Mit der Aktion „Gewandhausorchester unterwegs“ soll während der Adventszeit weihnachtliche Stimmung in Leipzig und Umgebung verbreitet werden. Am Donnerstagvormittag kamen vier Hornisten des Gewandhauses in einem Doppeldeckerbus auf den LVZ-Vorplatz und gaben ein 15-minütiges Kurzkonzert.