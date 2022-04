Leipzig

Gibt es so etwas wie das perfekte Stück für ein Dirigentendebüt? Ein Orchesterwerk, bei dem die Musiker gleichsam aus dem Stand zu „liefern“ befähigt sind, was dem Debütanten am Pult, auf diesen verlässlichen Rückhalt vertrauend, ein Mehr an Risikofreude, Spontaneität, ja unbekümmerter Launigkeit verschafft? Kategorien also, nach denen sich mitunter bemisst, wer wieder eingeladen, wessen Karriere befördert wird.

Bestenfalls lässt sich diese Frage ex negativo beantworten: Maurice Ravels „Ma mère l’oye” fiele einem kaum dazu ein. Gefährlich filigran ist dieses zauberische Klanggespinst komponiert, wodurch bereits ein zaghaft-verzitterter Beginn sich maximal unvorteilhaft auf den Gesamteindruck auszuwirken droht.

Marie Jacquot ist kurzfristig für Alain Altinoglu eingesprungen

Marie Jacquot, Jahrgang 1990 und derzeit als Erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein tätig, hat also – obwohl Französin und deshalb mit der Tonsprache Ravels natürlicherweise sozialisiert – keine einfache Aufgabe vor sich. Sie ist kurzfristig für ihren erkrankten Landsmann Alain Altinoglu eingesprungen, dem Chefdirigenten des hr-Sinfonieorchesters, der ebenfalls als Debütant angetreten wäre.

Vom ersten Takt dieses fünfteiligen Märchenreigens an, in dem Dornröschen, ein Däumling sowie die Schöne und das Biest ihren Auftritt haben, trifft sie den „Es war einmal“-Ton, diese geheimnisbewahrende Balance aus dynamischer Unaufdringlichkeit und hauchzart geschichteten Klangfarben, nahezu perfekt. Auch weil ihr das glänzend aufgelegte Gewandhausorchester, insbesondere dessen Holzbläser, bereitwillig folgen. Im finalen „Garten der Feen“ bricht sich die vornehme Zurückhaltung zugunsten eines prachtvollen, letztlich überwältigend strahlenden Tutti auf.

Seong-Jin Chos Jazz-inspirierte Spielfreude

Seong-Jin Cho hat in Ravels G-Dur-Klavierkonzert bereits dasjenige Werk gefunden, mit dem er sich in der Debütantenrolle am wohlsten fühlt: Beim Royal Concertgebouw Orchestra wie den Berliner Philharmonikern gab er damit seinen Einstand. Den 27-jährigen Koreaner lediglich mit seinem Gewinn der 2015er Ausgabe des Chopin-Wettbewerbs zu assoziieren, würde den musikalischen Reifeprozess unterschlagen, den er seither durchlaufen hat. Die von motorischer, Jazz-inspirierter Spielfreude lebenden Außensätze geht er impulsiv, teils scharfkantig an, mit elektrisierender Spannung auf kleinstem Raum. Atemverschlagendes ereignet sich im Adagio assai: Das symbiotische Geflecht melodischer Fäden, von Klavier und Solo-Flöte eröffnet, es sollte niemals enden.

In Korea längst ein Mega-Star: Seong-Jin Cho. Quelle: André Kempner

Angenehm übrigens, dass Cho, in Korea längst als Mega-Star gefeiert, seinen Premieren-Auftritt beim Gewandhausorchester nicht als einen unter weltweit sehr vielen auf seiner Karriere-Agenda abhakt, sondern als echte Ehre begreift – und deswegen mit Konzertmeister Andreas Buschatz abstimmt, ob er eine Zugabe spielen kann. Mit einem der „Valses nobles et sentimentales“, melancholisch abgetönt wie der Mittelsatz des Klavierkonzerts, verabschiedet er sich.

Teils triumphale, aber nie gebieterische Geste

Will ein aus exzellenten Solisten sich zusammenfügender Klangkörper mit seinen Qualitäten renommieren, drängt sich Béla Bartóks Konzert für Orchester von 1943 geradezu auf. Und auch hier gibt die Einspringerin Jacquot eine prima Figur ab, dirigiert ganz auf lineare Transparenz bedacht, mit teils triumphaler, aber nie gebieterischer Geste, und um die bedrückende Not wissend, von der die Musik des exilierten Ungarn erzählt.

Ein derart hell erregter Applaus, Bravi-durchsetzt und vereinzelt stehend dargebracht, brandete einem Neuling am Augustusplatz schon sehr lange nicht mehr entgegen – woraus sich unmissverständlich der Wunsch ableitet, dass dem beglückenden Zufallsdebüt bald eine erneute Einladung folgt.

Von Werner Kopfmüller