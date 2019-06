Leipzig

Die 26. Leipziger Jahresausstellung beginnt am 12. Juni. Das gab der ausrichtende Verein mit Verweis auf die Öffnungszeiten bekannt. Geöffnet ist die Schau in Halle 12 der Spinnerei von Dienstag bis Freitag (13 bis 18 Uhr), am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Einer Eröffnungsveranstaltung ist nicht geplant. Hintergrund sind dem Vernehmen nach große Sicherheitsbedenken seitens des Vereins. Die Ausstellung geht bis 30. Juni.

Zur Galerie Blick in die 26. Leipziger Jahresausstellung. Nach dem Streit um den AfD-nahen Künstler Axel Krause soll die Werkschau nun doch stattfinden – ohne Krause.

Zu der Ausstellung hatte es in den vergangenen Wochen heftige Debatten mit bundesweitem Widerhall gegeben. Hintergrund ist die Debatte um die ursprünglich geplante Teilnahme des Malers Axel Krause. Krause unterstützt die AfD, ist Kuratoriumsmitglied der von der Partei gegründeten Desiderius-Erasmus-Stiftung. Er war am 31. Mai von der Schau ausgeschlossen worden, dann war der Vereinsvorstand zurückgetreten und am 1. Juni schließlich die Ausstellung abgesagt worden.

„Würden uns wünschen, dass es nun endlich um die Kunst geht“

Am Dienstag dann der Rückzug vom Rückzug. Die Ausstellung werde doch stattfinden, teilte der Verein mit – allerdings ohne Axel Krause, den man künstlerisch dem weiten Feld der Neuen Leipziger Schule zurechnen kann. Eine Entscheidung, die bei vielen der insgesamt noch teilnehmenden 33 Künstler auf Unverständnis stößt. Die Mehrzahl hatte sich zuvor ausdrücklich gegen einen Ausschluss des 1958 in Halle geborenen Krause positioniert. Inzwischen haben sich insgesamt drei Künstler von der Ausstellung zurückgezogen, zwei von ihnen bereits im Vorfeld. „Wir würden uns wünschen, dass es nun endlich um die Kunst geht“, sagte eine Künstlerin der LVZ.

Im Museum der bildendenden Künste findet dazu am 11. Juni eine kulturpolitische Diskussion statt – mit Axel Krause. Podiumsgäste sind außerdem unter anderem die Galeristin Arne Linde (ASPN in der Spinnerei) und Rainer Schade, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Leipziger Jahresausstellung e. V.. Die Moderation übernimmt Museumsdirektor Alfred Weidinger. Die Debatte beginnt um 19 Uhr.

Von Jürgen Kleindienst