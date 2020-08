Leipziger Highfield wird zum Homefield – neue Bands für die Festival-Ausgabe 2021

Leipzig

Ravioli ernähren, die Nächte in zu engen Zelten um die Ohren schlagen und vor allem natürlich den Bands auf den beiden Bühnen lauschen. Denn Mitte August ist Highfield-Zeit. Eigentlich.

Doch in diesem Jahr ist Corona-bedingt wie auch in so vielen anderen Bereichen des Lebens beim größten Rockfestival Ostdeutschlands alles anders. Die Auftritte wurden schon Mitte April aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August abgesagt. Anfang Juni verkündete der Veranstalter FKP Scorpio, dass fast alle Bands, die für 2020 gebucht waren, stattdessen im nächsten Jahr auftreten werden. Dazu gehören Größen wie Deichkind, die Beatsteaks, Kontra K und Sido.

Zweite Bandwelle

Seit Freitag ist nun auch eine zweite, kleinere Bandwelle bestätigt. Teil davon sind mit Limp Bizkit, die Erfinder des Nu Metal in den 90ern, die bereits 2016 den Störmthaler See beehrten und schon mehrmals im Haus Auensee rockten. Auch Bosse stand mehrmals auf einer der beiden Highfield-Bühnen, zuletzt 2018. Maeckes dagegen war zwar schon als Teil der Orsons beim Festival, als Solokünstler jedoch noch nicht. Laut Ankündigung soll sein Auftritt „laut, gesellschaftskritisch und humorvoll“ sein.

Zuhörerwünsche im hauseigenen Radiosender und Streams

So ganz ohne Highfield müssen die Fans in diesem Jahr aber auch nicht auskommen. Als Ersatz für das eigentliche Festival haben sich die Veranstalter ein Event namens „Homefield“ ausgedacht. Dabei werden am Samstag von 10 bis 20 Uhr auf dem hauseigenen Radiosender „Camp FM“ live die Musikwünsche von Zuhörern, Interviews mit Künstlern aus dem 2021-Lineup sowie die Hausbesuche des Highviechs (Highfield-Maskottchen) gestreamt. Von 20 bis 21.15 Uhr spielen die Punkbläser von 100 Kilo Herz ein exklusives Konzert über die Plattform „ Twitch“. Ab 21.15 Uhr gibt es schließlich bis in die Nacht hinein den regulären Camp-FM-Stream, wie ihn die Highfield-Gänger auch vom Festival kennen.

Von Christian Dittmar