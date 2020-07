Leipzig

„Ich leg mich doch nicht ins Zeug, wer weiß was da drin ist“, singt der Leipziger Liedermacher Egisson für sein Publikum – doch genau das macht er an diesem lauen Mittwochabend. Auch wenn die Temperaturen nicht mit der Jahreszeit übereinstimmen, scheint hier im Biergarten des Felsenkellers der Sommer zu herrschen, den wir uns alle wünschen. Kaltes Bier und hausgemachte Limonade, eine wohlige Wärme, die der Künstler mit seiner Musik ausstrahlt, und entspannte Stimmung an den Tischen. Man merkt, die Leute sind froh, wieder unter Menschen zu sein und Live-Musik nicht mehr nur via Bildschirm zu erleben.

Erster Auftritt seit langem

Für Egisson, der mit bürgerlichem Namen Manuel Kluth heißt, ist das der erste Auftritt seit langer Zeit. Der Musiker rief sein Projekt im Herbst 2014 ins Leben; was mit kleinen Wohnzimmerkonzerten begann, hat sich nun auf jegliche Bühnen des Landes ausgeweitet, meist begleitet von seiner Band.

Anzeige

Dieses Mal steht er alleine vor dem Publikum; ein Mann, eine Gitarre und eine Loop-Station. Genug, um damit in der nächsten Stunde eine Reihe von Wohlfühlsongs mit Tiefe zu zaubern, die genau das sind, was man in einer Zeit der Ungewissheit braucht.

Weitere LVZ+ Artikel

Samtweich bis kraftvoll

Egisson besingt das Paradiesische des Alltags. Seine Stimme wandert gekonnt von samtweich zu kraftvoll, sodass seine Worte gleich dort ankommen, wo sie hin sollen – bestenfalls direkt ins Herz. Er weiß, wie er Gesichter zum Aufleuchten bringt, das reicht von Wortspielen wie „Ist der Weg für Bernhard nach Bern hart“ über unterhaltsame Geschichten, mit denen er das Gitarre-Stimmen zwischen seinen Liedern überbrückt.

Für zwei Songs, ausnahmsweise in englischer Sprache, holt der Künstler sich Unterstützung auf die Bühne, und die Stimme von Sängerin Lena harmoniert perfekt mit der seinen. Die Musik der beiden vermittelt eine Geborgenheit, die an Schlaflieder aus der Kindheit erinnern, und selbst in einem großen Biergarten wie diesem schafft Egisson eine Nähe wie bei einem Wohnzimmerkonzert. Als die letzten Gitarrenklänge und poetischen Liedzeilen verstummt sind, hat man das Gefühl: Jetzt wird alles gut.

Tipp: Am Samstag legt im Felsenkeller-Biergarten DJ Douglas Beaverton ab 18 Uhr auf. Mehr auf www.felsenkeller-leipzig.com.

Von Elsa Hädge