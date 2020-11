Leipzig

In einem offenen Brief hat Gerald Fauth, Rektor der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) in Leipzig, vor drei Wochen an Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert, die Konzerthäuser und Theater Ende November wieder zu öffnen. Es ist anders gekommen, der Kultur-Lockdown wird verlängert. Im Interview spricht der 1959 geborene Pianist über die Folgen für seine Hochschule und die Kultur insgesamt.

Haben Sie auf Ihren Brief eine Antwort erhalten?

Ich habe keine Antwort auf den Brief erhalten, wohl aber viele unterstützende und zustimmende Reaktionen aus dem Kreis der eigenen Kollegen wie auch von überregionalen Stellen; da waren teils sehr berührende und betroffen machende Meldungen dabei.

Ihr Appell hat kein Gehör gefunden, Theater, Konzerthäuser und sogar Museen müssen auch nach Ende November geschlossen bleiben. Wie sehr trifft Sie das – als Künstler und als Rektor einer Hochschule?

Das Gebot der Schließung kultureller Einrichtungen und die damit verbundene Unmöglichkeit, künstlerisch zu wirken, trifft alle Künstler und Kunstschaffenden sehr hart, das ist ja bekannt und wird auch immer wieder lautstark und zunehmend verzweifelt geäußert. Auch unsere Studierenden sind in einer mehr als prekären Lage, weil derzeit kaum ein Orchester oder Theater noch Probespiele oder Probevorsingen veranstaltet. Es gibt also aktuell kaum Chancen, in den Beruf zu wechseln. Durch den aktuellen Einstellungsstopp entsteht auch ein riesiger Rückstau an Bewerbern, was die Situation zunehmend verschärft. Hier sehe ich für zukünftig auf dem Kultursektor Tätige gravierende und dramatische Einschnitte kommen.

Sie haben in Ihrem Brief von einer dauerhaften Stille geschrieben, die Sie befürchten. Ist diese Stille im Dezember vielleicht besonders unerträglich?

Im Grunde genommen ist Stille ja nichts Schlechtes, wenn sie zu innerer Einkehr, wahrhaftiger Reflexion und letztendlich zur Besinnung führt. Das besorgt Machende ist die Ungewissheit. Das Denken in jeweiligen Monatszyklen und die immer weiter sich verlängernden Ausnahmesituationen belasten die Psyche natürlich stark, und da ist der Monat Dezember mit seiner ohnehin vorhandenen Dunkelheit und Kälte ein entscheidender Faktor. Ich hoffe inständig, dass ein Neustart der kulturellen Aktivitäten dauerhaft möglich ist und dass in der Zwischenzeit die freien Flächen nicht von negativen Elementen besetzt wurden, die man nicht mehr so schnell aus Hirnen und Herzen bekommt.

Beobachten Sie schon Auswirkungen dieses Kultur-Rückzugs, der ja im Grunde seit März stattfindet?

Ja, durchaus: Es gibt zunehmend nicht nur Zweifelnde, sondern Verzweifelte unter den Künstlern, seien es Studierende, die ihre Motivation verlieren, oder schon Berufstätige, die eben gerade keinen Beruf mehr haben. Dazu wird in Zeiten knapper Kassen natürlich gern das Pauschalurteil bemüht, dass Kultur kostet und dass deshalb hier gespart werden muss. Was für ein riesiger Gewinnfaktor die Kunst sein kann – und das meine ich nicht nur ideell, sondern auch ökonomisch und sozialpsychologisch – wird dabei leider völlig übersehen. Deutschland ist eben nicht nur das Land der Ökonomie, sondern auch das Land eines ungeheuer vielfältigen kulturellen Erbes, um das uns die ganze Welt beneidet. Wenn wir hier handlungsunfähig werden, wird unser Bild auf der Weltkarte entscheidend blasser werden.

Die Infektionszahlen sind nach drei Wochen Lockdown nicht gesunken, sondern stagnieren auf hohem Niveau. Sie sind wie die meisten von uns kein Virologe oder Epidemiologe, aber welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Müsste nicht eher mehr als weniger geschlossen werden? Oder hat man möglicherweise falsche Prioritäten gesetzt?

Ich kann nur für unseren Bereich an der Hochschule sprechen: Wir haben ein hervorragendes Hygienekonzept, die Infektionszahlen sind unter 0,05 Prozent. Weitere Schließungen würden hier die Falschen treffen.

Etwa zur selben Zeit, als Sie Ihren Brief abschickten, sagte Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen: „Die Kultur muss aufpassen, dass sie nicht immer eine Extrawurst brät.“ Sie distanziert sich inzwischen von der Wortwahl, steht aber inhaltlich zu der Aussage. Was sagen Sie dazu?

Diese Aussage kannte ich nicht, es schmerzt aber extrem, solche Worte aus dem Mund einer für die Kultur Verantwortlichen zu hören. Frau Pfeiffer-Poensgen sollte sich schämen.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder der „Querdenker“-Demo mit Zehntausenden dicht an dicht auf dem Augustusplatz sahen – und daneben Gewandhaus und Oper, die aus infektiologischen Gründen geschlossen wurden?

Ich war über die Ausmaße und den Verlauf der Demonstration mehr als unglücklich, schließlich sind seither nachweisbar auch im Leipziger Raum um die Infektionszahlen in die Höhe geschossen. Dass Institutionen mit Hygienekonzepten nahe der Perfektion geschlossen sind, sich aber direkt vor deren Tür die Menge ohne Rücksicht aufeinander austoben darf, ist vollkommen widersinnig. Die Entscheidungsträger, die solche Widersprüche zulassen, sollten einmal darüber nachdenken, was sie mit ihren Handlungen anrichten.

Wird unsere Kulturlandschaft, wenn diese Pandemie überstanden ist, noch dieselbe sein?

Unsere Kulturlandschaft wird wohl leider nicht mehr dieselbe sein. Das vorauszusehen, ist kein Pessimismus, sondern Realitätssinn. Es wird an Vielfalt fehlen. Da bleibt nur die Hoffnung, dass die Kreativität der Menschen ungebrochen ist, gemeinsam etwas Unverzichtbares wieder aufzubauen.

Von Jürgen Kleindienst