Leipziger Galerie Akanthus bietet fesselnde Einsichten ins Frühwerk von Hans-Peter Hund

Leipzig

Unter normalen Umständen herrschte jetzt in der Galerie Akanthus ein ständiges Kommen und Gehen. Besucher, die den Wurzener Maler Hans-Peter Hund schätzen, hätten auch die Anfahrt von Erfurt, Dresden oder Berlin nicht gescheut. Denn so eine Ausstellung gab es noch nie: Die allermeisten der Gemälde, von Hunds erstem Bild bis zum letzten, gemalt 1994, wurden bisher nicht gezeigt.

Hans-Peter Hund: Porträt Matthäus, 1967, Öl auf Hartfaser Quelle: Akanthus-Galerie

Die rund 150 Arbeiten folgen jener Schau, die 2020 hier eröffnet wurde. Nach zwei Wochen erzwang der erste Lockdown ihre Schließung. Damals konnte keiner ahnen, dass dieses Schicksal auch Hunds zweite Ausstellung treffen würde. Die eher improvisierte Präsentation zeigt nun nicht nur wunderbar malerische Landschaften und Stillleben, sondern auch Dutzende von Bildnissen.

Fundgrube für Kunstwissenschaftler

Für Kunstwissenschaftler ist die Auswahl eine Fundgrube. Auf einen Schlag offenbart sich in seltener Dichte eine künstlerische Entwicklung über 32 Jahre. Hunds unbekümmert-expressives Frühwerk von frischem Kolorit war fast in Vergessenheit geraten. Überraschend auch die Fülle der Porträts von Menschen aus seinem näheren Umfeld, die der Künstler in ihrem Wesen begreift, in ihrer Unverwechselbarkeit erfasst, in kindlicher Aufgeschlossenheit und Verletzlichkeit oder gezeichnet von den Spuren langen Lebens.

Hans-Peter Hund: Alte Häuser, 1971, Öl auf Hartfaser Quelle: Akanthus-Galerie

Die melancholische Eintrübung seiner Palette in malerischen Abstufungen von Violett und Taubenblau, Nuancen zwischen Gelb und Braun mag auch gesellschaftlichen Umständen geschuldet sein. „Zu einer Zeit, da der Realismusbegriff auf den Kopf gestellt und ideologisiert wurde, porträtierte Hans-Peter Hund keine strahlenden Helden der Arbeit, sondern Menschen wie den Straßenkehrer Wilhelm Freimark. Doch fanden diese wahrhaftigen sensiblen wie ausdrucksstarken Bildnisse keine öffentliche Akzeptanz“, schreibt die Kunsthistorikerin Jutta Penndorf im druckfrischen Katalog. Der Band umfasst alle 206 Gemälde, die bisher in der Akanthus-Galerie gezeigt wurden, und kommt einem Verzeichnis für diese Werkgruppe nahe, in dem alles Verfügbare aufgelistet ist.

Vollendeter Komplex

Hund, Jahrgang 1940, tat sich immer schwer damit, sich von seinen Werken zu trennen. So blieb das Konvolut seiner Gemälde relativ geschlossen. Zudem dominierte das Aquarell sein späteres Schaffen, so dass sich die gezeigten Arbeiten heute als vollendeter Komplex darbieten. Es ist nicht ohne Tragik, dass dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschieht. Der Internetauftritt der Galerie kann da nur informativ sein. Nach der Ausstellung, so viel ist abzusehen, sind zahlreiche der Bilder in ganz Deutschland und auch in England in Privatsammlungen verstreut. Es bleibt zu hoffen, dass einige der Meisterwerke noch den Weg in Museen und öffentliche Sammlungen finden.

Der Maler Hans-Peter-Hund, 150 Gemälde, (bis Ende März), Akanthus-Galerie im Westwerk, www.akanthus-galerie.de, Katalog: Hans-Peter Hund, Gemälde

Von Ingrid Leps