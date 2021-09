Leipzig

Ein Leipziger Musik-Label geht um die Welt, und das schon seit zwei Jahrzehnten. „Moon Harbour“ heißt es, ist spezialisiert auf House-Musik, und was für eine langanhaltende Erfolgsgeschichte dieses Zwei-Mann-Projekt einst werden würde, das hätte Matthias Tanzmann Silvester 1999/2000 noch nicht gedacht. Da beschlossen er und André Quaas, damals noch Mitbetreiber der Distillery, ihren schon länger gehegten Plan nun endlich und vor allem gemeinsam in die Tat umzusetzen: ein Label für elektronische Musik auf die Beine zu stellen. Damals, erzählt Tanzmann heute, habe er vielleicht mit zehn Jahren für das Projekt gerechnet. Inzwischen sind es 21 geworden, „Moon Harbour“ genießt in der Szene internationales Renommee, hat mit weit über 100 Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet und zwei große Krisen überstanden.

Keine Nostalgie

Mitentscheidend für den Erfolg war nicht zuletzt der Zeitpunkt der Gründung, für den Tanzmann als kreativer und Quaas als administrativer Kopf wohl kaum einen günstigeren hätten wählen können: am Ende der 90er, als elektronische Musik richtig Fahrt aufnahm, und noch vor dem großen DJ-Boom der 2000er-Jahre. Zwischen Aufbruch- und Umbruchphase, analoger und digitaler Zeitrechnung.

Der Vorteil daran: Tanzmann hatte sein Handwerk noch als solches zu lernen gehabt. „Als ich angefangen habe, musste man sich noch zwei, drei Geräte zusammensparen, um überhaupt Musik zu machen“, erzählt er. Sein erstes sei ein Sampler gewesen, der im Übrigen noch immer bei ihm steht und kürzlich erst wieder zum Einsatz kam. Heute hingegen brauche man nur noch ein Laptop und ein paar Programme, resümiert er nüchtern und ohne nostalgische Verklärung. Dem Schleppen von Plattenkisten zu Auftritten trauere er jedenfalls nicht nach. Stattdessen kann er der Digitalisierung viel Gutes abgewinnen: „Wenn ich einen Track produziere und ihn noch am selben Abend einem Kollegen aus London zukommen lasse, der ihn dann im Club ausprobieren kann, ist das schon super.“

Lob von der New York Times

Ein Beispiel, das einen weiteren Faktor des Erfolges von „Moon Harbour“ verdeutlicht: denn allein dadurch, dass Texte in diesem Musikstil keine Rolle spielen, ist die internationale Vermarktbarkeit deutlich einfacher und Vernetzung innerhalb der Szene groß. Der historischen Silvesternacht in der Distillery folgten deshalb bald Engagements in ganz Europa und wenig später auch in den USA. Tanzmann brachte es gar einmal zum „Botschafter für deutsche Kultur“ für das Goethe-Institut, tourte durch Asien und Australien und war in den vergangenen Jahren auf dem gesamten Globus unterwegs. Spätestens als die New York Times Leipzig zu einem der „31 places to go in 2010“ erklärte und dabei auch „Moon Harbour“ als einen Grund und zugleich als Beispiel für die kulturelle Vielfalt Leipzigs aufführte – das habe auch ihn erstaunt, so Tanzmann –, wurde deutlich, welchen Stand sich das Label global erarbeitet hatte.

Die Zeiten waren freilich nicht immer rosig. Besonders schwer habe sie die Pleite ihres Tonträgervertriebs vor gut zehn Jahren getroffen, erinnert sich Tanzmann, inklusive zahlreicher Pressungen, für die sich dann keine Abnehmer fanden. Auch das eine direkte Folge der Digitalisierung, der illegalen Musiktauschbörsen, die später von legalen Angeboten wie Spotify verdrängt wurden. Und natürlich war und ist da aktuell noch dieses Virus, das der eigentlich für 2020 geplanten Geburtstagssause zum 20. von „Moon Harbour“ samt internationaler Tour einen Strich durch die Rechnung machte.

Geburstagsfeier am Samstag in Leipzig

Die findet nun trotz anhaltender Epidemie dennoch statt, wenn auch im kleineren Rahmen. Auftritte in Malaga, Münster und London sind für Tanzmann bereits abgehakt, noch auf dem Plan stehen Konzerte in Washington, New York City, Kolumbien und Venezuela. Und: am Samstag, dem 4. September auch in Leipzig. Tanzmann absolviert dieses Heimspiel zusammen mit den „Moon Harbour“-Künstlern Emanuel Satie, Sven Tasnadi und Dan Drastic am Westhafen. Parallel dazu erscheint eine zehn Songs starke Compilation mit neuen Stücken aus dem Roster des Labels, das bereits einer großen Krise getrotzt hat, sicher auch die aktuelle überstehen und dann wieder die Clubs bespielen und prägen wird. Vielleicht sogar noch 20 weitere Jahre.

„20 Jahre Moon Harbour“ am Samstag ab 20 Uhr im Westhafen Leipzig, Einlass unter der 3G-Regel. Karten ab 13,75 Euro unter www.tixforgigs.com oder für 15 Euro an der Abendkasse. Weitere Infos zur Musik des Labels unter www.moonharbour.com.

Von Christian Neffe