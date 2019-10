Leipziger Gruppe Autochrom in Horns Erben: Die Grundfarben des Jazz

Leipzig

Das Bandgefüge ist Luise Volkmann wichtiger als der einzelne Solist. Insofern ist sie näher am Rock. Tanzbar und intensiv ist ihr neues Trio allerdings auf eine andere Art. Mit Bassistin Athina Kontou und Schlagzeuger Max Santner, der in den Konzerten nun von Steffen Roth famos ersetzt wird, hat die Altsaxofonistin in erstaunlich kurzer Abfolge ihr drittes Album aufgenommen. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Das erste – „Eudaimonia“ – war im großen Ensemble entstanden mit Musikern aus verschiedenen Ländern und Genres; das nächste – „Wünsche“ – in der imponierenden Pariser Pfarrkirche Saint-Augustin im Duo mit dem Organisten Didier Matry. Nun ist sie mit CD Nummer drei – „RGB“ – unterwegs in einem orthodoxen Jazzformat.

“Heimspiel“ für eine Weitgereiste

Aber was heißt bei Luise Volkmann schon orthodox? Sie ist erst 27 Jahre alt, hat in Berlin, Paris, Leipzig und Kopenhagen gelebt und wohnt nun in Köln. Und sie ist eine der ungewöhnlichsten, faszinierendsten und mutigsten Interpretinnen des aktuellen deutschen Jazz. Daran muss man auch während ihres Auftritts am Dienstag im Horns Erben nicht lange zweifeln. Sie kommt gerne nach Leipzig, denn hier hat sie studiert, u. a. bei Johannes Enders und Richie Beirach, hier hat sie Freunde und hier wohnen auch ihre beiden Triopartner. Also nennt sie es „Heimspiel“, was sie in zwei Sets plus Zugabe unter viel Beifall abrollen lässt.

Es beginnt sacht und sanft und so, dass die Räume zwischen den Tönen mindestens gleichberechtigt aufgeladen sind mit Bedeutung. Da hinein tastet sich das sanglich milde Saxofon, nähert sich auch klanglich den Instrumenten der Mitspieler an, und vom Start weg ist klar, dass in diesem Trio niemals die auf der Hand liegenden Ideen überstrapaziert werden, sondern immer wieder überraschend und sehr souverän neu und anders abgebogen wird. In keinem Moment verliert sich diese Musik in Geschwätzigkeit oder Redundanz. Die Stücke sind höchst konzise komponiert und bieten doch den Mitspielern Gelegenheit, ihr Können zu zeigen.

Kontrollierte Intensität

Der Titel der CD geht zurück auf die fotografische Theorie, derzufolge aus der Rasterung von Rot, Grün und Blau alle anderen Farben ableitbar sind. In diesem Sinne könnte man hier entscheiden, welche Farbe man den einzelnen Protagonisten zuordnet. Wichtig jedoch sind die gemeinsam erspielten Resultate. Den Fortgang der Ereignisse prägt verblüffend kontrollierte Intensität. Tonbildungen und Spielformen aus dem Free Jazz werden in neue Formen gegossen, sodass nichts auswuchert oder in einem Wettbewerbsgedanken verwässert würde. Hier zählt die Band, die bis in die Details und Nuancen ausgewogen und fantasievoll gemeinsam in spontaner Präzision etwas entwickelt.

Luise Volkmann erzählt zu einigen der Stücke kleine Anekdoten, die Auslöser für Kompositionsideen waren. Sie ist eine aufmerksame Beobachterin, die aus dem Gesehenen Essenzen destilliert und daraus ihre Kunst formt, die sie mit ihrer „ersten Klimaschutzjazzband“ kurzweilig und in immer neuen Wendungen dreht, wendet und ins Ziel bringt ohne überflüssigen Schnickschnack, aber mit höchster und sich übertragender Spielfreude. Und über allem schwebt dieses wundervolle Saxofon: innig, glutvoll, beseelt, expressiv, zupackend und unter die Haut gehend.

Von Ulrich Steinmetzger