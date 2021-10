Leipzig

Der eine kommt aus Dresden, der andere aus Lauban (Oberlausitz). Der eine ist Offiziers-, der andere Beamtensohn, Jahrgang 1937 der eine, 1942 der andere. Beide studierten an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg. In den 50ern der Ältere, in den 60ern der Jüngere. Hans-Dieter Grabe und Konrad Weiß. Dokumentarfilmer West und Dokumentfilmer Ost.

Die Leipziger Dokwoche brachte sie am Dienstag im Zeitgeschichtlichen Forum zusammen – als Vorblick auf die Retrospektive 2021 „Die Juden der Anderen“. Erklärender Untertitel: Geteiltes Deutschland, verteilte Schuld, zerteilte Bilder. Wie also blickten Deutschland Ost und West in Dokumentarfilmen auf Judentum und Holocaust? Etwa in „Nacht und Nebel“, dem Klassiker von Alain Resnais über das KZ-System, der verschieden synchronisiert wurde.

Hans-Dieter Grabe ließ Mendel Schainfeld einfach nur reden

So ein Paradebeispiel der zwei Sichten bot das Treffen von Konrad Weiß und Hans-Dieter Grabe aber nicht. „Mendel Schainfelds zweite Reise nach Deutschland“ (Garbe) und „Dawids Tagebuch“ (Weiß) ergänzten sich. Hans-Dieter Grabe ließ Mendel Schainfeld, den Juden aus Polen, der durch Getto, Arbeits- und Todeslager ging, der Vater und Geschwister verlor, grausame Dinge erlitt, der zwei Jahre im Flüchtlingslager Bamberg lebte, schließlich nach Norwegen ging, im Zug Oslo-München vor seiner Kamera einfach nur reden.

Es sind Erinnerungen an den Vater, der die Deutschen liebte, Literatur, Musik, Wissenschaft verehrte, der nicht glauben wollte, dass der Tod mit ihnen kam. Eingebrannte Erinnerungen an täglichen Tod im Lager, an Hunger, Elend – und eine große Hoffnung: „Leben, Leben – und mal satt sein.“ Das machte die Seele krank.

Hans-Dieter Grabe: „Der Film ist genau so, wie ich gehofft hatte.“

Die Krankheit kam in Norwegen, schleichend, aber stetig. Schuldgefühle, Albträume, Depression, Kopfschmerzen, kein Vergessen. Das Leben kam nicht mehr in eine Balance. Arbeiten unmöglich. „Ein Mensch, der nicht arbeitet, kann auch nicht glücklich sein“, sagt der eindrucksvoll redende Mendel. Nach einem Attest bekam er eine kleine Rente aus der Bundesrepublik. Nun fährt er mit einem ärztlichen Gutachten nach München – für eine Erhöhung.

Hans-Dieter Grabe begleitete ihn 1972 für das ZDF (bei dem er Redakteur war), fürs 42-minütiges Redeporträt. Erfolgreich wehrte er sich, so erzählt Grabe in Leipzig, gegen die Idee des Chefredakteurs, die puristische und eben deshalb so eindrucksvolle Doku zu erweitern: um einen Ex-Kriegsgefangenen aus sowjetischem Lager und einen Ex-Gefangenen aus dem DDR-Knast. Hans-Dieter Grabe: „Der Film ist genau so, wie ich gehofft hatte.“

Konrad Weiß dreht „Dawids Tagebuch“ 1980

Jüdischer Junge im polnischen Getto – ein historisches Foto aus „Dawids Tagebuch“ (1980) von Konrad Weiß. Quelle: Defa-Stiftung

Konrad Weiß, der es schaffte, als Mitarbeiter der katholischen Kirche an die Filmhochschule zu kommen, drehte „Dawids Tagebuch“ 1980. Der Anlass: „Meine älteste Tochter kam aus der 6. Klasse aufgelöst nach Hause – weil in der Schule jüdische Witze erzählt wurden.“ Weiß wollte dagegenhalten: mit Getto-Fotos, Getto-Filmbildern – Sätzen aus dem Tagebuch des Jungen Dawid Rubinowicz, Jude aus Krajno (fünf Schulhefte, von 1940 bis 1942 beschrieben), in beiden Staaten veröffentlicht. Nur eine Gruppen-Aufnahme aus der 4. Klasse, ein Ausflug 1937, zeigt Dawid. Körnig und unscharf.

Alles andere liefert sein genauer Text. Vertreibung vom Hof (Dawid weint), das Getto in Bodzentyn (eng und ärmlich), Erstaunen über Bekanntmachungen, in frostiger Kälte Schneeschippen, Reden von Erschießungen – und die bohrende Angst. Dawids Vater muss zur Arbeit nach Skarzysko-Kamienna, polnisches Zweigwerk der Hasag, des Leipziger Rüstungskonzerns. Im September 1942 wird Dawid im Vernichtungslager von Treblinka ermordet. Mit nur 15 Jahren.

Hans-Dieter Grabe ist vom Film beeindruckt. Er kommt ohne Musik und ohne Geräusche aus – eine filmische Tugend, die mittlerweile weitgehend verloren gegangen ist. „Ehrfurcht vor dem Bildmaterial war wichtig für uns“, sagt Konrad Weiß – und stellt häufiges Fehlen bei heutigem Umgang damit fest. Dabei war der Ausgang, filmisch gesehen, weniger als dürftig: nur eine Aufnahme von Dawid, noch dazu in mieser Qualität. Damit einen Film zu starten, das war kühn.

Info: Die 64. Ausgabe von DOK Leipzig findet vom 25. bis 31. Oktober statt. Alle Filme und Termine stehen auf dok-leipzig.de

Von Norbert Wehrstedt