Freigiebige Dokwoche. Die ersten Preise gab es schon zur Eröffnung am Montagabend im Cinestar. Einen vor dem fertig produzierten Film, einen 26 Jahre nach dem Film. 5000 Euro gingen an Sarvnaz Alambeigi aus dem Iran – als Anschub aus Sachsens Staatsministerium für Wirtschaft, Kultur, Tourismus für „Broken Flower“, das Porträt einer Frau, die gegen patriarchalische Widerstände Muay-Thai trainiert. Eine Investition in einen Leipziger Wettbewerb in der nahen Zukunft.

Paket mit der Auszeichnung ging verloren

Eine Silberne Taube aus Leipziger Vergangenheit flatterte hingegen in die Hände des 85-jährigen Holländers Vincent Monnikendam – für seine Kompilation „Dao, die Schildkrötenmutter“. 1995 bekam er die Taube, doch das Paket mit der Auszeichnung ging verloren. Nun gibt es seinen 90-minütigen Archivblick auf das koloniale Niederländisch-Indien von 1912 bis 1933 auch gleich noch einmal: am Dienstag, 14.30 Uhr, in der Passage.

Ein ernüchternder Blick zurück vor einer faszinierenden Premiere: „Die Odyssee“ von Florence Miailhe aus Frankreich. Die erste lange Öl-auf-Glas-Animation, gedreht mit dem eher bescheidenen Budget von drei Millionen Euro (260 000 von der Mitteldeutschen Medienförderung) in Paris, Toulouse, Prag – und in Leipzig, in der Lützner Straße. In einem ehemaligen Fotolabor in den Tapetenwerken malten und tupften, wischten weg und malten erneut Urte Zintler und Aline Helmcke über Monate hinweg insgesamt 16 Minuten für das 84-minütige Film-Projekt. Produzent war die Dresdener Balance Film von Ralf Kukula, Regisseur, Produzent, Trickzeichner und Geschäftsführer.

Drama einer Flucht in einem Land Irgendwo-Überall

„Die Odyssee“ ist das Drama einer Flucht in einem Land Irgendwo-Überall. „Damit die Konflikte nicht an einem einzigen Ort festgemacht werden können“, sagt Ralf Kukula. So fallen denn bewaffnete Milizen in ein Dorf ein, vertreiben alle und zünden es an. Die Eltern von Kyona und Adriel planen, durch die Berge zu einem Cousin zu kommen. Doch an der Grenzstation ist Schluss. Die Eltern müssen mit drei Kindern raus, verstecken zuvor aber Kyona und Adriel.

So beginnt ihre Flucht in die Ungewissheit, treffen sie auf eine Kinder-Diebesbande und auf einen Menschenhändler, werden an ein reiches Paar verkauft, fliehen, werden getrennt, landen im Zirkus und erneut in der Ausweglosigkeit – und geben doch nie die Hoffnung auf. Irgendwann schaffen sie es in jenes gebirgige Land hinter Lager, Gewalt, Verfolgung, Verrat und Hass, in dem alles grün leuchtet.

Ein Enkelinmuster. Die Großmutter von Regisseurin Florence Miailhe floh 1905 vor Pogromen mit zehn Kindern aus Odessa. Verheiratet ist die 65-Jährige mit einem Magnum-Fotografen, der auch Krisengebiete bereiste. Was ihren Blick auf das so oft verarbeitete Thema Vertreibung und Flucht schärfte. „Die Odyssee“ betritt nicht eben einfaches Terrain, schlägt keinen Bogen um Gefahr, Angst und Horror – und bleibt trotz allem doch eine poetische Reise.

Gleichnis und Gefühlsspiegel in einem

Ein Roadmovie aus Märchen und Martyrium, erzählt von Kyona in einfachen Sätzen (exzellent: Hanna Schygulla) und gemalt in lyrischen Bildern, die an Gemälde erinnern. Gleichnis und Gefühlsspiegel in einem. Virtuos der Rauch über den Fliehenden, bizarr der heulende Schneesturm, wild der rasende Zug, das Wegrennen der Kinder-Diebe, das flatternden Raben gleicht, die gischtenden Wellen der Bootsfahrt, der bunte Wirbel im Zirkus. Die Doppelbilder bei Kyonas Familien- Erinnerungen, links farbig, rechts graue Skizzen. Die gelbe Sonne, der blaue Himmel, die gräuliche Nacht und der leuchtende Frühling.

Dok-Tipps Dienstag Los cuatro vientos: Aus Fondo Negro (Dominikanische Republik) gehen Männer und Frauen für die Arbeit weg, nach Madrid, Stuttgart, New York. (12 Uhr, Cinestar) Nasim: Eine iranische Afghanin im Lager Moria auf Lesbos, das im September 2020 brennt. Porträt und Beobachtung. (15 Uhr, Cinestar) The Balcony Movie: Blicke vom Balkon auf den Gehweg und Fragen an Leute, die vorbei gehen. Witzig, untergründig. (20.30 Uhr, Passage)

Eine prächtige Sinfonie des Sehens. Da gelingt der „Odyssee“ immer wieder eine Philosophie in Bildern, die weder belehrt noch moralisiert, sondern einfach nur fabuliert. Die auf die Kraft der Schleifen ihrer Geschichte vertraut. Ein Glücksfall. Für dieses nicht leichte Thema. Für das Animations-Kino, das nur allzu gern versimpelt. Das macht „Die Odyssee“ nicht. Sicher auch durch die einfühlsame Musik von Philipp Kümpel („SoKo Leipzig“), die mal exotisch, mal klassisch, mal melancholisch, mal aufgeräumt, mal bedrohlich und mal erleichtert klingt, jedoch immer genau den Ton zwischen Empfindungen und Ereignissen trifft. Die sich nicht vordrängt. Die einfach nur dient.

Info: Aufführungen von „Die Odyssee“: Dienstag, 19.30 Uhr, Osthalle Hauptbahnhof; 27. Oktober, 17 Uhr, Regina; 30. Oktober, 15 Uhr, Cinestar, ab 1. November Dok-Stream; Kinostart: 3. Februar 2022

Von Norbert Wehrstedt