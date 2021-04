Leipziger Historiker erforscht Geschichte des Nazi-Rüstungskonzerns Hasag

Leipzig

Das Schweigen war tief. Nicht ohne Grund. Es drohte Bestrafung – und es gab Bestrafung. In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) trafen nach Kriegsende auch die einfache Bevölkerung Verfahren. Jene, die bei den mörderischen Todesmärschen von Juden und Zwangsarbeitern behilflich waren. „Die SS war auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen, sonst hätten diese Märsche nicht funktioniert“, sagt Martin Clemens Winter.

Der 39-jährige Historiker hat eine Dissertation darüber geschrieben. Eine Zusammenarbeit, die in der DDR-Sicht auf jene Zeit am Kriegsende keine Rolle spielte. Der Widerstand dominierte – und die Hilfe für diese Märsche. Die gab es. „Das ist jedoch nur die eine Seite“, sagt Martin Clemens Winter, „wenn man die Akten liest, entsteht ein etwas anderes Bild“.

Nutznießer von Zwangsarbeit

Ein tiefenscharfes Bild will er nun von der Leipziger Hasag zeichnen. Jener ehemaligen Rüstungsschmiede, die im Nürnberger Prozess auf der Anklageliste gegen die Nutznießer von Zwangsarbeit an vierter Stelle stand. Zwangsarbeit von Ausländern und Juden allerdings war und ist nicht gerade ein Hit in der Naziforschung. Weder in Ost noch in West. Darum kümmerten sich lange – wie bei den Todesmärschen – eher regionale Heimatforscher. Die sammelten Augenzeugenberichte.

Rückenwind bekommt Martin Clemens Winter, seit Januar an der Uni Leipzig, von der Alfred-Landecker-Stiftung aus Belin, die Spitzenforschung zum Holocaust unterstützt. Er ist einer von vier Stipendiaten, die fünf Jahre gefördert werden. So sieht er nun genauer hin, wie das damals gelaufen ist bei der Hasag – mit der NS-Unternehmenskultur, mit Zwangsarbeit, Judenmord und den Prozessen nach Kriegsende. Überrascht hat ihn dabei, dass 1951 in Gera ein letzter Hasag-Prozess stattfand. Zu einer Zeit, da die DDR bereits eher an Konsolidierung dachte als an Abrechnung.

Ideologisches Minenfeld

Erstaunlich auch das, was Martin Clemens Winter über die Angeklagten der Hasag-Prozesse ab 1948 herausfand. Auf der Anklagebank saßen kaum Leiter, umso mehr einfache Arbeiter. Nicht alle waren beim Werkschutz. Nach dem Leipziger Tschenstochau-Prozess, Juni 1949 (angeklagt vor allem Arbeiter), stellte die „Leipziger Volkszeitung“ die Berichterstattung ein. Ein ideologisches Minenfeld drohte.

Vor Gericht sollte das Großkapital stehen, in dieses Täterbild aber passten die angeklagten Männer und Frauen ganz und gar nicht. Einige gehörten vor 1933 sogar zu SPD und KPD. Da war es schon absurd, dass einer der Stellvertreter von Generaldirektor Budin Zeuge war, nicht Beschuldigter. Etwa 100 Angeklagte der Hasag-Prozesse hat Martin Clemens Winter personalisiert. „Nicht ausgeschlossen, dass es weitere gibt“, sagt er.

Bislang keine Gesamtdarstellung der Hasag

Auf der einen Seite gab sich die Hasag als kultureller Akteur, der das Gewandhausorchester im Werk spielen ließ (übertragen im Radio), Siedlung und Schwimmbad baute, um die Belegschaft für die NS-Ideologie zu gewinnen, auf der anderen Seite war sie ein brutaler Nutznießer von Zwangsarbeit. Sofort mit Kriegsbeginn setzt sie auf ausländische Zwangsarbeiter und baut Werke in Polen. „Spannend wird es, als die polnischen Arbeitskräfte knapp werden. Da setzt die Hasag schnell auf Juden“, hat Martin Clemens Winter festgestellt. Da gleichzeitig der Holocaust anläuft, geraten allerdings die Interessen der Hasag mit denen der SS in Konflikt. Trotzdem bleibt der Pakt. Auch in Leipzig.

Das Lager in Schönefeld war das größte Frauenaußenlager von Buchenwald, an anderen Standorten (Taucha, Meuselwitz u.a.) entstanden weitere Lager. Von dort begannen auch Todesmärsche. Was in Leipzigs Gedenkstätte für Zwangsarbeit (Permoserstr., Ex-Hasag-Gelände, das Verwaltungsgebäude ist als einziges erhalten) dokumentiert wird. Bereits 2016 kuratierte Martin Clemens Winter eine Ausstellung.

Überraschend ist, dass es bislang noch keine Gesamtdarstellung der Hasag gibt. Obwohl sie eine der großen Rüstungsschmieden der Nazis war – mit ihrer Panzerfaust als Paradeprodukt. Für diese ausstehende Arbeit liefert Martin Clemens Winter einen Baustein. Neben der Lehre am Historischen Uni-Seminar bereitet er gerade Texte zum Stand seiner Forschung vor, die in einem Online-Projekt öffentlich gemacht werden. Da die Pandemie für die Quellenforschung natürlich auch eine Menge Orte verschlossen hat, wertet er bereits erschlossene Quellen aus. Unlängst erst hat er aus dem Stadtarchiv digital Fotos bekommen. Die muss er jetzt erst einmal zuordnen.

Der Leipziger Konzern Hasag Die Hugo Scheider AG wurde 1863 als Lampenfabrik in Reudnitz gegründet und zog 1897 als Metallwarenfabrik (Beleuchtungs-, Heiz-, Kochartikel) nach Paunsdorf. Von 1933 bis 1945 war sie Rüstungskonzern der Nazis. Nach dem Krieg wurden alle Anlagen für die Sowjetunion demontiert und die Gebäude gesprengt. Eine MDR-Doku erzählt die Geschichte des Werks.

Von Norbert Wehrstedt