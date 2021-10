Leipzig

Er war die Perle im letzten Jahr. Es lohnt sich kaum, über ihn in diesem Jahr zu reden: der Deutsche Wettbewerb der Dokwoche. Beim Kampf um den schwächsten Auftritt steht er jedenfalls ganz weit vorn. Liegt es an der Auswahl? Lag es am Angebot? Wohl an beidem. Obwohl sich kein Festival Filme backen kann. Es muss nehmen, was so eintrudelt.

Das war offenbar dünn. Kopfgeburten und Hilflosigkeiten, das Thema irgendwie hinzubiegen. Eine Menge guter Absichten und handwerkliche Stolpereien. Abgesang auf eine lesbische Liebe mit blühender Bekenntnis-Lyrik, Homemovie-Bildern und dem Mädchen- Charme eines Poesiealbums („Reality must be adressed“) als Nabelschau mit allerlei modischem Schnickschnack. Ein verzweifeltes, visuell aufgebrezeltes Gründeln nach Bedeutung eines Krautrock-Ensembles, gemixt mit der Selbstfindungssuche der Tochter des Band-Kopfes („A sound of my own“), das nur langweilt. Das zitatenreiche Umkreisen des Schauspielers Philipp Hochmair mit rätselhaften Sätzen, Chet-Baker-Analogien und gedrechseltem Philosophieren, bei dem man nicht weiß, ob man erst gähnen und dann gehen soll – oder umgekehrt („Jedermann und ich“). Ja, es ist ärgerlich. Dok-Kino kennt viele Stile, Erzählweisen und Wege. Leider auch Sackgassen.

Wunderbare Bilder, sparsame Sätze

Aber es gibt ihn noch. Jenen Dokfilm, dem soziale Erkundungen allemal wichtiger als seelische Tauchgänge sind. Einer hieß „Los cuatro vientos“, geht nach Fondo Negro (Dominikanische Republik), blickt auf traumhafte Natur und Armut – und sucht nach jenen, die gingen. Für die Arbeit. Nach Madrid, Stuttgart, New York. Die auf Anrufe warten. Die müde sind. Die an Heimweh leiden. Die zurück wollen, aber nicht können. Ihr Geld wird gebraucht. Anna-Sophia Richard hat das mit wunderbaren Bildern und sparsamen Sätzen einfühlsam eingefangen. Das Proletariat hat ein Gesicht.

Ganz anders: „Kopf Faust Fahne“ von Betina Kuntzsch. Sie umkreist mit Witz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung das unkaputtbare Thälmann-Denkmal im Prenzlauer Berg, von Lew Kerbel entworfen, von Erich Honecker eingeweiht, 50 Tonnen Bronze mitten im Neubaugebiet, dem historische Gasometer weichen mussten. Wie diese Chronik eines Monuments Thälmann-Biografie, Pioniere, Erinnerungen erster Bewohner, historischen Exkurs und DDR-Atmosphäre verbindet, das ist originell, heiter und blitzgescheit. Unterhaltend sowieso.

Ole Jacobs und Arne Büttner haben von März bis September 2020 im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gedreht. Im Zentrum: „Nasim“, Afghanin aus dem Iran. Sie wird begleitet. Sie wird beobachtet. Ihr Leben ist das Leben vieler Frauen. Väter sind nicht da, Kinder müssen sie durchbringen. Die Männer im Lager tanzen oder trainieren Boxen, die Frauen reden über die Probleme mit ihren Männern, über Freiheit, auf die sie in Europa hoffen, kaufen ein, kochen. Bis im September das Lager brennt. Verzweiflung wird zu Zorn. Der trifft auch Hilfsorganisationen. Ein Film der Beobachtung, nicht der Bewertung. Aber das ist ja wohl echtes dokumentares Kino immer.

„Nasim“ ragt aus diesem Wettbewerb heraus

Trotz einiger Längen und etlicher Auskünfte, die man einfach hinnehmen muss, ragt „Nasim“ aus diesem Wettbewerb heraus. Das war’s dann aber auch schon. Obwohl es einmal ganz schön exotisch wurde. Franziska von Stenglin flog mit der Kamera nach Vietnam, traf den jungen Liem, der zur Sedang-Minderheit gehört, und zog mit ihm und anderen Männern in den Dschungel. Dort wollen sie wie ihre Vorfahren leben. Naja, die Bilder sind verräterisch. Rucksack, Handy, Lampen, da sind sie den Ahnen sicher weit voraus – und dass sie schamhaft beim Baden im Bach die Hose anbehielten, erzählen alte Zeichnungen auch anders.

So wie „The Dust of modern life“ auf alten Spuren unterwegs ist, tut es auch „Vor Zeit“ von Juliane Henrich. Sie lässt ein Mädchen durch Oberschlesien ziehen, nach Krasiejów, wo ihr Großvater Organist und Lehrer war, steht immer wieder bewundernd in der flachen Landschaft mit Teichen, Wiesen, Störchen, findet Öde, Brachen, Schutt, geht ins Museum, blättert durch alte Fotos und Karten, steht im Amphitheater der Nazis, das sie zur Thingstätte erklärten, vorm Monument der schlesischen Rebellen, das aus Steinen der deutschen Totenburg entstand, und denkt über die Gewalt nach, die die Mehrvölkerregion immer wieder überzog. Allerdings ähnelt die filmische Tour der Mädchen-Wanderung: alles ist ein bisschen ziellos.

Dok-Tipps Dienstag und Mittwoch Dok-Tipp Dienstag: The Balcony Movie: Blicke vom Balkon auf den Gehweg und Fragen an Leute, die vorbei gehen. Witzig, untergründig. (20.30 Uhr, Passage) Dok-Tipps Mittwoch: Lo que queda en el camino: Guatemaltekin will mit Kindern in die USA. (12 Uhr, Cinestar) Krai: Bilder eines idyllischen russischen Dorfes, in dem der Regisseur einen Historienfilm drehen will. Sagt er. Sarkastisch, wehmütig skurril. (17 Uhr, Cinestar) The cars we drove into capitalism: Episoden über Autofans, die die alten Autos lieben – von Russland über Bulgarien bis Norwegen. (19.30 Uhr, Hauptbahnhof) Father: Der Sohn eines blinden, 86-jährigen Wahrsagers ist Baulöwe und bekommt einige Probleme. China heute. (20 Uhr, Schauburg)

Von Norbert Wehrstedt