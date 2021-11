Leipzig

Förster haben keine Freunde. Ein Satz, der Fragezeichen produziert. Ein Satz, der sich bestens als Titel für ein Buch, einen Film, eine Veranstaltung eignet. Heike Hennig hat das erkannt und ihn als Überschrift für einen besonderen Programmpunkt in ihrem „Festival der toten Bäume“ verwendet, das am 21. November beginnt und eine Woche lang geht.

Dabei hat Stadtförster Thomas Knorr die Äußerung in seiner ihm eigenen Mischung aus Witz, Koketterie und Poltrigkeit nicht wirklich ernst gemeint. Jedenfalls ist es eine nicht unbedeutende Rolle, die der 56-Jährige bei dieser Verschränkung von Natur, Klimakrisen-Debatte und Performance spielt.

Der Klimawandel zeigt die Verletzlichkeit der Natur

Schon vor sechs Jahren hat die Leipziger Choreografin und Regisseurin Hennig den Wald zum Kunstareal gemacht: Mit „Streifzügen in vier Jahreszeiten“, bei denen Musik, Tanz und Installationen Mythen und Geheimnisse auf romantische Art beschworen. Jetzt ist der Duktus ein anderer.

Lesen Sie auch Baumsterben in Leipzig – was die Stadt dagegen tut

„Der Klimawandel zeigt uns mehr denn je die Verletzlichkeit der Natur durch Trockenheit, Stürme und Ungleichgewicht“, sagt die 55-Jährige, die seit langem schon den öffentlichen Raum bevorzugt, um Kunst aus dem Elfenbeinturm zu holen und auf Spielflächen des Alltags erlebbar zu machen.

„Mal was Anderes machen“

Beim „Festival der toten Bäume“ gibt es musikalische Spazierstücke („Der fröhliche Chor singt traurige Lieder“), Musik für Tiere („Komposition für die verschwundene Wechselkröte“) oder eben die Führung „Förster haben keine Freunde“ mit Thomas Knorr, die in einer Performance endet. Was geht durch den Kopf eines Forstoberinspektors, wenn er gefragt wird, Teil eines Kunstspektakels zu werden? „Lange überlegen musste ich nicht“, sagt Knorr. „Man muss auch mal was Anderes machen. Und ich weiß doch, dass Künstler von Natur aus ein bisschen verrückt sind.“

Thomas Knorr ist ein Mensch wie ein Baum. Kraftvoll, tiefe Wurzeln in Werten, fest in seiner Haltung, knorrig – der Name kann kein Zufall sein. Geboren wurde er im erzgebirgischen Scheibenberg. „Mein Leben hat immer draußen stattgefunden“, erzählt er, „mit Freunden habe ich Höhlen gebaut, mich gebalgt oder ich bin geklettert.“ Nicht erstaunlich also, dass er nach vier Jahren als Soldat in Leipzig die Ausbildung zum Forstwirt gemacht hat.

Der Wald in Leipzig Leipzig hat 2100 Hektar Wald im Besitz der Stadt. Die letzte große Neuaufforstung gab es mit 28 Hektar im Dreieckswald nahe des Flughafens Leipzig/Halle. Die häufigsten Baumarten sind Esche, Erle, Hainbuche, Bergahorn, Linde und Eiche. Die Zahl der wild lebenden Tiere ist schwer zu benennen, hat sich aber in den letzten Jahren deutlich nach oben entwickelt, vor allem was Wildschweine und Waschbären angeht.

So rustikal der Freund von Klartext seiner unverbogenen Art daherkommen mag – darunter steckt eine enorme Sensibilität für die Dinge des Lebens, die weit über sein Waldrevier zwischen Nonnenholz und Cospudener See hinausgehen.

Natürlich registriert der Förster, wie viele seiner Bäume in den Sommern der Trockenheit verdurstet sind, wie die Rußrindenkrankheit den Ahorn vernichtet. „Der Klimawandel ist nicht wegzudiskutieren“, stellt er fest. Natürlich schmerzt es Knorr, die riesige Eiche anzusehen, die der Sturm „Ignatz“ vor einem Monat brutal aus dem Erdboden gerissen hat. Und in seinen 30 Jahren als Förster hat er selten einen Sturm wie diesen erlebt.

Förster Thomas Knorr und Heike Hennig im Waldgebiet Südlicher Auwald in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Der Knackpunkt aber ist ein anderer: „Der Wald braucht uns nicht, er wird sich immer neu erfinden“, so Knorr. „Aber wir brauchen den Wald – zur Erholung, für ein stabiles Klima und als Holzlieferant. Holz hat eine Seele. Wenn sich nicht sehr bald etwas ändert, wird es dramatisch.“ Gemeint ist die Manie des Wachstums: das Gieren nach noch mehr Wohlstand, noch mehr Besitz, noch mehr Wohnfläche, noch mehr Betonlandschaften – alles auf Kosten der Natur.

Und er stellt Fragen: „Wieso sind wir so konsumbesessen? Warum werden Tonnen an Energie vergeudet, weil Konsumtempel nachts beleuchtet werden? Warum respektieren sich die Menschen immer weniger, werden aggressiver?“

Einfach in den Himmel gucken

Knorr wünscht sich Besinnung auf das Wesentliche, auf das Genug. Dafür empfiehlt er den Wald. „Smartphone zu Hause lassen, ins Grüne gehen, in den Himmel gucken und die Gedanken freilassen. Etwas Besseres gibt es nicht.“ Auch deshalb dürfte er genau der Richtige sein für das Kunstprojekt der naturverbundenen Heike Hennig. 

Zu seinem Satz, Förster hätten keine Freunde, kam es übrigens, als die Künstlerin ihn aufforderte, möglichst viele Leuten aus seinem Umkreis zum Festival mitzubringen. „Am Schluss der Führung müssen Sie übrigens tanzen“, warnt sie schon mal. Knorr schmunzelt. „Na und? Ich mache ich mich auch mal zur Feile. Wenn’s der Sache dient.“

Thomas Knorr – ein Förster, der keine Freunde hat? Wohl kaum. Er sucht sie sich nur sehr genau aus.

Das Festival der toten Bäume läuft vom 21. bis 28. November; die Führung mit Förster Thomas Knorr findet am 27. 11. um 10 Uhr statt. Auftakt ist am 21. 11. mit dem Hörstück „Der fröhliche Chor singt traurige Lieder“ (Beginn 7.38 Uhr). Kostenlose Teilnahme für 25 Menschen pro Aktion, Nachweise sind nicht nötig, weil alles draußen stattfindet. Treffpunkt ist immer die Brücke an der Pferderennbahn, weitere Infos auf www.heikehennig.de.

Von Mark Daniel