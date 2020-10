Leipzig

Das liest sich in etwa so wie immer: 33 Acts, 6 Premieren und das alles an 15 Orten quer durch die Stadt. Doch ebenso viele Hygienekonzepte waren diesmal nötig, wobei das nur eine der Herausforderungen war, vor denen das junge Programmteam um Esther Weickel und Annika Sautter in diesem 44. Jahrgang der Leipziger Jazztage stand. Viel zu begierig waren alle auf derartige Liveerlebnisse.

Dass alles so großartig und Mut machend geklappt hat, ist ein Ergebnis des Zusammenspiels vieler, was Vorbildwirkung haben wird in diesem Miteinander von Organisatoren, Sponsoren, Veranstaltern, Freiwilligen und einem Publikum, das viel zu viel Lust auf Musik hatte, um vor Ort die Vorgaben nicht zu respektieren. Selbstverständlich ist das alles nicht, darum kann man es gar nicht genug feiern, dass es ein guter Jahrgang geworden ist, der in der Samstagnacht im Opernhaus seinen Abschluss fand.

Emotionalität und Expressivität

„Transitions“ hieß das treffend gewählte Motto, also Übergang, Wandel oder auch „die grundsätzliche Veränderlichkeit unseres sozialen und künstlerischen Daseins“. Jazz lebt von der Improvisation und erwies sich als bestens geeignet, reaktionsschnell und unverbraucht in einem gewandelten Koordinatensystem zu funktionieren. Mehrheitlich waren die Konzerte danach. Oft schwang sich etwas auf zu besonderer Emotionalität oder Expressivität, weil die Künstler das Besondere des endlich wieder einmal auftreten Dürfens reflektierten.

Man denke nur an die Intensität und das hohe Reflexionsniveau der Erstbegegnung des Schlagzeugers Philipp Scholz mit der amerikanischen Synthesizerspielerin Liz Kosack, was eine Woche später immer noch und immer wieder Stoff für Pausengespräche gab. Genau das macht das Festival aus: Räume zu schaffen für eine Kunst, die aus Prinzip in Bewegung sein muss und sich nicht im Etablierten genügt.

Schmutzfreie Münchner Milde

Dazu gehört der Leipziger Jazz-Nachwuchspreis, der mit dem Quartett Perplexities on Mars wieder einen exzellenten Preisträger hat. Interessant ist der Vergleich zum Sieger des Münchner BMW Welt Young Artist Jazz Award, der sich traditionell während der Jazztage präsentiert. Zwei Städte, zwei Schulen, zwei Arten zu leben. Also hat der Gitarrist Philipp Schiepek für sein Quartettprogramm mit dem Pirouet Records-Labelchef Jason Seizer am Tenorsaxofon Idylle und Back to the Roots vorgegeben. Schmutzfreie Münchner Milde hört man, exzellent gespielt, doch irgendwie hingebreitet als übliches Geschäft, risikofrei und kontrolliert am Relevanzverlust entlangschrammend.

Dann retten zwei Frauen den Abend. Beide spielen Klavier. Der Amerikaner William Gaddis brachte es in seinem Spätwerk „Das mechanische Klavier“ auf den Punkt: „Anwälte und Steuerbehörden, sie nähren sich von Verfall und Desorganisation, und der einzige Schutz gegen diese Flutwelle der Entropie besteht darin, rechtzeitig eine neue Ordnung zu schaffen. Und angefangen hat das alles mit dem mechanischen Klavier“. Das sollte mit seinem Lochkartensystem irgendwie den richtigen Künstler ersetzen und kann als Vorläufer des Digitalen gesehen werden. Nur hat es sich nicht durchgesetzt.

Tasten und treten

Pianistinnen wie die Französin Eve Risser setzen konsequent auf Analoges und starten doch mit alternativen Spieltechniken eine Evolution des Instruments. Am radikal präparierten aufrechten Piano tut sie das mit dem Rücken zum Publikum inmitten eines von der Decke kommenden Glutkreises aus Licht um ihr Instrument, das sie zu einer Musikmaschine macht. Jedenfalls klingt es so, wenn sie es mit Händen und Füßen aktiviert. Kontrolliert ertastet und ertritt sie dabei immer mehr Plausibilität, setzt aufs Perkussive, bis eine Art Techno-Trance entsteht. Mensch und Maschine, das von John Cage ertüftelte Prinzip des Präparierens und das von Conlon Nancarrow vorgestanzt Mechanische treffen sich zur Synthese und schreiten rhythmisch im tiefen und melodisch insistierend im hohen Bereich voran.

Aki Takase setzt mit ihrem neuen Quintett „Japanic“ nahtlos und vom Start weg mit Zug, Verve, Intensität und „auch noch mit schönen Männern“ fort, was in diesen Tagen so wichtig ist: Vergnügen auf hohem Niveau, positive Signale und faszinierende Ausflüge in noch ungesichertes Terrain. Exzellent wie immer das erdige Saxofonspiel Daniel Erdmanns, dazu das treibend gezupfte Cello von Johannes Fink, DJ Illvive mal als Mitspieler, dann wieder wie ein Störsender, unter allem das punktgenaue Schlagzeug des Norwegers Dan Magnus Narvesen und dazu zwischen Salon und Saloon die Attacken der Bandleaderin, die mal bei Fats Wallers Stride-Piano ankern, Monk und Ellington aufleuchten lassen, aber doch vor allem Eigenes zu sagen haben.

Eine große Feier der Augenblicke, spaßvoll, ungestüm und voller schöner Momente, die Optimismus ausstrahlten. Was will man mehr? Gerade jetzt und jetzt erst recht.

