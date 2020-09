Leipziger Filmkunstmesse endet mit der Verleihung der Gilde-Preise

Leipzig

Ein wenig war es wie 2001. Bei jener erste Filmkunstmesse in Leipzig, die am Tag danach begann. Flugzeuge waren am Vortag ins New Yorker World Trade Center geflogen. Verunsicherung, auch Lähmung ging um. Es wurde abgereist. Was jetzt?

Unsicherheit lag auch über dem 20. Treff. Der Umsatz im ersten Halbjahr stürzte um 54 Prozent. Wie weiter? Halb besetzte Säle in Sachsen und Nordrhein-Westfalen, im Restland nur 25 bis 30 Prozent. Über längere Zeit der sichere Tod für kleine Kinos – und genau auf die Häuser setzen Arthouse-Filme.

Auf die verlassen sich ebenso kleine Verleihe mit Produktionen, die weder vom Grabbeltisch noch vom Fließband kommen. „Wir müssen Flagge zeigen“, sagte Christian Bräuer, Vorsitzender der AG Kino – Gilde (370 Kinos, über 800 Leinwände), entschlossen. Für die Vielfalt des Kinos. Für das Kino als kulturellen Ort: „Wir haben eine Mission.“

Wie bekommt man die Auslastung auf 50 Prozent?

Für diesen Auftrag wandte sich die AG Kino – Gilde in einer „Leipziger Erklärung“ an die Politik: Der Abstand zwischen zwei Besuchergruppen sollte auf einen Sitz reduziert werden – ohne Maske am Platz. Wegen der modernen Lüftungssysteme. Damit könnte die Auslastung bei 50 Prozent liegen. Womit ein wirtschaftlicher Kinobetrieb noch immer nicht möglich wäre, Förderprogramme also weiter nötig sind.

Mit digitalem Kartensystem, Abstandsregeln und einem Hygienekonzept, das aufging, war Leipzig fünf Tage wieder der Ort, an dem sich Kinobetreiber, Verleiher und Produzenten trafen. Felix Bruder, Geschäftsführer der AG Kino – Gilde, spürte „in einer schwierigen Zeit eine unglaublich positive Energie“.

Schlingensief-Film zog bisher 20.000 Zuschauer an

So jedenfalls sah er auch die Gilde-Preis-Verleihung, die erneut im Täubchenthal stattfand – mit eingeschränkten Zugängen. Bester Kinderfilm wurde die Animation „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“. Ein Film, der startete, als die Kinos am 2. Juli wieder öffneten, also genau das richtige Angebot zur rechten Zeit für Kinder und Familien war. Mit „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ (bester Dokfilm) startete Michael Kölmels Verleih Weltkino am 20. August – und brachte es bisher immerhin auf rund 20.000 Zuschauer. Dass Schlingensief am 24. Oktober 60 Jahre alt geworden wäre, davon erhofft sich der Verleih einen gewissen Schub.

„Es war, als ob Märchenschlösser erwachten“

Mit wenig Geld, ohne Förderung und Senderunterstützung drehte Faraz Shariat „Futur Drei“, eine popbunte, übermütige, queere Erwachsenwerden-Story (Gilde-Preis Junges Kino), die nächste Woche startet, während Christian Petzold und der Verleih Piffl so kühn waren, mit „Undine“ am 2. Juli, dem Tag der Kino-Wiedereröffnung, loszulegen – mit bisher 85 000 Besuchern. Regisseur Christian Petzold, der an Covid 19 erkrankt war und danach mit seinem Film auf Kinotour ging: „Es war, als ob Märchenschlösser erwachten.“ Bester Film international wurde das nouvelle-vague-Drama „Niemals selten manchmal immer“ um zwei Mädchen, die von Pennsylvania nach New York reisen, weil eine abtreiben will. Regisseurin Eliza Hittman schickte eine warme Dank-Botschaft per Video.

Den Soundtrack des Preis-Abends lieferten Tom Schilling & the Jazz Kids mit herrlich melancholischen Songs und wunderbar poetischen Texten (inklusive Bettina Wegners „Kinder“). Im Dezember gibts nach „ Vilnius“ die zweite CD.

