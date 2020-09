Leipzig

30 Jahre deutsche Wiedervereinigung, das heißt auch: Politische Sonntagsreden und Gedenken in den routinierten Ritualen der Selbstvergewisserung eines Landes, das sich seiner indes gar nicht so gewiss scheint, wie diese Rituale suggerieren mögen. Auch im 30. Jahr der Einheit nicht. „Eine Reise wegwohin“ heißt die Festwoche, die seit 28. September und noch bis 4. Oktober eine andere Art des Gedenkens versucht. Die mit unterschiedlichsten künstlerischen Formaten tief hinein lotet in den Stadtraum – und in die deutsche Geschichte, die ja auch heute noch in weiten Teilen eine deutsch-deutsche ist. Wofür sich dieses Festival als Echolot keinen besseren Autor als Uwe Johnson, den „Dichter beider Deutschland“, erwählen konnte.

Dass die „Wegwohin“-Initiatoren, der Regisseur Maik Priebe und die Produzentin Kristina Patzelt, wie Johnson gebürtige Mecklenburger sind, mag dabei sicher ein Grund gewesen sein, warum ihre Wahl auf diesen Autor fiel. Entscheidender freilich ist, was sich selbst mit dem oberflächlichsten Blick auf Johnsons Biografie erahnen lässt: 1934 im pommerschen Cammin geboren, übersiedelte Johnson 1959 in den Westen und von dort ab 1974 ins englische Sheerness on Sea, wo er 1984 starb.

Johnson ist ein deutsch-deutscher Autor, der wie kaum ein Zweiter deutsch-deutsche Mentalitäten auszuloten verstand. Und das mit einer Literatur, die im besten Sinne Weltliteratur ist. Erschaffen von einem Menschen, der sich mecklenburgisch starrköpfig und hochsensibel zugleich, an beiden deutschen Staaten rieb. Und der diesen deutschen Landen floh, dabei wohl auch Distanz suchend in einem „Wegwohin“, das ihm am Ende aber – und das gehört zur Tragik dieses Lebens – weder eine englische Grafschaft noch die Literatur bieten konnte.

„Wegwohin“, sagt Maik Priebe im Gespräch, „ist ja so eine typisch sperrig schöne Johnson-Wortschöpfung. Der ist ja kein Autor, der dich mit offenen Armen empfängt. Dafür ist die Sprache zu streng, zu komplex.“ Zugleich, so Priebe weiter, verdanke sich dieser Sprache nicht zuletzt „der großartigste Satz mit dem je ein Stück deutscher Prosa eröffnet hat.“

Uwe Johnson und die heutige Gesellschaft

„Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen.“ Das ist dieser Satz, der in seiner Nüchternheit zugleich von einem auch dramaturgischen Raffinement ist. Denn das Unheil, das kommt, zittert darin und zieht sich als motivische Wiederholung wie kleine Stromstöße durch die „Mutmaßungen über Jakob“; den Roman, der mit diesem Satz beginnt.

Es ist Priebes Lieblingsbuch von Johnson, der wiederum „eine Lebensliebe“ des Regisseurs ist. Was sich auch daran zeigen mag, wie prall gepackt mit Johnson-Texten dieses Festival ist: „Die erste Idee war ja ein bloßes Theaterstück“, so Priebe, „aber dann kamen diese großartigen Johnson-Briefe dazu, die sich für eine Lesung geradezu aufdrängten, und dann traten immer mehr Ideen, Möglichkeiten und Formen auf.“

„Wichtig war uns“, ergänzt Patzelt, „dieses Werk in Bezug zu setzen, Architektur und Orte in Leipzig zu finden, an denen es noch einmal anders und neu erlebbar ist. Zudem wollten wir unbedingt eine Impulsdiskussion darüber, was heute noch in der Gesellschaft wirkt von dem, was Johnson beschreibt. Dass das auch politisch wichtig ist.“

Die Selbstsuche scheint nötig wie lange nicht

Priebe: „Für mich ist Johnson ja ein Regulativ. Obwohl er schon lange tot ist, behandeln seine Texte Fragen, die mich seit 1990 und bis heute umtreiben. Ich bin Jahrgang 1977 und ich habe im Kontakt mit Westdeutschen lange verheimlicht, dass ich aus dem Osten komme. Inzwischen mache ich das natürlich nicht mehr, eher im Gegenteil. Aber die Frage, die da bleibt, ist ja: Warum war da kein unbelastetes, das heißt selbstbewusstes Verhältnis zu dieser Herkunft?“

Was in Johnsons Texten umgeht, sind immer auch Identitätsfragen. Fragen danach, wie man zu einer Identität kommt oder ihr (eben nicht) entkommt. Der Ort, von dem man stammt, und das diffizile Geflecht der Prägungen, die dieser Ort in einem Menschen einpflanzt, dieses etwas Namens „Heimat“, konturiert sich bei Johnson dabei fern jener trivialen Ost-West-Strickmuster, die etwa in politischen Sonntagsreden oder „Gefühlsstau“-Analysen seit inzwischen 30 Jahren immer wieder fröhliche Urstände feiern.

Wer ein etwas komplexeres Denken bevorzugt und wer Literatur, die einen nicht mit offenen Armen empfängt, allein schon deshalb schätzt, weil er es nicht mag gönnerhaft umarmt zu werden, ist bei Johnson gut aufgehoben. Das dürfte auch dieses Festival zeigen: Abseits routinierter Rituale gibt es keine Selbstgewissheiten – aber eine Selbstsuche, die nötig scheint wie lange nicht. „Wegwohin“ geht auf diese Suche.

