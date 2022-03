Leipziger Buchmesse soll 2023 auf jeden Fall stattfinden

Leipzig

Politik, Buchwirtschaft und Messe-Gesellschaft haben ein Bekenntnis zur Leipziger Buchmesse abgegeben und betont, dass die Branchenschau im kommenden Jahr wieder stattfinden soll. Das ist das Ergebnis eines Treffens, bei dem unter anderem Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhardt Jung (SPD) teilnahmen.

Roth: „Lasse mir diese Buchmesse nicht wegnehmen“

„Leipzig ist ein wichtiger Termin im Kalender, wir wollen daran festhalten“, sagte Kretschmer. „Wir wollen, dass die Messe physisch stattfindet.“ Es habe von allen Seiten die „klare Ansagen“ gegeben, dass die Messe weitergehen müsse. Auch Roth betonte: „Ich lasse mir diese Buchmesse nicht wegnehmen.“

Lesen Sie auch Leipziger Buchmesse fällt zum dritten Mal aus

Die Messe wolle in den kommenden Monaten nun verschiedene Optionen erarbeiten, die eine physische Messe auch bei einer erneuten Corona-Welle garantieren sollen, sagte Messe-Chef Martin Buhl-Wagner. Der Geschäftsführer der Holtzbrinck-Buchverlage, Alexander Lorbeer, nannte „kleinere Stände“ und „andere Begegnungsformate“ als Möglichkeiten.

Angst vor Ansteckung

Die Leipziger Buchmesse war in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge abgesagt worden. Während 2020 und 2021 die Corona-Pandemie einen Messebetrieb nicht zuließ, hatte Sachsen zwar in diesem Jahr die Voraussetzungen geschaffen, dass die Buchmesse stattfinden könnte. Allerdings hatten mehrere groß Buchverlage Anfang Februar ihre Teilnahme abgesagt. Sie begründeten den Schritt unter anderem mit Ängsten ihrer Mitarbeiter vor einer Ansteckung.

Als Alternativprogramm war dann von unabhängigen Verlagen eine sogenannte „Buchmesse Popup“ geplant worden, die mit der offiziellen Buchmesse nicht zu tun hatte, an der sich aber auch Verlage wie Hanser oder Suhrkamp beteiligten.

Von Kai Kollenberg