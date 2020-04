In einem offenen Brief wendet sich die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) an Oberbürgermeister Burkhard Jung und bittet die Stadt, die Aufnahme von Geflüchteten zu forcieren. Die Situation für Schutzsuchende in Griechenland sei – auch angesichts der COVID-19-Pandemie – dramatisch.