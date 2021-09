Leipziger Filme räumen bei Programmkino-Preisen ab

Leipzig

Sarah Blaßkiewitz ist nervös. Sagt sie. Ihr Lächeln ist warm, ihr erster Satz klingt echt. Die 35-jährige Leipzigerin hat es geschafft. Sie steht auf der Bühne im Leipziger Täubchental. Sie bekommt einen Gilde-Preis der AG Kino. Für ihren Erstling „Ivie wie Ivie“, eine so turbulente wie berührende Geschichte um zwei afro-deutsche Halbschwestern, die sich ahnungslos erstmals begegnen.

Die Geschichte spielt in Leipzig. Die Geburtsstadt der Regisseurin, die in Potsdam aufwuchs, mit 14 in die TV-Erfolgs-Serie „Schloss Einstein“ als quirlige Josephine Langmann einstieg – und für 155 Folgen blieb. Der Lockdown legte „Ivie wie Ivie“ auf Eis. Die Ungeduld nagte. „Ich wollte unbedingt, dass mein Film im Sommer startet“, sagt Sarah Blaßkiewitz. So lief er am 16. September an. In nur wenigen Kinos.

Leipziger Triumphe

„Ivie wie Ivie“ ist nicht der einzige Leipziger Triumph bei den Gilde-Preisen. Ihre Verleihung beendet traditionell die Filmkunstmesse. Auch an Michael Kölmel und seinen Weltkino-Verleih ging eine der Statuen: fürs Kino international. Natürlich führte an der berauschenden Dänen-Hit-Komödie „Der Rausch“ kein Weg vorbei. „Wir sind total happy“, sagte Kölmel, „der Glaube an den Film hat uns durch die acht Monate gebracht.“ Über 600 Filmtheater spielen ihn, die Liste der erfolgreichsten fünf Häuser führt die Leipziger Passage an. Regisseur Thomas Vinterberg schickte einen Dank per Video. Kölmel hatte ihn Ende der 90er für Deutschland entdeckt – mit seinem Verleih Kinowelt und dem Dogma-Welterfolg „Das Fest“.

Ein zweiter Gilde-Preis fürs Kino International ging an den aktuellen Oscar-Sieger „Nomadland“. Als zu später Stunde die Reihe an den deutschen Film kam, gab es lange Gesichter: keiner da für die „Schachnovelle“. Außer Dank-Videos. Regisseur Philipp Stölzl heiratete gestern – und die Darsteller hatten zu tun. Nur der Verleih Studiokanal teilte mit, dass die zweite Stefan-Zweig-Adaption (nach Gerd Oswalds Version von 1960) gerade in 126 Kino gestartet sei. Bescheiden.

Überwältigendes Road-Movie

Einen nächsten Triumph gab es für „Mission Ulja Fink“ als bester Kinderfilm. Ein hinreißendes Werk, das aber erst im zweiten Quartal 2022 startet. Regisseurin Barbara Kronenberg, die mit diesem überwältigenden Road-Movie debütierte: „Bin ein bisschen naiv rangegangen, aber es hat Spaß gemacht.“ Ein Produkt der Initiative „Der besondere Kinderfilm“, zu der neben ARD und ZDF auch die AG Kino gehört.

Ratlos machte die Jugendjury. Man rieb sich die Ohren, als da Hilflosigkeit laut als Konzept verkauft wurde: statt ein Film wurden gleich drei ausgezeichnet – „Lieber Thomas“, „Dear Future Children“, „Der Mann, der seine Haut verkaufte“. Letzterer erinnert an „Balduin, das Nachtgespenst“, die De-Funes-Klamotte. Aber die kannten die jungen Filmkenner wohl nicht.

Der Dokfilmpreis ging an Torster Körner für „Die Unbeugsamen“ über Politikerinnen in der Bonner Männer-Republik. „Das 20. Jahrhundert gehörte den Männern – und das ging nicht gut aus. Das 21. sollte den Frauen gehören“, sagte Torsten Körner – und gratulierte mit der Statue seiner Tochter Mascha zum 15. Geburtstag. Leipzigs Kinofans, die 26 Filme vor ihrem Kinostart sehen konnten, kürten eine Produktion aus Bhutan zu ihrem Liebling. „ – Das Glück liegt im Himalaya“ erzählt von einem jungen Lehrer, der lustlos seinen Job auf 4000 Meter Höhe in der abgelegensten Schule der Welt antritt. Um die Atmosphäre zu bewahren, kommt er mit Untertiteln auf die Leinwand.

Von Norbert Wehrstedt