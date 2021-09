Leipzig

Neuer Herbst, neuer Diplom-Jahrgang an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB). Und dieser Jahrgang ist, glaubt man Kuratorin Ilse Lafer, ein besonderer. Habe es in den Jahren zuvor eine stärkere gegenseitige Beeinflussung der Studierenden gegeben und damit mehr thematische und ästhetische Schnittmengen, stelle sich das in Folge von Corona 2021 anders dar. Wo mehr Trennung, da mehr Individualität – aber auch eine deutlich spürbare biografische Färbung der Werke.

Sie alle fordern dazu heraus, sich tiefer mit ihnen auseinanderzusetzen und im besten Fall auch mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen, die noch bis Sonntag vor Ort anwesend sind, um ihre Abschlussarbeiten vorzustellen. Es geht um Themen wie Körperlichkeit, Identität, Weiblichkeit, Emanzipation oder Strukturen kultureller, sozialer und künstlerischer Natur.

Betrachten und erleben

Schon im Lichthof, dem architektonischen Zentrum der HGB, fordert Christian Kölbls Arbeit „Exhibition Opening“ dazu heraus, sich mit den ästhetischen Formen von Dienstleistungsgewerben auseinanderzusetzen, unter anderem mit einem Turm aus Kaffeekannen. Einen Raum weiter wartet Sophie Fitzes „Liebestöter“, eine monumentale Installation aus Stahlplatten und -ketten, auf Besucher, die es wagen, sie zu durchschreiten und die Verschmelzung von Material, Körperlichkeit und Fetischisierung zu erleben.

Christian Kölbls Arbeit „Exhibition Opening“. Quelle: Dirk Knofe

In den oberen drei Stockwerken sind in gut 20 Räumen weitere Arbeiten der 60 Diplomandinnen und Diplomanden ausgestellt. Eine Großinstallation von Elias Erkan, die die Macht der Form über den Inhalt ins Gegenteil verkehrt. Eine Fotoreihe von Cihan Cakmak, die sich kritisch mit kurdischer Identität auseinandersetzt. Großflächige Plakate von Peter Cornicius, die Schmuck zeigen, mittels eines 3D-Rendering-Programms komplett im Computer entstanden sind und einen überwältigenden Detailgrad aufweisen. Oder Isabell Hofmanns Fotoband „Tech No Land“, der in kraftvollen Bildern Klischees über den ländlichen Raum dekonstruiert. Zu viele, um sie auf wenige Zeilen reduzieren zu können.

Wo Corona für eine Trennung der Studierenden bei ihrer Arbeit sorgte, war es Ilse Lafers schwierige, aber erfolgreiche Aufgabe, diese wieder zusammenzuführen: Kaum ein Werk steht für sich selbst, sondern wird mit einem oder zwei weiteren zusammen ausgestellt, wodurch sie sich ergänzen und verstärken. Was die neue Kunstgeneration zustande gebracht hat, erstreckt sich von Skulpturen über Design-, Druck- und Malereiarbeiten bis hin zu Fotografien, Filmen und Installationen. All das ist sehens- und erlebenswert, oftmals abstrakt, aber doch stets mit realen Lebenswelten verbunden und deshalb greifbar.

Sophie Fitzes Arbeit „Liebestöter“. Quelle: Dirk Knofe

Noch bis Sonntag, den 3. Oktober sind die Werke der Diplomandinnen und Diplomanden in der HGB, Wächterstraße 11, zu sehen, die Studierenden stehen bis dahin vor Ort zu Gesprächen bereit. Freitag und Samstag 14 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr. Den virtuellen Katalog gibt es unter www.hgb-leipzig.de/tendencies/de.

Von Christian Neffe