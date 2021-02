Leipzig

Eigentlich war lange mit ihr zu rechnen, dennoch ist die am Donnerstag vom Gewandhaus verbreitete Nachricht, dass das Leipziger Gustav-Mahler-Festival nicht wie geplant im Mai stattfinden kann, ein weiterer herber Schlag für die Musikstadt Leipzig. Immerhin wird das Festival, bei dem die besten Mahler-Orchester Europas unter den großen Dirigenten der Welt das sinfonische Gesamtwerk Gustav Mahlers im Gewandhaus aufführen sollten, nicht abgesagt, sondern auf 2023 verschoben.

Es wird dies allerdings wahrscheinlich ein etwas anderes Festival werden, denn die Jahre der Vorbereitung waren für die Katz, und die Karten werden völlig neu gemischt. So ist derzeit noch offen, welche Orchester, Chöre, Solistinnen, Solisten und Dirigentinnen und Dirigenten 2023 im Gewandhaus antreten. Gewandhausdirektor Andreas Schulz ist aber zuversichtlich, dass der Spielplan des Mahler-Festivals 2023 voraussichtlich noch vor der Sommerpause bekanntgegeben werden kann. Dennoch ist es angesichts der personellen und zeitlichen Veränderungen eine richtige Entscheidung, auch an der Karten-Front wieder bei Null zu beginnen: „Bereits erworbene Tickets“, teilte das Gewandhaus mit, „gelten nicht für 2023 und werden erstattet. Sie können an der Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.“ Sicher keine leichte Entscheidung. Denn die 14 für den Mai 2021 geplanten Konzerte waren bereits seit kurz nach Vorverkaufsbeginn 2019 restlos ausverkauft.

Verschiebung auch aus künstlerischen Gründen

Weil aber ein großer Teil der Karten ins auch interkontinentale Ausland ging oder mindestens in weit entfernte Regionen Deutschlands, führte letztlich kein Weg an der Verschiebung vorbei. Denn selbst wenn es möglich im Mai wieder möglich sein sollte, so groß besetzte Sinfonik auf die Bühne zu bringen (was höchst unwahrscheinlich ist), wäre die Durchführung des Festivals spätestens am brachliegenden Reisemarkt gescheitert, weil man weder das Publikum noch die vielen Künstlerinnen und Künstler sicher und zuverlässig nach Leipzig bekommen hätte. Und auch das Ausweichen in größere Säle, um alle Kartenkäufer unterzubringen, kam für Andreas Schulz nicht in Frage: „Das Festival lebt von der konzentrierten Gesamtdarbietung aller Sinfonien Mahlers. Deswegen haben wir uns auch aus künstlerischer Sicht dagegen entschieden, einzelne Sinfonien wegzulassen oder in Multifunktionshallen auszuweichen.“

„Mit allem Schmerz und aller Freude“

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sagte gestern: „Dem Schutz der Gesundheit aller Mitwirkenden und des Publikums ist oberste Priorität einzuräumen. Die daraus resultierenden Maßnahmen würden das Mahlerfestival künstlerisch erheblich einschränken, und sie machen es in diesem Jahr außerdem unmöglich, die notwendige Eigenfinanzierung zu gewährleisten, auf die ein Festival dieser Größenordnung zwingend angewiesen ist. Um so mehr freue ich mich dass das Gewandhaus und de beteiligten Orchester dieses einzigartige Festival nicht einfach ausfallen lassen, sondern alle Hebel in Bewegung setzen, um es auf das Jahr 2023 zu verschieben.“

Und Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons kann der Situation sogar noch eine positive Seite abgewinnen: Wir sind sehr traurig“, sagte er gestern, dass wir das Festival nicht wie geplant im Mai 2021 veranstalten können, doch sind wir zuversichtlich, dass es 2023 stattfinden wird. Vielleicht werden wir dann, ach unseren jetzigen Erfahrungen, Mahler in seiner ganzen Komplexität, mit allem Schmerz und aller Freude, noch tiefer und eindringlicher verstehen.

Von Peter Korfmacher