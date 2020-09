Leipzig

Die Plakate waren gedruckt, die Bands hatten zugesagt, eine Nachwuchsgruppe war auserkoren, und gut 200 Menschen hatten sich bereits als Zuschauer registriert – da trudelte Dienstagfrüh endlich auch die behördliche Nachricht ein, dass das Sicherheits- und Hygiene-Konzept genehmigt ist. „Das Courage-Festival kann stattfinden“, freut sich also Rick Barkawitz, Programmchef der Moritzbastei. Diesen Freitag bereits. Bis zu 800 Besucher dürfen auf die 1200 Quadratmeter große MB-Dachterrasse, um fünf Künstler live zu erleben: Rapper Fatoni, Liedermacherin Sarah Lesch, die Berliner Balkanpop-Band Il Civetto, das Duo Ostückenberg und Wencke Wollny sowie die Band Me On Monday, Gewinnerin des Courage-Jugendfestivals.

„Sobald wir merken, dass es trotzdem zu eng wird, gilt Maskenpflicht“, kündigt Barkawitz an. Wer auf das Areal vor der Bühne gelangen möchte, muss zwar keinen Eintritt bezahlen, sich aber mit Namen eintragen: entweder vorab online oder vor Ort. Zusätzlich ist der Kurt-Masur-Platz als Versammlungsort angemeldet, dort gilt keine Registrierungspflicht. Streng genommen ist das Festival „Leipzig zeigt Courage“ nicht in erster Linie ein Konzert, sondern „eine politische Veranstaltung, garniert mit Musik“, wie es Sebastian Krumbiegel formuliert. Der Prinzen-Sänger hat die Reihe 1998 mitinitiiert. Bis 2006 galt es am Vorabend des 1. Mai jedes Jahr, Nazi-Aufmärsche zum Völkerschlachtdenkmal zu verhindern.

Erst recht im Corona-Jahr: ein Signal der Weltoffenheit

Für Leipzigs Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD) ist es „wichtig, dass die Veranstaltung weiterhin jährlich stattfindet“. Unabhängig von der politischen Großwetterlage wolle man ein Signal der Weltoffenheit aus Leipzig senden. „Die Stadt ist ein Ort der Vielfalt, in dem Menschen aus allen Ländern willkommen sind, um hier friedlich miteinander zu leben“, sagt der SPD-Politiker.

Jährlich, das bedeutet auch im Corona-Jahr. Die Organisatoren fanden sich nicht damit ab, dass die 23. Courage-Ausgabe am angestammten 30. April der Pandemie zum Oper fiel. Sogleich nahmen sie das erste September-Wochenende in den Blick, sagt Heike Engel, Geschäftsführerin des Ankers. Das Soziokulturzentrum richtete zudem wieder einen Bandwettbewerb aus. Dessen Finale vergangenes Wochenende im Werk 2 sei „ein sehr bewegender Abend“ gewesen, erzählt Engel. „Nach so langer Zeit wieder Live-Musik.“ Aufs Neue habe sie gemerkt, „dass auch junge Menschen eine klare politische Meinung haben“.

Vergiftung der Demokratie befürchtet

Auch wenn „ Leipzig zeigt Courage“ bewusst keines konkreten Anlasses bedarf: Am Wochenende gab es einen. „Die Bilder aus Berlin sind schwer zu verdauen“, sagt Krumbiegel über Fahnen schwenkende Rechtsextreme am Reichstag im Zuge einer Anti-Corona-Demonstration. Seit ein paar Jahren bereits nehme er eine Entwicklung wahr, so der Musiker, „die den demokratischen Diskurs vergiftet“.

Das Courage-Festival sei stets auch ein Ort, um sich im respektvollen Miteinander zu vernetzen. Hauptsponsor ist mittlerweile der Freistaat Sachsen, zahlreiche Akteure der Zivilgesellschaft werden sich in einem „Markt der Vielfalt“ präsentieren. Eine Projektgruppe der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur konzipiert und betreut die unterschiedlichen Online-Kanäle. Krumbiegel: „Wir versuchen, lauter zu sein als die Leute, die so laut schreien.“

Von Mathias Wöbking