Alles ist heiter an diesem Morgen: Die Frühlingssonne erhellt das enge Barfußgässchen, Gastronomen lassen die Musik aus geöffneten Fenstern und Türen, und auch die Kabarettisten, Musikerin und Musiker sind bester Stimmung, wenn sie von ihrem Best-of „highlights – BISSschen übertrieben“ erzählen. Am Donnerstag ist Voraufführung, am Freitag Premiere im Leipziger Central Kabarett.

Und dann biegt das Gespräch ab zum Krieg. Zum einen, weil Pianistin Keti Warmuth aus Georgien stammt und von den Sorgen dort erzählt. Zum anderen, weil zur Satire gehört, Widersprüche deutlich zu machen. „Eigentlich ist ein Best-of die Möglichkeit, nicht über Aktuelles zu reden“, sagt André Bautzmann, der mit Robert Günschmann auf der Bühne steht. „Andererseits wäre es schlecht, jetzt ein Programm herauszubringen und den Krieg auszuklammern.“

Robert Günschmann: Auswahl wie eine gute Trennung

In einer neuen Nummer wird es um „die Suche nach dem Pazifismus in uns“ gehen. Wobei das Thema so neu ja nicht ist. Sein Lied „Kommt, wir spielen Krieg“ hat Bautzmann vor ein paar Jahren schon geschrieben und jetzt aktualisiert. „Auch musikalisch erneuern wir, bringen die Songs und Arrangements in ein neues Gewand“, sagt Martin Joost der am Schlagzeug den Rhythmus vorgibt. „Manches fühlte sich nicht mehr gut an.“

Ihrem ersten „Best-of und Rest-of“ (Günschmann), liegen drei Programme aus den Jahren 2013 bis 2018 zugrunde, damals von Conny Molle, Hansa Molle und Thomas Störel auf den Weg gebracht: „Warm up für’s Burnout“, „Von der Windel verweht“ und „Verrückt in die Zukunft“. Das letzte stand noch im Herbst auf dem Spielplan. „Man will sich trennen, aber Freunde bleiben“, sagt Günschmann. Die liebsten Freunde kommen ins neue Programm, Regie führt Tom Bailey.

André Bautzmanns Kriegslied ist Teil der „Sandwich-Methode“

Auf einem Tisch vor der Bühne wimmelt es von gelben Klebezetteln. „Bob und Bob“ steht auf einem, „Kinderhasser-Rap“ auf einem anderen. Daneben: „Politikertraum“, „Merkel“, „Untergang“, auch „Opis“, „Kassenpatient“, „Quiz“. Es sind Stichworte für die Szenen, deren Reihenfolge noch nicht feststeht. Bob und Bob heißen die Verkäufer von „Tele-Schrotting“, die Opis Heinrich und Herbert.

Stammgäste wissen das natürlich. Dass dazwischen immer mal ein ernstes Thema klemmt, nennen Bautzmann und Günschmann „Sandwich-Methode“. Wie eine Wolke zwischen zwei Sonnen.

Info „highlights – BISSschen übertrieben“: 24. März, 26. März (Premiere, ausverkauft) jeweils 19.30 Uhr, und 27. März, 18 Uhr, Central Kabarett; Karten unter Tel. 0341 52030000 und auf central-kabarett.de

Von Janina Fleischer