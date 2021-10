Leipziger Initiative fordert ein Ende der Einschränkungen und Kultur für alle

Leipzig

Hier und da fühlt es sich fast schon normal an in den Konzertfoyers und Theatersälen der Stadt. Zumindest für alle, die sich daran gewöhnt haben, Dokumente bereitzuhalten und mehr Zeit am Einlass einzuplanen. Doch von Normalität im Kulturbetrieb kann keine Rede sein. „Ein Ende der pandemiebedingten Einschränkungen im Kulturbereich ist möglich und finanzierbar“, sagt Falk Elstermann im Namen der Initiative „Leipzig + Kultur“.

Die Vertreter der Sparten Soziokultur, Literatur/Medien, Musik, Theater und Bildende Kunst fordern „einen schnellstmöglichen Paradigmenwechsel in der Coronapolitik.“ Die Einführung des 2G-Optionsmodells sei kein tragfähiges Modell für die Kulturwirtschaft. Es grenze Menschen aus und delegiere „ordnungsrechtliche und hoheitliche Aufgaben“ an Kulturmacherinnen und Kulturmacher sowie die Spielstättenbetreiberinnen und -betreiber.

Impf-Entscheidung darf nicht zu Ausgrenzung führen

Zwar unterstütze die Initiative „Leipzig + Kultur“ die öffentlichen Impfkampagnen und empfehle, sich impfen zu lassen, wenn keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen. Die Entscheidung, sich einer Impfung zu unterziehen, „ist jedoch eine freiheitliche und private“ und dürfe nicht dazu führen, „dass Menschen von kulturellen Angeboten ausgegrenzt werden“.

Die Initiatoren fordern „die Möglichkeit für alle“, einen kostenlosen PCR-Test in Anspruch zu nehmen. Damit könnten „alle Kulturveranstaltungen ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Es müssen keine Abstände eingehalten und keine Masken getragen werden. Spielstätten können ohne Kapazitätsbegrenzungen Veranstaltungen durchführen. Damit wird es möglich, unter sicheren Bedingungen wieder ein vollumfängliches Kulturleben zu gestalten.“

Im Gegenzug könnten Wirtschaftshilfen entfallen. Denn da Kultureinrichtungen, Clubs und Spielstätten dann „wieder unter den wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten können, unter denen sie vor der Pandemie agiert haben“, würden nicht nur die Steuereinnahmen des Staates steigen – Kurzarbeiterregelung und Überbrückungshilfen könnten eingestellt werden. Landes- und Bundespolitik seien gefordert, „diese Vorschläge intensiv zu prüfen und eine Umsetzung unmittelbar anzugehen“.

Von jaf