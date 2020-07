Leipziger Filmfestival Kurzsuechtig findet im Corona-Sommer statt

Leipzig

Das Leipziger Filmfestival Kurzsuechtig hat in der Messestadt inzwischen Kultstatus erreicht. Dieses Jahr musste es zunächst aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Nun hat sich im Sommermonat August ein neuer Termin ergeben und gleich zwei neue Locations wurden gefunden, teilten die Veranstalter mit.

Vom 19. bis 23. August zeigen die Veranstalter die besten Kurzfilme Mitteldeutschlands im Leipziger Felsenkeller und im Luru-Sommerkino in der Spinnerei. Innerhalb der fünf Tage nehmen insgesamt 31 Filme an verschiedenen Wettbewerben in den Kategorien Animation, Dokfilm, Fiktion, Experimentalfilm sowie Filmmusik und Sounddesign teil. Eine Jury kürt letztendlich die Gewinner, deren Werke am Sonntag noch einmal in einem Best-Of im Luru gezeigt werden sollen.

Anzeige

Filmbegeisterte zeigen ihre Werke

Sowohl Profis als auch Neulinge gehen hier an den Start und zeigen ihre Werke. Zudem werden an diesen Tagen einige Premieren gefeiert: Unter anderem zeigt der irakische Regisseur Beston Zirian seinen Film „Die mit dem Regen kam“ zum ersten Mal, in dem die Geschichte eines geflüchteten Mädchens erzählt wird, das in Griechenland strandet und ihren Vater sucht.

Weitere LVZ+ Artikel

Bereits ausgezeichnete Werke wie „Das beste Orchester der Welt“ von Henning Backhaus flimmern ebenso über die Leinwand. Clara Winter und Miguel Ferráez erhielten vergangenes Jahr für „Wir sprechen heute noch deutsch“ die goldene Lola in der Kategorie bester Film und wollen es offenbar in Leipzig nun auch wissen. Das ganze Programm wird auf der Webseite der Veranstalter veröffentlicht, wo ab 15. Juli auch die Tickets erhältlich sein werden.

Von Lotta-Clara Löwener