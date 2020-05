Der Leipziger Herausgeber und Autor Wolfgang U. Schütte ist tot

Leipzig

Als Peter Hinke 2019 den Sächsischen Verlagspreis entgegennahm, widmete er ihn den „geistigen Mitinhabern“ der Connewitzer Verlagsbuchhandlung. Dazu gehörte unbedingt der Bibliothekar, Lektor, Autor und Herausgeber Wolfgang U. Schütte. Am 22. April ist er nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben.

Zu Wolfgang U. Schüttes Verdiensten gehört die Wiederentdeckung und Herausgabe zahlreicher Autoren des frühen 20. Jahrhunderts, deren Leben er, gemeinsam mit seiner Frau Monica Schütte, „in der Tiefe erforschte“, heißt es auf der Seite der Connewitzer Verlagsbuchhandlung. Besonders das Werk Lene Voigts lag ihm am Herzen.

Gedenkfeier geplant

In den 80ern entdeckte er die Dichterin und Publizistin wieder, hat über sie geforscht, erkämpfte ihr Aufmerksamkeit, schrieb Texte und Bücher, begründete 1995 die Lene-Voigt-Gesellschaft und gab unter anderem die Voigt-Werkausgabe in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung mit heraus. „Ohne ihn hätte Lene Voigt niemals den Stellenwert, den sie derzeit innehat“ würdigt die Lene-Voigt-Gesellschaft ihren Gründer. Für den Herbst sei eine Gedenkfeier geplant.

Wolfgang U. Schütte wurde 1940 in Rodalben ( Pfalz) geboren. 1961 kam er nach Leipzig, um an der Fachschule für Bibliothekare zu studieren. Und blieb. 1967 bis 1970 war er im Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig für Pressearbeit zuständig, anschließend bis ’76 Redakteur der Leipziger Ausgabe des Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel. Seit 1976 freiberuflich und in dieser Zeit unter anderem bis 1991 stellvertretender Chefredakteur der „Leipziger Blätter“, 1991 bis 1993 Lektor in der Sachsenbuch-Verlagsgesellschaft.

Im Jahr 2002 gaben Monica und Wolfgang U. Schütte „... wie Brausepulver im Nachtgeschirr“ heraus ( Connewitzer Verlagsbuchhandlung; 432 Seiten, 22 Euro), ein Porträt der vorwiegend ungemütlichen Wochenschrift „Der Drache“, von 1919 bis 1925 erschienene Leipziger Satirezeitschrift. Das Buch versammelt Texte, Zeichnungen, Erinnerungen der Herausgeber Hans Reimann und Hans Bauer. Entdeckt und bewahrt zu haben, gehört nun zu dem, was bleibt.

