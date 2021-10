Leipzig

Ich gestehe, ich habe gesündigt. Als Kind. Im Kindergarten. Ich mochte diese einfache Melodie. Ich mochte diesen einfachen Text. „Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land ...“ Erika Schirmer, Kindergärtnerin in Nordhausen, reimte vier kurze Strophen und tat die Volkslied-Melodie dazu. Sie hatte Pablo Picassos Taube gesehen – und konnte nicht anders als dichten. Ende der 40er.

Die Taube schenkte Picasso der Weltfriedenskonferenz in Paris. Da traf es sich gut, dass Vladimir Pozner Franzose war – und dem noch sehr jungen Filmfestival in Leipzig verbunden. Er fragte Picasso und bekam ein „Selbstverständlich“. So flog 1962 die Taube als Symbol von der Seine an die Pleiße. „Filme der Welt – Für den Frieden der Welt“ hieß dort ohnehin seit 1961 das Dokfilmtreffen. Nicht alle führenden Genossen im SED-Zentralkomitee winkten mit dem Ölzweig. Die weiße Taube flatterte ja nicht nur in „La Paloma“ und mit Hans Albers selig, sondern ebenso in der christlichen Bibel. Im Schlag auf Noahs Arche.

Aufschrei der Empörung

Taube im Regiestuhl: 1987 gelang eines der besten Plakate. Quelle: DOK Leipzig

Leipzig bekam sie trotzdem – und sie blieb. Das Festival in Cannes ließ seine Palme verwelken, Venedig schnitt dem Löwen seine Mähne ab, Locarno machte seinen Leoparden zu einem Albino und die Berlinale den Bären zum Teddy. Allemal tauglich für den Festival-Shop. Ein Alptraum. Jahrzehntealte Marken als Schall, Rauch und Museumsstück.

Nur: Cannes, Venedig, Locarno, Berlin denken gar nicht an eine Verabschiedung. Leipzig schon. 2005 wurde aus Picassos Feder-Taube ein gerupftes Perlhuhn – mit einem Aufschrei der Empörung. Der prallte an der eisernen Entschlossenheit der Dokwochenmacher ab. Die erneuerte Taube sollte den Blick weiten.

Wohin, blieb unklar. 1990 kam ich ins Komitee der Dokwoche, nahm an den Diskussionen um ein anderes Motto teil und erinnere mich an die allgemeinen Bauchschmerzen, als aus „Filme der Welt – Für den Frieden der Welt“ ab 1990 „Filme der Welt für die Würde des Menschen“ wurde. Klang nicht gut, sollte aber ein Signal sein: Auch in Leipzig beginnt eine andere Zeit.

Gut genährter Zuchttaube

Dabei war Leipzig durchaus in den Jahren zuvor immer schon etwas anders beim Blick auf die Welt. Nur wenn das zu offensichtlich wurde, gab es Reaktionen aus Berlin, getrieben von beinharten Ideologen im DDR-Fernsehen, die auch schon mal die Petze machten. Wobei sie sich wenig von einigen Print-Kollegen in Leipzig unterschieden. Ich bekam es 1988 deutlich zu spüren.

Die Taube allerdings, die wurde nie attackiert. Das änderte sich erst in den Nullerjahren. Da gab es sie aber immer noch auf Poster, Katalog und Einladungen. Weiß auf schwarz und rotem Grund. Das fiel ins Auge. Auch mit gut genährter Zuchttaube.

Mit dem finnischen Zwischenspiel mit Direktorin Leena Pasanen begann der Abschuss. Jahr für Jahr etwas weniger Taube. Der Ersatz war – im Trailer – ein wild drehender Derwisch. Oder ein nasser Hund, der sich schüttelt. Hätte Nicole „Ein bisschen Frieden“ dazu gesungen, wäre die Verwunderung komplett gewesen. Zumal der realistische, soziale Dokumentarfilm – ein anderes Markenzeichen von Leipzig – liebend gern durch filmische Essays ersetzt wurde. Oder Experimental-Kino. Nur echt mit garantiert privater Nabelschau.

Taube im Dok-Trailer: ein Winkelement

2005 wurde die Taube gerupft, aber sie war immer noch sichtbar. Quelle: DOK Leipzig

Im zweiten Jahr der neuen Zeitrechnung ist 2021 – in einer Welt, die nicht nur ein bisschen, sondern den kompletten Frieden gefunden zu haben scheint – das Ende der Taube gekommen. Überall Kippschalter, Picassos Symbol entflogen von Plakat, Katalog, Programmheft. Nein, nicht ganz. Im Trailer gibt es sie ja noch für ein paar Sekunden: als gefiederter Popcorn-Picker und Winkelement. Letzteres wohl eine Erinnerung an die Herkunft DDR. Die Berliner Agentur, die das erfand, heißt Schall & Schnabel. Kein Witz.

Man staunt und wundert sich, dann fällt einem Erwin Leiser ein, jüdischer deutscher Dokumentarist, der 1938 als 15-Jähriger mit der Familie von den Nazis nach Schweden vertrieben wurde. In den 60ern tat er einiges, um in der Bundesrepublik über Hitlers Herrschaft aufzuklären („Mein Kampf“). 1990 besuchte er mich in der Redaktion des täglichen Festival-Bulletins, schenkte mir sein Taschenbuch „Deutschland erwache – Propaganda im Film des Dritten Reiches“ und schrieb hinein: „Die Zukunft war schon immer ungewiss, es haben nur nicht so viele gemerkt.“ Ein hintersinniger Satz, den man so oder so auslegen kann.

2021: Dok-Plakate mit Kippschalter statt Taube

Für die Taube wird er wohl noch ganz anders auslegbar sein, wenn für die nächsten Jahre die Schlachtung ansteht. Das Popcorn, das sie dieses Jahr noch picken muss, kann dann ja als Füllmaterial bei Verpackungen benutzt werden. Gilt als umweltfreundlich entsorgbar – und als Ersatz für Kunststoff-Flocken. Die sind nämlich schwer abbaubar.

Die erste Goldene Taube in Leipzig ging übrigens an die wenig kämpferische, jedoch exzellent erzählte „Geschichte eines Balletts“ von José Massip (Kuba), zwei der ersten Silbernen Tauben an Jürgen Böttchers „Ofenbauer“ und den Golzow-Kurzreport „Nach einem Jahr“ von Winfried Junge. Die Taube war aus dem Stadtbild danach jedes Jahr im Herbst nicht wegzudenken. Dokwochen-Geschichte, auf alten, meist schwarz-weißen, Fotos festgehalten.

Fallen die Plakate des Festivals 2021 auf? Mir nicht. Kippschalter gibts im MediaMarkt, dafür muss keiner ins Kino. Das Motto der Wendejahre ist vergessen. Nicht weiter schlimm. Dass man aber das Markenzeichen abbaut, das schon. Kleine, weiße Friedenstaube ...

Von Norbert Wehrstedt