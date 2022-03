Leipzig

Pinsel stecken in Gläsern. Eine Staffelei steht im Raum. Mit flottem Schwung gemalt ist die Rückwand, als wäre sie hier gerade erst entstanden. So entfaltet sich Atelier-Atmosphäre in dieser Guckkasten-Bühne. Die Spielfläche der Cammerspiele ist eingefasst von einem stabilen Bretterquadrat wie von einem wuchtigen Bilderrahmen.

Wenn Japi in „Portraits of Nothing“ gleich zu Beginn mit entrücktem Blick aus diesem Quadrat auf die Vorderbühne stürzt, seinen Sprung in den Tod vorwegnehmend, dann kommt man kaum vorbei an der Redewendung „aus dem Rahmen fallen“. Japi ist einer, der aus dem Rahmen fällt. Erst ganz wörtlich. Und, wie später deutlich wird, in seinem kompletten Wesen. „Ich bin gar nichts“, sagt er. „Deshalb tue ich auch nichts.“ Lebensverweigerung aus philosophischen Gründen. Fasziniert wendet sich der Maler Bavink diesem Mann zu, der anscheinend ohne Bedürfnisse den Tag über sich hinwegstreichen lässt.

Sag ja zum Leben, zur Kunst

Regisseurin Mona Li ließ die beiden Sonderlinge erstmals vergangenen Mittwoch zur Premiere aufeinanderprallen. Vom 3. bis 5. März folgt der zweite Spielblock. Es ist der Zusammenstoß zweier, die keine Kompromisse dulden. Die ersten Worte brüllen sie einander über Mikrofon zu, dass man sich im Publikum die Ohren zuhalten möchte. Sag ja zum Leben, zur Kunst heißt es da. Aber auch zur Armut. Zwei Bohemiens, die sich des Risikos bewusst sind, das sie eingehen.

Es ist ein Tanz über dem Abgrund, was von einer im Ansatz tänzerischen Choreografie begleitet wird, wenn die beiden nebeneinander über den Boden rollen und ihre Unabhängigkeit feiern. Doch symbolisch überlagern sich in diesem Bild Übermut und Sturz.

Zwischen solch treffenden Bildern und pointierten Einblick in die Emotionen der Protagonisten („Meine Seele ist zu groß.“) verliert der Abend mitunter in den Erzählpassagen an Fluss, doch das stört wenig. Trotz Zeitkolorit, der Stoff von Dramaturg Leonard Merkes spielt im Amsterdam des frühen 20. Jahrhunderts, wird die universelle Fragestellung immer deutlich: Wie weit kann man sich herausnehmen aus den Normen der Leistungsgesellschaft?

Schon äußerlich ein Gegensatzpaar

Angelegt ist der Abend als Rückblick Bavinks, mal nur erzählend, oft in Spielszenen mit Japi. Japi (Felix Kerkhoff) mit Glatze, Bavink (Anton Wozasek) mit langen dunklen Haaren, ergeben in diesem Gegensatz schon äußerlich ein spannendes Doppel. Von Farbspuren sind sie gezeichnet, Zeichen des Außenseitertums.

Kerkhoff verkörpert diesen Sonderling reduziert mit stoischem, in der Ferne gefangenem Blick und einem enigmatischen Lächeln. Er braucht nicht viel, um diese Figur glaubwürdig aufzuladen. Selbst den Freitod, um der Arbeitsstelle zu entgehen, die ihm der Vater besorgt, beschreibt Bavink später als „Schritt“, nicht als „Sprung“. Nur kein Aufwand, da ist er konsequent bis in den Tod.

Info: „Portraits of Nothing“: 3. bis 5. März, 20 Uhr, Cammerspiele, www.cammerspiele.de

Von Dimo Rieß