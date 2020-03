Leipziger Hip-Hop-Künstler Sidique wandelt zwischen Ramadan und Gucci

Leipzig

Sie sind wahrscheinlich eine der am kritischsten beäugten gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland: junge Männer mit Migrationshintergrund muslimischer Prägung, die in zweiter Generation hier leben. Abseits von Klischees und Vorurteilen kämpfen sie dabei selbst mit einer widersprüchlichen Gedankenwelt. Davon erzählt der neue Song „Panther“ des Leipziger Hip-Hop-Künstlers Sidique.

Es geht um die große Unentschlossenheit, wo man hingehört, wenn man zwischen dem oft überkommen traditionellen Kulturkreis des Elternhauses und der modernen westlichen Reizüberflutung aufgewachsen ist. Diese Leute finden keine Heimat, weil sie sich weder dem einen noch dem anderen wirklich zuordnen können. Sie suchen ersatzweise Statussymbole und tragen doch den von der Gesellschaft verpassten Unterschichten-Stempel.

Neues vom Tausendsassa

Der Künstler hat zum neuen Song auch ein Video produziert, zu finden auf YouTube. Damit gibt es nach seinem Album-Debüt im vergangenen Jahr endlich neues Material von Sidique – ein Pseudonym, hinter dem sich der Leipziger Bühnentausendsassa Raschid Daniel Sidgi verbirgt.

In „Panther“ steht ein junger Mann im Spannungsverhältnis zwischen Ramadan und Gucci, sehnt sich wie der klassische Rap-Poser nach den Konsum-Ikonen der westlichen Welt, während im Hinterkopf der Imam flüstert. Musikalisch flüstert dagegen wenig; aus treibend düsterem Trap und sonnigem Cloudrap nimmt sich Sidique das Beste heraus und reichert es mit so coolen wie treffend gedachten Punchlines an.

Weltsicht durch Gitterstäbe

Der Panther ist sowohl das aus dem bekannten Rilke-Gedicht entlehnte Raubtier, das die Welt nur durch Gitterstäbe kennt, als auch die selbstbewusste, düstere Schleichkatze, die sich viele People of Colour zum Symboltier genommen haben.

Für das Thema hat sich Sidgi, Sohn einer Deutschen und eines Sudanesen, prominente lyrische Inspiration geholt: Yahya Hassan war wohl das Klischee eines Migrantenjungen. Aufgewachsen im Vorort-Ghetto einer dänischen Großstadt, Kleinkrimineller. Irgendwann entschloss er sich, seine Welt in Verse zu verfassen und wurde damit ab 2013 zum meistverkauften jungen Lyriker in der Geschichte Dänemarks. Die Welt, die er beschreibt, findet sich in „Panther“ wieder – und in „Farasha“, dem preisgekrönten Kurzfilm des Leipziger Filmemachers Dino Weisz, in dem Sidgi mitspielt und „Panther“ als Soundtrack beigesteuert hat. Auch hier prallen in intensiven Bildern Vorurteile und Identitätsfragen aufeinander.

Gelassen trotz Corona

Musiker (auch bei „Schwarzkaffee“) und Schauspieler Sidgi (43) hat derweil wie so viele freie Künstler mit dem kulturellen Stillstand durch Corona zu kämpfen. Alle Auftritte der nächsten Zeit sind weggebrochen. Hält dieser Zustand länger an, wird es finanziell schwer. Dennoch versucht er, nicht in Panik zu verfallen, bastelt vorerst an anderem. Filmische Ideen sind im Entstehungsprozess, mit der Theaterturbine arbeitet er an einem Online-Impro-Theater-Projekt, und das zweite Sidique-Album nimmt er ebenso in Angriff. So schwer die Situation ist – noch bleibt er gelassen, denn er weiß: „Wir Künstler sind es ja gewohnt, in ungewöhnlichen Situationen und immer ein wenig am Limit zu arbeiten.“

Von Karsten Kriesel