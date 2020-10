Leipzig

Mit den Lachern reißt sie viel wieder ein. Als „streitbar“ hat die Lachmesse Lisa Fitz’ Auftritt am Mittwoch in der Pfeffermühle angekündigt. Selbst meint die Bayerische Kabarettistin damit zwar, dass in einer Demokratie gestritten werden muss: Das „rechts“ gern genutzte Narrativ, man dürfe heute dieses oder jenes nicht mehr sagen, lässt sie nicht gelten, der ihr Programm benennende „Flüsterwitz“ kommt ihr nur laut über die Lippen.

Zwei Stunden lang nimmt sie kein Blatt vor den Mund, stichelt leidenschaftlich frech global in alle möglichen Richtungen. Leider meint streitbar jedoch auch, dass sie sich dabei immer wieder für klischeetriefende bis fragwürdige Schenkelklopfer applaudieren lässt, sie ihre wortgewandte Reflektiertheit an einer Stelle mit altbackenen Plattitüden an anderer torpediert.

Wortspiel statt Provokation

Dass Satire von Provokation und Überspitzung lebt, bei denen einem das Lachen ruhig auch im Halse klemmen darf, weiß Fitz nur zu gut. Es klemmt aber wenig, wenn man nach pointierten Vergleichen kultureller Unterschiede zwischen Deutschland und China doch wieder auf kleine Augen und Hunde essen abzielt.

Zwar predigt Fitz Mut. Aber wie mutig ist es, lobbyistische Verstrickung und fachliche Inkompetenz vieler Politiker auseinanderzunehmen, sich die Lacher aber lieber über die Körperfülle Peter Altmeiers und Claudia Roths zu holen? Intellektuelle wie ideelle Referenzen kann Fitz einerseits reichlich anführen: Sie zitiert Gandhi, Einstein, Schiller und Zappa. Als witzig feiert sie andererseits ein altes homophobes Wortspiel von Franz Josef Strauß.

Kichernder Zuspruch

Islamkritik rührt bei ihr zwar aus leidenschaftlichem Feminismus, jedoch führt der verklemmte iranische Geschäftsmann bei ihr direkt zum drohenden Burkazwang. Sie karikiert eine vermeintliche „Multikulti“-Freundin und zieht in kaum zwei Sätzen eine Kausalkette, in der die Eigenschaft „Türke“ dem Attribut „rückständig“ folgt.

Glauben, an Gott oder Verschwörungen, stellt Fitz das Ideal von Vernunft, Bildung und solidarischem Miteinander gegenüber. Allerdings erhält sie viel kichernden Zuspruch dafür, dass sie zwischen den Zeilen immer wieder das Maskentragen ins Lächerliche zieht, in der recht vollen Pfeffermühle trägt ohnehin kaum die Hälfte des Publikums welche, auch in der Pause nicht dicht an dicht im Foyer.

„Das Verbindende ist das Lachen und Mittelpunkt das Politische“, heißt es programmatisch über die Lachmesse. Schade, dass bei Lisa Fitz mitunter beides so weit auseinanderklafft.

Von Karsten Kriesel