Leipzig

Dem Schicksal sagt man nach, über eine gewisse Ironiefähigkeit zu verfügen. Zwei Monate war das Grassimuseum für Angewandte Kunst geschlossen, zwei Monate warteten drei neue Ausstellungen auf ihre Eröffnung – und nun konnten Museumsdirektor Olaf Thormann und Stellvertreterin Anett Lamprecht bei der Pressekonferenz am Montag nicht dabei sein. Bei beiden besteht der Verdacht auf Corona. Wiedereröffnet wird das Museum am Dienstag natürlich trotzdem. Und um es gleich vorwegzunehmen: Die neuen Ausstellungen sind großartig, in jeder einzelnen kann man Stunden verbringen. Ein starkes und Ruhe ausstrahlendes Signal in der Hektik des wieder hochfahrenden Kulturbetriebs.

Gegenbewegung zur visuellen Flut des Digitalen

Im Schwerpunkt widmet sich das Museum einem interessanten Trend der vergangenen Jahre, dem Revival der analogen Fotografie als Gegenbewegung zur visuellen Flut des Digitalen, die Bilder immer flüchtiger und immaterieller werden lasse, wie Kuratorin Silvia Gaetti im Katalog schreibt. Gaetti ist im Museum eigentlich für die asiatische Kunst zuständig, mit der Fotografie sei sie aber schon lange verbunden, sagt sie. In Berlin gründete sie etwa das Festival Analogue Now mit, ist also bestens vernetzt in der Szene. Das tut der Ausstellung gut, die sich in mehreren Schritten dem Phänomen unter dem Titel „Analog Total“ annähert. Zu sehen sind Arbeiten von 24 Künstlerinnen und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum.

Von Ute Lindner Quelle: André Kempner

Das Zurück in die Zukunft beginnt mit Fotografie ohne Kamera, zeitgenössischen Interpretationen von historischen Vorformen. Faszinierend treffen hier Heute und Vorgestern zusammen, etwa bei Eun Sun Cho, die die chemische Wirkung des Pestizids Glyphosat in ihren Fotogrammen nachstellt. Regina Stiegler zeigt eine Direktbelichtung von Wasserwellen auf Photogravure-Kupferplatten. Es entstanden zauberhafte Abstraktionen, gewissermaßen Verflüssigungen der Wahrnehmung. Romantisch unserer Zeit enthoben präsentieren sich die Cyanotypien von Ute Lindner, die auf Seidenstoffbahnen die Räume des Schoeler-Schlösschens in Berlin porträtiert – und der Geschichte der Seidenraupenzucht im Schlossgarten nachgeht.

Wenn Bäume schreien

Was wäre, wenn Bäume schreien könnten, fragt Georgia Krawiec im Kapitel „Fotografische Zeitreise“. Ihre Installation „KAHLschlag“ besteht aus zwölf von der Decke hängenden Stereoskopen, in denen je ein Bildpaar zu sehen ist, da liegt unter anderem rohes Fleisch auf Baumstümpfen. Aua! Weitere Schwerpunkte der Schau befassen sich mit Formen des Fotografierens über die gewöhnliche Kamera hinaus und dem Zusammenspiel von analog und digital. Weite Felder, faszinierende Begegnungen, zum Beispiel mit dem Apparat von Günter Derleth, dessen Name verrät, woraus er besteht: „Weihnachtskugelpralinenpackungkaffeedosencameraobscura und Stativ“.

Der Name sagt (fast) alles: „Weihnachtskugelpralinenpackungkaffeedosencameraobscura und Stativ“ von Günter Derleth Quelle: André Kempner

Jedes eine Welt für sich: 45 Fotobücher

Das gilt auch für die Ausstellung mit 45 Fotobüchern nationaler und internationaler Künstler. Für die „Kunst zum Blättern“ gibt es einen Extra-Raum mit Sitzgelegenheiten und Schutzhandschuhspender. Schon der Katalog mit Holzumschlag ist ein Kunstwerk.

Die Inderin Dayanita Singh zeigt ein „Museum to go“, das aus neun Miniaturbändchen im Leporelloformat mit Schwarz-Weiß-Bildern besteht. Sergej Vutuc hat sein in einer Auflage von 500 Exemplaren erscheinendes Buch mit Skateboardschrauben auf zerbrochenen Boards fixiert. Zu sehen sind Aufnahmen von Skateboardern aus Europa und den USA.

Ein Buch in einer Zigarettenschachtel

Kuratorin Silvia Gaetti Quelle: André Kempner

Das kleinste Buch passt in eine Zigarettenschachtel und darin befindet es sich auch. „Doppelglück“ heißt die in China sehr beliebte Marke, das Buch enthält 50 Farbaufnahmen einer chinesischen Hochzeit aus den 60ern, bei denen Zigaretten eine Art Leitmotiv sind. „Until Death Do Us Part“, heißt das Werk von Thomas Sauvin. So bringt man elegant die Themen Rauchen, Heiraten und Tod zusammen. Berührend in mehrfacher Hinsicht ist die Arbeit von Carina Hesper. Wenn man seine Hand auf die Drucke legt, werden Porträts sichtbar. Thermochrome Farbe macht es möglich.

Gläserne Steine von Kai Schiemenz

Wieder ganz anders ist die Welt, die in der Orangerie auf Besucher wartet. Kai Schiemenz, 1966 in Erfurt geboren, in Berlin lebend, zeigt dort „Gläserne Steine“, genauer zehn freistehende Glas-Skulpturen und drei Wandarbeiten. Schiemenz’ von der Natur inspirierte und langwierig hergestellte Werke sind zusammen mit Gesteinen und Mineralien aus öffentlichen und privaten Sammlungen sowie Arbeiten der Schmuckgestalterin Jil Köhn zu sehen.

Eine Nachbarschaft, die ästhetische Achsen sichtbar werden lässt und ein Nachdenken über das Suchen und Finden sowie den Menschen und die Natur als Schöpfer provoziert.

Gezeigt im Zusammenspiel mit Mineralien und Gesteinen: „Gläserne Steine“ von Kai Schiemenz in der Orangerie. Quelle: André Kempner

Info: Die Ausstellungen „Analog total“, „Fotobücher“ (jeweils mit Katalog), und „Gläserne Steine“ sind bis 3. April im Grassimuseum für Angewandte Kunst (Johannisplatz 5-11) zu sehen. Geöffnet Di–So, 10–18 Uhr, 2G-Regel/FFP2-Maske

Von Jürgen Kleindienst