„Aufstehen für die Kultur“ hieß die Losung, mit der am Wochenende in München hunderte Künstler auf ihre finanzielle Situation aufmerksam gemacht haben. Das Finanzielle ist politisch. Das Kulturelle sowieso. Und darum ist es auf vielen Ebenen von großer Bedeutung, dass diese beiden Leipziger Festivals in der vergangenen Woche live stattgefunden haben: die 30. Lachmesse und der Literarische Herbst.

Seit Sonntag die eine, seit Dienstag der andere. Am 25. Oktober gingen sie zu Ende, und auch das Leipziger Publikum hat gezeigt, was möglich ist: Zuversicht.

Schnell ausgebucht

Abzusagen sei zu keinem Zeitpunkt eine Option gewesen, hatten beide Veranstalter vorab betont. „Wer einmal absagt, hat die Unschuld verloren. Dann wird es auch für die kleinen Messen und Festivals schwierig, wieder Sponsoren zu finden“, befand Harald Pfeifer, einer der vier Lachmesse-Organisatoren. Zwar musste einiges aufs kommende Jahr verlegt werden, doch von 77 Veranstaltungen blieben 62.

„Immer und mit Schaudern“ habe man auf die aktuellen Infizierten-Zahlen geschaut, so Pfeifer. Und Nils Kahlefendt, der für das vierköpfige Team des Literarischen Herbstes spricht, sagt: „Die Wirtschaft in Gang halten ist sicher essenziell, aber ohne funktionierendes, lebendiges Kulturleben sägen wir am eigenen Ast.“

Durch die verringerte Platzkapazität seien etliche der 13 (von geplanten 19) Veranstaltungen rasch ausgebucht gewesen. „Wir mussten vielen Interessenten absagen und hoffen, dass unsere Festivalpodcasts, die wir in den nächsten Monaten veröffentlichen, das ein wenig ausgleichen können.“

Für Ohrensessel und Display

Während der Festivals spielten digitale Ersatzhandlungen keine Rolle. „Im Frühjahr wurde quer durch alle Kultursparten gestreamt, bis die Router in die Knie gingen“, sagt Kahlefendt, „vieles war technisch noch unausgereift, und auch die Nutzerzahlen schwankten. Wir finden, dass qualitativ hochwertige Audio-Formate dem Wort, der Literatur angemessener sind“.

Trotz aller Skepsis gegenüber videobasierten Literaturformaten, „die in der Regel nur die analoge Veranstaltung abfilmen“, musste Ann Cotten aus Österreich zugeschaltet werden. Es habe aber ganz ausgezeichnet funktioniert mit Bertram Reinecke auf der Bühne in der Kulturapotheke: lesend im Ohrensessel und an der Querflöte.

Schöbel und Hölderlin

Kahlefendts Lieblingsveranstaltung war „Lyrikhotel Drei“ in der Alten Post Lindenau, wo auch sein Lieblingsspruch an der Wand hängt: „Machen ist wie wollen. Nur krasser.“ Hier waren Kerstin Preiwuß und Marcel Beyer mit „zwei der besten Gedichtbände des Jahres“ zu Gast, „in wichtigen Nebenrollen: Frank Schöbel, Friedrich Hölderlin und ein Rattan-Sofa“.

Kerstin Preiwuß & Marcel Beyer im Lyrikhotel Drei in der Alten Post Lindenau Quelle: Gert Mothes

Bedauerlicherweise besitze er „noch nicht“ die Gabe der Multilokalität, denn für andere war die parallel stattfindende DLL-Jubiläumslesung im Ost-Passage-Theater der Höhepunkt. Dort traf Josef Haslinger, seit 1996 einer der Direktoren des Deutschen Literaturinstituts, auf Autorinnen wie Katja Oskamp, Enis Maci und Sandra Gugic.

Momente der Gemeinschaft

Während der Reclam-Verlag seine Neuerscheinungen mit dem Hashtag #stayhomeandread ankündigt, haben sich die Festivalmacher gottlob nicht daran gehalten. Kahlefendt verweist auf „die Spannung zwischen Publikum und Autoren, das Feedback, Nähe und Spontaneität, die kostbaren Momente der Gemeinschaft“, die das öffentliche Zusammenfinden für die Kultur einer Gesellschaft ausmacht.

Auch die Kleinkunst sei Teil des Diskurses, sagt Harald Pfeifer vom Lachmesse-Team. Da würden Fragen beantwortet oder gestellt. Das sei gerade in angespannten Zeiten wichtig, „zumal der Humor, der ja bei der Lachmesse immer mit im Spiel ist, jede noch so heftige Debatte in lebbare Bereiche zurückführen kann.“ In einem Festivalprogramm mit Kabarett, Comedy, Musik, Clownerie, Lesung, Show haben alle die Möglichkeit, spontan auf Um- und Zustände zu reagieren.

Teilhabe durch Teilnahme

Weitet man das Genre-Korsett des so genannten „politischen Kabaretts“ sei, so Pfeifer, „jedes Bühnengeschehen direkt wie indirekt eine Antwort auf das aktuelle Zeitgeschehen“. Gleichzeitig „sind die Formen der Aufklärung oder Belehrung im Kabarett derzeit eher verpönt“. Da bleibe dem Kabarettisten, der sich politisch äußern will, nur die Irritation oder die Provokation.

Etliche ausverkaufte Veranstaltungen, für Lisa Eckharts Show am Sonntag gab es eine Zusatzvorstellung, sprechen für das Bedürfnis nach Ablenkung von oder Auseinandersetzung mit Gegenwart. „Der Bildschirm hat Länge und Breite, ein Theater hat dazu noch die Tiefe und die Atmosphäre“, sagt Pfeifer.

Sollte der Kulturbetrieb in den kommenden Wochen wieder heruntergefahren werden, würden Spielstätten nicht nur schließen, sondern aufgeben, sagt er. „Ohne sie kommen die Soloselbstständigen und Ensembles nicht zu ihrem Lebensunterhalt.“ Auch in der Literaturbranche wäre es, so Kahlefendt, „für Autoren, Buchhändler, Verleger, Multiplikatoren aller Art, aber auch Leserinnen und Leser, eine Katastrophe“. Denn zum Aufstehen für Kultur gehört das Teilnehmen.

