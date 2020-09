Leipzig

Es ist ein Signal. Ein Zeichen des Aufbruchs: für die Branche, für die Zuschauer. Nach der Kino-Katastrophe mit vier Monaten dunklen Sälen und schwarzen Leinwänden ist die Lage mehr als nur angespannt. Gelinde gesagt: katastrophal. 50 Prozent weniger Kinogänger im ersten Halbjahr – und der voreilig hochgeredete, viel zu kopflastige „ Tenet“ schafft gerade mal 320 000 Zuschauer am ersten Kino-Wochenende.

Nun jedoch will das Arthouse-Kino zeigen, dass es eine Zukunft gibt – mit der 20. Leipziger Filmkunstmesse vom 14. bis 18. September. „Wir treten den Beweis an, dass das Kino ein sicherer Kulturort ist“, sagt Felix Bruder, als Geschäftsführer der AG Kino-Gilde der Organisator des Treffs von Kinobetreibern, Verleihern und Filmemachern. Dass es in Sachsen stattfindet, ist im deutschen Hygiene-Flickenteppich ein Glücksfall. Hier ist beim Kinogang manches freier als anderswo.

Anzeige

Maximal 40 Diskutanten

Womit die Filmkunstmesse allerdings leben muss, das ist die geringere Platzkapazität. So können die Säle in Passage, Cinestar (nur für Branchenmitglieder) und Schauburg nur zur Hälfte belegt werden, sind zu Diskussionen in der Handelsbörse am Naschmarkt lediglich 40 Zuhörer (bei vorheriger Anmeldung) zugelassen. Kino-Tickets gibt es ohnehin nur online. Außer in der Schauburg, da muss man einfach rechtzeitig dasein. Dass in diesem Jahr die Kinobar Prager Frühling nicht dabei ist, hat schlichtweg damit zu tun, dass sie zu wenige Plätze bietet und es coronabedingt keinen Shuttle gibt.

Weitere LVZ+ Artikel

AG-Kino-Geschäftsführer Felix Bruder. Quelle: AG Kino

Insgesamt 58 neue Filme werden intern gezeigt, die in den nächsten Monaten ins Kino kommen. 24 davon laufen in öffentlichen Vorstellungen (Passage, Schauburg), darunter – zur Eröffnung – die Komödie „Contra“ von Sönke Wortmann („Frau Müller muss weg“, „Der Vorname“). Der Regisseur kommt zur Voraufführung nach Leipzig. Sahen in den Vorjahren rund 3000 Besucher Filme bei der Filmkunstmesse, hofft Felix Bruder für dieses Jahr auf die Hälfte: „Wie bieten ein attraktives vielfältiges Programm.“ Über die Filme kann man sich vorab mit einem Flyer informieren oder – ausführlicher – auf der Homepage.

Grütters hält Impulsvortrag

Einen kleinen Katalog wie in den Vorjahren gibt es nicht, das Festival musste an Werbekosten sparen. Es war schlichtweg schwer zu planen. „Bis vor wenigen Wochen waren wir nicht einmal sicher, ob es überhaupt öffentlich stattfindet“, sagt Bruder. Trotzdem rechnet er mit etwa 700 Fachbesuchern – gegenüber 1000 in den normalen Jahren. Unter den Gästen ist auch Staatskulturministerin Monika Grütters, die vor der Diskussion am 16. September (Thema: Corona und Kino international) einen Impulsvortrag halten wird.

Mutig hat die AG Kino – Gilde (370 Kinos, über 800 Leinwände, Marktanteil 15 Prozent) auch eine öffentliche Diskussion über das Bild der Gesellschaft im deutschen Film am 16. September geplant – im Wintergarten (Passage) mit 68 Teilnehmern. Diskussionen und Workshops gehören ohnehin von Anfang an zu den festen Bestandteilen des europaweit einmaligen Branchentreffs. Los geht es am 15. September mit der Frage „Kollaps oder Chance?“ über die aktuelle Kinosituation, u.a. mit Weltkino-Chef Michael Kölmel. Alle Panels werden über das Internet auch öffentlich übertragen.

Abstimmung an der Kinokasse

Abstandsregeln gelten natürlich auch für den Kinoprogrammpreis der Mitteldeutschen Medienförderung (70 Gäste in den Salles de Pologne) und bei der Vergabe der Gilde-Preise (national, international, Kinder, Dok, junges Kino) im Täubchenthal. Nur 48 dürfen in den Saal, die Vergabe wird über Bildschirme nach draußen übertragen. Über den Publikumspreis stimmen traditionell wieder die Filmbesucher in den Kinos ab. Zu gewinnen sind Tickets.

Christian Bräuer, der in Messetagen immer umtriebige Vorsitzende der AG Kino – Gilde, hofft auf einen Anschubeffekt der Filmkunstmesse: „Mit diesem Treff wollen wir den Kinomarkt ankurbeln.“ Was dringend ist, obwohl die Arthouse-Kinos inzwischen wieder ein halbwegs sortiertes Programm bieten können.

Fünft-Tage-Festival für Film-Freunde Zu den erstmals öffentlich in Deutschland gezeigten Filmen gehören „ Martin Eden“, „ David Copperfield“ und „Falling“, das Regie-Debüt von Viggo Mortensen. Außerdem gibt es auch wieder einen Kurzfilmabend mit internationalen Produktionen. Eröffnungsfilm für die Branche ist „Und morgen die ganze Welt“ (Wettbewerb Venedig). Regisseurin Julia von Heinz kommt nach Leipzig. Alle Informationen zum Branchentreff unter: www.filmkunstmesse.de

Von Norbert Wehrstedt