Leipzig

Die Arbeiter gucken grimmig. Der im Zentrum stehende, mit der Schweißerbrille auf dem Helm, hat die Arme vor der Brust verschränkt. Das Schwarzweißfoto von Christiane Eisler ist 1993 gemacht worden, der Blütezeit des Treuhand-Verscherbelns. „Wir wollen Arbeit“ nennt es sich. Die Farbaufnahmen links und rechts sind ein Jahrzehnt später entstanden. Eigentlich ist es nur ein Bild, gespiegelt. Die Anordnung hat den Duktus eines Altars. Anzubeten gibt es aber nichts. Ob Wehmut aufkommt, liegt an der persönlichen Biografie des Betrachters.

Sechs individuelle Positionen im Vergleich

Das Jahr der Industriekultur wird in Leipzig schon von mehreren Institutionen gewürdigt, die Kunsthalle der Sparkasse folgt. Hier geht es ganz um Fotografie, doch nicht als Überblick. Es sind sechs individuelle Positionen im Vergleich. Der Zeitraum beschränkt sich auf wenig mehr als die letzten drei Jahrzehnte. „ Metamorphosen“ ist der Titel. Tatsächlich hat die Industrie in diesem Teil des Landes in diesem Zeitraum Wandlungen durchgemacht wie nie zuvor in so einem kurzem Zeitraum.

Anzeige

Industriekultur und Fotografie – das klingt sehr nach dokumentarischem Festhalten. Das gibt es in der Ausstellung tatsächlich. Zum Beispiel bei Harald Kirschner, der Industriearchitektur im Alten Westen Leipzigs im Abstand einiger Jahre aufgenommen hat, vom exakt gleichen Standpunkt aus. Metamorphosen. Nicht alle Veränderungen sind negativ. Zumindest dem äußeren Anschein nach. Was hinter den Fassaden passiert ist, kann man im Bild nicht erkennen.

„ Liebe geht durch den Wagen“

Das Vorher-Nachher ist auch bei Konstanze Göbel ein Arbeitsprinzip. Sie zeigt ebenfalls Leipziger Architektur, die allerdings von Begriff Industriekultur etwas weiter entfernt zu sein scheint. Es sind die Hallen der Alten Messe. Menschenleer und in kühler Sachlichkeit hat sie die Bauten 1992 und nochmals in diesem Jahr abgelichtet. Trotz der vielen Sanierungen und Umnutzungen haben sogar manche der aktuellen Fotos den Charakter der gerade sehr beliebten „Lost Places“-Romantik. Bei aller Sachlichkeit ergeben sich auch ironische Details, wenn zum Beispiel ein Supermarkt mit „ Liebe geht durch den Wagen“ wirbt, das Umfeld aber ziemlich unappetitlich wirkt.

Dass Industrie nicht mehr nur handfeste Maloche mit materiellen Produkten ist, wird auch an Sieghard Liebes Aufnahmen deutlich. Tourismus und Freizeitvergnügen sind ebenso zu Industriezweigen geworden, die in manchen Regionen einen vorderen Stellenwert haben. Sowohl die Baustelle des wieder zu errichtenden Mende-Brunnens am Augustusplatz in den frühen 1990ern als auch Details aus dem sogenannten Neuseenland-Jahren später sind für ihn lohnende Motive.

Härte, Anstrengung, Stolz

Da wo Menschen zu sehen sind, findet man die für die Industriefotografie bezeichnende Mischung von nicht zu übersehender Härte und Anstrengung mit dem ebenso sichtbaren Stolz auf das Geleistete. Am deutlichsten wird das in einer Serie von Porträts sächsischer Arbeiter in schwarzweißem Close Up, die Gerhard Gäbler 1988 angefertigt hat. Aber auch in den Darstellungen von Textilarbeiterinnen von Christiane Eisler spürt man es.

Diese Empathie hat aber nichts Verklärendes. Die negativen Auswirkungen der Industrialisierung werden nicht verschwiegen. Am drastischsten wird der Raubbau am Lebensraum in den Fotos von Bergbaufolgelandschaften, die Harald Kirschner gemacht hat. Da fragt man sich, ob die Bilder eigentlich diesen ästhetischen Reiz haben dürfen, der tatsächlich vorhanden ist. Das trifft auch für andere Serien zu. Wenn etwa eine orangefarbene Anlage aus der ansonsten düsteren Halle auftaucht, sieht das durchaus schön aus. Außerdem überrascht es, wie „clean“ viele heutige Arbeitsplätze selbst in Branchen wie der Metallurgie aussehen, ohne dass sie deswegen ihre ökologischen Negativeffekte verloren hätten. Für manche Zweige aber – wie die Aufnahmen im Leipziger Unternehmen Biotech von Bernd Cramer – erwartet man diese Sterilität.

Sechs differenzierte Sichten auf ein übergreifendes Thema, dessen Grenzen schon unterschiedlich interpretiert werden, zeigen auf, dass sich nicht nur die Industriekultur selbst in einem tiefgreifenden Wandel befindet, sondern auch deren künstlerische Darstellung.

Info: Die Ausstellung „ Metamorphosen – Industriekultur im Wandel. Positionen Leipziger Fotograf:innen 1988–2020“ ist bis 20. Dezember in der Kunsthalle der Sparkasse ( Otto-Schill-Straße 4a) zu sehen, die Arbeiten stammen von Bernd Cramer, Christiane Eisler, Gerhard Gäbler, Konstanze Göbel, Harald Kirschner und Sieghard Liebe. Geöffnet: Mi 12–20 Uhr, Do–So/Feiertage, 10–18 Uhr; Eintritt: 5 (2,50) Euro

Von Jens Kassner