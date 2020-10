Leipziger Dokfilm-Festival beginnt mit einem Aufatmen

Leipzig

Es war alles ganz anders. Keine große Leinwand im Cinestar 8. Keine Lichter. Kein Gedränge. Kein Sitzen auf den Seitentreppen. Kein Eröffnungsfilm als Gala-Premiere. Leipzigs Dokwoche unter Mund-Nasen-Bedeckung. 44 Minuten Aufzeichnung vor kahler Wand im kühlen Raum: Knut Elstermann fragt Festivaldirektor Christoph Terhechte in seinem ersten Jahrgang.

Dok Industry-Chefin Brigid O’Shea ist da, Rocco Di Mento, der Regisseur von „The Blunder of Love“ grüßt als Kurzfilm, eine Animation läuft, Skadi Jennicke, Leipzigs Kulturbürgermeisterin, spricht von neuer Realität und einer erweiterten Leinwand – und Barbara Klepsch, Sachsen Staatsministerin, verleiht mal gleich einen ersten Preis (5000 Euro) des Co-Produktions-Marktes. Der geht an Fan Wu ( Taiwan) für ihr Projekt „XiXi“.

Anzeige

Die Taube flattert wieder

Das erste kleine Aufatmen gab es beim Festivaltrailer. Nachdem fünf Jahre die Taube aus den Dokwoche-Trailern von Hund und Derwisch ersetzt wurde, flatterte sie mal wieder weiß auf rotem Karton. Wenigstens ein Signal, dass das Leipziger Symbol nun wieder höher steigen kann. Festivals mit Tradition sollten ja in Zeiten der Verwechselbarkeit besser an gestandenen Traditionszeichen festhalten. Oder ist die Berlinale ohne Bär, Cannes ohne Palme und Venedig ohne Löwe vorstellbar!?

Also zurück zur Taube. Auf eine MNS-Bedeckung wurde bei ihr verzichtet, auch wenn die sechs Tage im Oktober hybrid laufen. Also mit reduziertem Publikum im Kino, vor allem jedoch online. Christoph Terhechte nimmt das als digitale Erfahrung. Die soll nicht verloren gehen. Auch wenn die Kinosäle in der Zukunft wieder voll sein sollten, wird es auch Angebote online geben. Eine schöne Geste 2020: Gewinne aus Tickets von Online-Vorführungen sollen an Rechteinhaber gehen.

150 Filme bis Sonntag

150 Produktionen sind bis Sonntag zu sehen, 75 davon in den Wettbewerben und der cinephilen Sektion „Camera lucida“. Das Preisgeld fällt mit 55 000 Euro niedriger aus, wofür das Festival nichts kann. Einige Sponsoren haben sich nach wirtschaftlichen Pandemie-Einbrüchen zurückgezogen.

Erstmals stiftet 3sat einen Preis (6000 Euro) für den besten Nachwuchsfilm im Internationalen Wettbewerb (lang). Erstmals vergibt die Gesellschaft zur Förderung der Filmkunst eine Silber-Taube im neuen Wettbewerb „Der Goldene Schnitt“. Eine Sektion für Filme, die ins Kino drängen, also unterhaltsam erzählen. Eine Zuschauerjury entscheidet über die Preise.

Live-Schaltung statt Live-Gäste

Gäste gibt es im hybriden Jahrgang nicht, dafür im Kino Live-Schaltungen mit den Regisseuren. Oder es sind aufgezeichnete Gespräche online abrufbar. Oder kurze Grüße von den Filmemachern, die bisweilen an peppige Kurzfilme erinnern. Im Hauptbahnhof (Osthalle) ist ein Mix aus Festivalfilmen und Produktionen um Eisenbahnen zu sehen.

Auch wenn die Dokwoche auf einen Eröffnungsfilm verzichtet hat, mit irgendwas musste es am Montag ja doch losgehen. Ging es auch – und gar nicht grüblerisch, sondern eher flott und fidel. Mit der realistischen Beobachtung „Joy“ von Daria Slyusarenko aus Russland. Die Kamera folgt zwei Artisten-Paaren aus einem kleinen Wanderzirkus, blickt in ihre Wohnwagen, ihre Gesichter und auf ihre Auftritte, hört ihnen zu, bündelt den ganz banalen Alltag zu melancholischen Ansichten übers ungebundene Leben.

„Joy“ macht Freude

Die Probleme sind nicht ökonomisch (dafür interessiert sich „Joy“ nicht), sondern privat. Marina zetert mit Alexei, der etwas träge ist und Luchse ausbüxen lässt, der Clown scheint in Partnerin Yana verliebt zu sein. Wenn er was getrunken hat, macht er ihr Geständnisse. Wovon sie nichts wissen will.

„Joy“ jedenfalls macht durchaus Freude in seinem unkommentierten Sammeln von Szenen – und er kommt ohne jede Frage aus dem Off aus. Eine Unsitte, die in den Filmen dieses Festivals geradezu grassiert und nur auf eines verweist: Unsicherheit im filmischen Erzählen.

Erstaunliche Langzeit-Studie

Das längste Wettbewerbsstück dieses Jahrgang gab es gleich Montagabend: der 128-minütige„Children“ von der Israelin Ada Ushpiz. Eine erstaunliche Langzeit-Studie über palästinensische Teenies, Jungen wie Mädchen, über Inhaftierung, Vertreibung, Widerstand und alltägliches Leben mit den Israelis.

Die zwölfjährige Dima war zweieinhalb Monate in Israel im Gefängnis, hat Alpträume, will aber keine Märtyrerin sein, zumal die Geschichte ihrer Verhaftung seltsam klingt. Sie freundet sich rasch mit der elfjährigen Janna an, die sie als Videoreporterin befragt hatte. Beide ziehen bald als ganz normale Mädchen umher, Religion oder Intifada sind ihnen egal. Dareen ist sechs und lebt mit zwei Brüdern und den Eltern in einer Gasse, durch die israelische Soldaten patrouillieren und die der Vater mit Kameras überwacht.

Raum für Zwischentöne

Dareens Brüder geraten immer mal wieder an die Israelis, einmal wird Hamza verhaftet, während der Vater zwar die Soldaten laut angeht, aber an eine Koexistenz glaubt.„Children“ lässt ein paar Fragen offen (wovon leben die Palästinenser?), macht es einem beim Sehen nicht eben leicht (was ist inszeniert, was dokumentiert?), lebt jedoch – und das macht „Children“ so interessant – von Zwischentönen.

Dimas Mutter mag die Fatah nicht, Dareen hat mehr Angst vor den Schlangen im Terrarium des Vaters als vor der Polizei, eine Lehrerin lehrt erstaunlich viel Toleranz und die Teenies sind oftmals nur Sprachrohre der Erwachsenen. Es gibt Hass. Es gibt palästinensische Tote. Verdammt verfahrene Situation. Sagt „Children“.

Dok-Tipps für Dienstag: Der Publikumspreis (zehn Filme) startet mit „Bulletproof“ aus den USA (Thema: Sicherung gegen Amokläufe an Schulen) – Cinestar 4, 11.30 Uhr.

Der Deutsche Wettbewerb (sieben Filme) beginnt mit „Lift like a girl“ (Mädchen in Alexandria trainieren Gewichtheben) – Passage, 14 Uhr.

Im Hauptbahnhof, in der Osthalle, gibt es Bahnhofs-Filme – 18 Uhr.

Die Kurzfilmrolle „It’s Politics, stupid!“ gibt es in der Cinémathèque – Filmstarts 21.45 Uhr.

Ab 10 Uhr im Museum der bildenden Künste und im Grassi: Dok Neuland. Der Eintritt ist frei

“.

Von Norbert Wehrstedt