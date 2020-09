Leipziger Central-Kabarett: „Amnesie“-Premiere will den neuen Alltag vergessen machen

Leipzig

Der Untertitel „Besser ist’s, man vergisst’s“ hat auch einen Bezug zur schwierigen Entstehungsgeschichte des neuen Programms: Ursprünglich sollte „Die fabelhafte Welt der Amnesie“ im März Premiere im Central-Kabarett feiern. Doch die Pandemie raffte nicht nur die Brettl-Spielpläne dahin – auch den Inhalt konnten André Bautzmann und Robert Günschmann im Prinzip vergessen. Mit weitgehend neuer Füllung ist es nun aber so weit: Am Samstag ist Amnesie-Premiere.

„Wir mussten das Programm natürlich aktualisieren und total umstrukturieren“, erklärt Bautzmann. Dieser Arbeit vorausgegangen war die kurzerhand in der Zwangspause produzierte „Fabelhafte Welt der Pandemie“ im Juli, ein gelungener satirischer Umgang mit dem Phänomen, das innerhalb kürzester Zeit die Welt veränderte.

Es geht um Verdrängtes

Auch die „ Amnesie“-Variante hat ihren Ausgangspunkt im fast alles beherrschenden Covid-19-Kosmos, will jedoch dann den Fokus auf andere, verdrängte Themen im Spannungsfeld zwischen Alltag und Politik lenken. „Man will immer über Corona informiert sein, aber eigentlich nichts mehr davon hören“, stellt Bautzmann fest.

In den selbst geschriebenen Texten der Jung-Kabarettisten geht es unter anderem um überbordende Bürokratie, Ernährung, Freiheit und Rassismus. Und immer schimmern dabei die typisch menschlichen Verdrängungs-Mechanismen durch, auf die Bühne gebracht mit bereits bekannten Figuren und in der bewährten Besetzung. Neben Günschmann und Bautzmann spielen Jan Mareck und Martin Joost nicht nur am Piano sowie Schlagzeug, sondern auch szenisch mit – inszeniert von Tom Bailey.

Noch ein ungelegtes Ei

Viel Witz und abwechslungsreiche Songs sollen die neue Normalität vergessen machen, so das Versprechen. Und Bautzmann lässt schon mal blicken, dass in den Köpfen der Kabarettisten die Überlegung schlummert, ein drittes „Fabelhafte Welt“-Programm zu machen. Aber das ist ein noch ungelegtes Ei. Und wer weiß schon, was sich in den nächsten Wochen thematisch noch so aufdrängt ...

„Die fabelhafte Welt der Amnesie“: Voraufführung am Freitag und Premiere am Samstag um jeweils 19.30 Uhr, außerdem am Sonntag um 18 Uhr im Central-Kabarett. Karten unter Telefon 0341 52903052 sowie www.centralkabarett.de.

Von Mark Daniel