Leipziger GfZK setzt 2022 auf Inklusion, Internationalität und Ökologie

Leipzig

„Das Jahr hat gut begonnen für uns in Sachsen“, sind die Worte, mit denen Beatrice Di Buduo am Mittwoch die Jahrespressekonferenz der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) eröffnete. Gut deshalb, weil die Museen im Freistaat zur Monatsmitte endlich wieder öffnen konnten – „das war nicht in jedem Bundesland so“. Mit Blick auf 2021, wo die GfZK sechs Monate schließen musste, kann es aber auch nur besser werden. Die Kunst-Institution in der Karl-Tauchnitz-Straße hat jedenfalls vieles nachzuholen, wie der proppenvolle Plan für 2022 zeigt.

Videoführungen werden fortgesetzt

Inklusion, Internationalität und Ökologie sind die drei zentralen Aspekte, die dabei eine Rolle spielen werden. Punkt Nummer eins umfasst einerseits Videoführungen in unterschiedlichen Sprachen zu den Ausstellungen in der Galerie, die im vergangenen Jahr erstmals konzipiert wurden und sich großer Beliebtheit erfreut hätten. Folgerichtig also nur, dass es sie auch 2022 geben wird.

Andererseits soll die Arbeit mit Kindern intensiviert werden: Drei Leipziger Kitas nehmen an Projekten teil, bei denen Kunstwerke in die pädagogischen Einrichtungen gebracht oder die Kinder einen Tag in der Galerie verbringen werden. Mit der Sammlungsausstellung „Vom Haben und Teilen“ habe man im vergangenen Jahr den Themenkomplex Kunst und Eigentum aufgegriffen, so Direktorin Franciska Zólyom. Der ersten Hälfte – dem Haben – folge 2022 nun das Teilen.

Programm: Von Kinderkultur bis Kolonialismus

Von Punkt zwei, der Internationalität, zeugt die Vielzahl der Programmpunkten, die für das laufende Jahr geplant sind. Da wäre etwa die Ausstellung „Kinderkultur“ (12. Februar bis 19. Juni) von Annika Eriksson und in Kooperation mit der Schwedischen Botschaft Berlin, die sich mit dem europäischen Kinderfernsehprogramm der 60er, 70er und 80er beschäftigt. Von April bis Oktober läuft dann „The Violence of Position“ – eine Reihe von Werken und Workshops, die sich kritisch mit Kolonialismus, Rassismus und weißen Privilegien auseinandersetzen.

Digitale Pressekonferenz in der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) mit Pressesprecherin Beatrice Di Buduo. Quelle: André Kempner

Vom 11. Juni bis zum 25. September schließt sich „When the Sun is Low – The Shadows are Long“ an. Kuratiert von der Belarussin Ana Karpenko zeigt die Ausstellung Werke von zwei Dutzend Künstlerinnen und Künsltern aus ihrer Heimat, die sich mit dem Thema Widerstand beschäftigen. Vom 2. Juli bis Ende Oktober will sich dann „Protect me from what I want“ damit auseinandersetzen, wie sich (zwischen-)menschliche Bedürfnisse und Kontakte im Zuge der Digitalisierung transformiert haben. Verantwortlich dafür zeichnet die Südkoreanerin Hyejin Park, Stipendiatin der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Zu guter Letzt folgt am 15. Oktober „The Broken Pitcher“: Das Projekt will zeigen, welche negativen Folgen der EU-Beitritt Zyperns auf die dortige Wirtschaft hatte.

Für eine grünere Museumslandschaft

Noch im Frühjahr 2022 steht zunächst ein lokales Thema im Fokus: „Offener Prozess. NSU-Aufarbeitung in Sachsen“. Laut Hannah Zimmermann vom ASA-FF e.V. Chemnitz, der für das Projekt verantwortlich zeichnet, soll es dabei auch um das Gedenken an die Opfer des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds gehen.

Punkt Nummer drei, Ökologie, scheint auf den ersten Blick nicht programmatischer Natur zu sein: Die GfZK wolle perspektivisch ein grünes Museum werden, etwa in Sachen Recycling, Energieeffizienz oder gar -produktion, erklärte Mitarbeiterin Julia Eckert. Das Ganze dürfte aber auch kreative Früchte tragen: So habe man 2021 begonnen, Flachs anzubauen, aus dem in diesem Jahr Leinwände entstehen. Die darauf verwendeten Farben sollen aus den ebenfalls vor Ort angebauten Färberpflanzen stammen. Es könnte also nicht nur bei einem guten Jahresbeginn für die GfZK bleiben.

Von Christian Neffe