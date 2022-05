Leipzig

Schmuck im Museum, das klingt nach glitzerndem Gefriemel in Vitrinen. In der Ausstellung „Schmuck + Image“ im Grassimuseum für Angewandte Kunst gibt es sie natürlich auch, die Glasgefängnisse mit den feinen und immer wieder überraschenden Kunst-Stückchen. Aber hier stellen sich großformatige Fotos dazu, die dem Thema der Schau Wucht und Bewegung geben. Zu sehen sind 23 Personen, die mit dem Museum verbunden sind, aufgenommen von 10 Leipziger Fotografinnen und Fotografen wie Margret Hoppe, Olaf Martens oder Mahmoud Dabdoub.

Nah am Eingang strahlt ein Anhänger aus 26 Silberplättchen von Annelies Gross auf der Brust von Winston Wendt, seit 2013 Koch im Museumscafé. Gut gelaunt trägt Oberbürgermeister und Grassimessen-Schirmherr Burkhard Jung eine Edelstahl-Brosche von Christoph Straube im Treppenturm des Grassimuseums spazieren. Karin Meinhardt, seit 1990 als Reinigungsfachkraft im Museum tätig, zeigt unter anderem Halsschmuck von Harald Otto.

Psychedelischer Halsschmuck und eine Fisch-Brosche

Olaf Martens hat die Keramik-Künstlerin Sarah Pschorn mit psychedelisch anmutendem Halsschmuck von Uli Rapp efeuumringt fotografiert. Eine wundervolle Fisch-Brosche aus Jade, Gold und Silber von Ebbe Weiss-Weingart trägt der Künstler Sebastian Gögel auf seinem Sakko an tätowierter Haut. Er hat sich für das Foto vor Aluminium-ummantelte Heizungsrohre gelegt.

„Die Frage ist ja immer, wer sich womit schmückt, was der Schmuck mit seinen Trägerinnen und Trägern macht. Und was machen wir dann mit ihm?“, sagt Museumsdirektor Olaf Thormann. So entstehen spannungsreiche Dialoge – einerseits in den Fotos selbst, andererseits dadurch, dass die fotografierte Kunst auch in der von Sabine Epple kuratierten Ausstellung zu sehen ist.

Vier Kapitel von der Nachkriegszeit bis heute

Gezeigt werden über 300 Schmuckarbeiten von rund 180 internationalen Künstlern – ausschließlich Stücke, die nach 1945 in die Sammlung kamen. Ein besonderer Fokus liege dabei auf den Schmuckgestalterinnen und -gestaltern, die in den Nachkriegsjahren neue Wege beschritten, so Epple. Die Schau ist locker chronologisch in vier Kapitel sortiert. Von den „Aufbrüchen“ (1940–1960) zu „Idee statt Karat“ (1960–1980er), als es um das Ausloten des Materials und die Suche nach Material-Alternativen ging. Es folgen die Abschnitte „Schmuck-Kunst als Provokation“ (1980er/1990er) und „Ringen um Positionen“ (von 1990 bis heute), eine Zeit, in der die Sammlung durch Ankäufe und Schenkungen regelrecht explodierte.

„Die Spanne dessen, was Schmuck sein kann, ist extrem weit“, sagt Olaf Thormann. Er trägt – passend zu dieser Aussage – eine Brosche, ein silbernes Zündholz. Sie führt zur zweiten, ganz ohne Vitrinen auskommenden Ausstellung. Unter dem Titel „Kairos“ zeigt die Hallenser Künstlerin Margit Jäschke 180 Schmuckstücke sowie 30 Objekte und Malereien aus den vergangenen 30 Jahren.

Kairos und die Gunst der Stunde

Die Künstlerin Margit Jäschke in ihrer Ausstellung in der Orangerie des Grassimuseums für Angewandte Kunst. Quelle: André Kempner

Kairos steht in der griechischen Mythologie für den glücklichen Augenblick, die Gunst der Stunde. Ideen, schreibt Jäschke im Katalog, seien „oft sehr wankelmütige, stolz daherkommende Zeitgenossen“. Sie setzte mehr auf die kleinen, eher zufälligen Eingebungen. Sie müssen nur zünden. Womit wir beim Motiv der Streichhölzer sind, das in der Ausstellung immer wieder auftaucht.

Ganz wichtig sei ihr die Farbe, jahrelang habe sie experimentiert, bis sie schließlich einen Kunststoff fand, ein Äquivalent zur Emaille, die für ihre leichte. fast schwebende Kunst ungeeignet ist. Jäschke arbeitet zum Teil mit Weggeworfenem wie Pappe oder gebrauchten Kapa-Platten. Das Malerische und Zeichnerische gehen in die Schmuckarbeiten über, deren Objektcharakter wiederum in ihrer Bildkunst zu finden ist. Ein feiner, fantastischer, sehr eigener Kosmos, der sich jeder Schubladisierung entzieht.

Zwei neue Ausstellungen im Grassi Die Ausstellungen „Schmuck + Image“ (Katalog 352 Seiten, 44 Euro) sowie „Kairos. Margit Jäschke“ (Katalog 160 Seiten, 38 Euro) werden am Mittwoch (4.5.) um 19 Uhr eröffnet, beide gehen bis 25. September. Grassimuseum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5–11; geöffnet Di–So, 10–18 Uhr.

Von Jürgen Kleindienst