Schon seit seinem Amtsantritt als Gewandhauskapellmeister hatte sich Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem Gedanken getragen, ein Konservatorium in Leipzig zu gründen. Am 2. April 1843 war es soweit. Auch in diesem Jahr gedachten die Studenten der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ ihres Hochschulnamensgebers anlässlich seines Todestages am 4. November mit einem Konzert des HMT-Sinfonieorchesters im Gewandhaus.

Ungewöhnlich lange für Pandemiezeiten erscheint das Konzert, sogar eine Pause hat sich ins Programm geschlichen. Aber das Orchester unter Matthias Foremny, der auch an der HMT unterrichtet, entwickelt so butterweiche Klänge, dass der beinahe zweistündige Abend gerne noch länger gehen könnte.

Zwischen hypnotischem Wirbeln und traumseliger Zartheit

Johannes Brahms, Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, Opus 77. Der Franzose Hector Burgan spielt die Solo-Violine in der ersten Hälfte des Abends. Anfangs scheint er noch gegen den vollen Klang des Orchesters anzukämpfen, um Gehör zu ringen.

Doch schon nach kurzer Zeit liegt seine Stimme weich über der Orchesterfülle. Mal silbrig verästelt, mal vollmundig, mal brutal im Forte. Mit einem Wimpernschlag wechselt er zwischen hypnotischem Wirbeln und traumseliger Zartheit. Im dritten Satz (Allegro giocoso, ma non troppo vivace) entwickelt das HMT-Sinfonieorchester eine unbändige Spielfreude im Tänzerischen, behält sich gemäß dem „non troppo vivace“ aber etwas Erhabenes.

Ein Gitarrenstück als Zugabe für den Violinisten

Solist Hector Burgan lebt in einer bewegenden Zugabe seine Vorliebe für Gitarre und Gesang aus: Das klassische Gitarrenstück „Asturias“ legt er auf sein Instrument aus und begleitet selbst mit vokalisierten Melodien.

Nach der Pause wartet Steffen Schleiermachers „Bann. Bewegung. Mit Beethovens Erster“, ein Auftragswerk für das Gewandhausorchester aus dem Jahr 2011.

Ein harter Bruch zum tänzelnden Brahms. Das Lähmende im „Bann“ lässt die hohen Streicher auf der Stelle treten, durchstoßen von fragenden Einwürfen von Blech und Querflöten. Foremny taktiert akzentuiert, mal mit leisen, mal mit ausgreifenden Bewegungen, zurückgenommener als noch bei Brahms. Das Stück endet in Anspannung zwischen herzklopfenden Tönen.

Sahnig, massiger Klang der Streicher

Ludwig van Beethoven beschließt den Abend und gerät zum virtuosen Höhepunkt: Die 3. Ouvertüre zur Oper „Leonore“, die schließlich als „Fidelio“ gespielt werden sollte. Die Crescendi sind traumhaft gleichmäßig. Diese Ouvertüre bietet so viel an Empfindsamkeit, die vor allem die Holzbläser ausschöpfen.

Grandios sind die Oboen, warm, weich und fließend. Die Streicher liefern sahnigen, massigen Klang, die Querflöten schwelgen in gelösten Melodien. Schiere musikalische Freude treibt das Orchester durch das Finale, wirbelnd, strudelnd, ausgelassen. Scheinbar so leicht und mühelos, dass Foremny strahlt in seinem aufgeweckten Dirigat. Verdiente Bravo-Rufe im ausverkauften Saal.

Von Katharina Stork