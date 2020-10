Leipziger Kabarett-Duo „Moni und Manni“ feiert 35-jährige Bühnen-Ehe

Leipzig

Wenn sie gemeinsam ins Rampenlicht treten, sind Uta Serwuschok und Thomas Störel seit 35 Jahren „Moni und Manni“. Und seit 30 Jahren steht ihre Bühne dafür meistens im Kabarett Sanftwut – was auch so bleibt, nachdem der langjährige Chef Ingolf Serwuschok das Theater im Juli einem Nachfolger übergeben hat. Vom Wochenende an feiern sie dort die zwei runden Jahrestage mit dem Best-of-Programm „Ein goldiges Bäärchen“.

Eine 35-jährige Ehe nennt der Volksmund „Leinwandhochzeit“ – aufgrund einer gewissen Reißfestigkeit. Trifft das auf Moni und Manni zu?

Manni: Und wie! Ein unzertrennliches „Bäärchen“! Wir sind die „Hauff und Henkler“ des sächsischen Kabaretts.

Moni: Was heißt hier Leinwandhochzeit? Ich war noch nie auf der Leinwand zu sehen.

Wie haben sich Moni und Manni 1985 kennengelernt?

Manni: Damals hießen wir noch Uta und Thomas. Das Studentenkabarett „Spitzhacken“ suchte einen Pianisten.

Moni: Thomas saß mit seiner zukünftigen Frau Susi im Publikum der Moritzbastei, während ich auf der Bühne stand. Sie saßen Händchen haltend mit Jeans-Latzhosen vor mir, und ich fragte mich, wo die die her hatten. Gab es ja eigentlich in der DDR nicht.

Manni: Susis Hose war ausm Westen. Ich hatte noch nie ne Latzhose! Aber es war ne gute Jeans. Die hatte mir eine Vietnamesin in einer Grünauer Wohnung genäht.

Was ist das Geheimnis? Warum ist diese Bühnen-Liebe so langlebig?

Manni: Das funktioniert wie in jeder guten Partnerschaft: Er sagt, wo es lang geht. Aber nur, wenn sie ihm vorher den Weg gezeigt hat.

Moni: Ich wurde von Thomas mit dem gefüttert, was meine Grundnahrung ist: Musik! Das Privileg, seine wunderbaren Lieder singen zu dürfen, trug mich durch die Zeit. Ich singe sie jeden Abend immer wieder gerne und ich liebe es, in die strahlenden Gesichter im Publikum zu sehen.

„Wir sind privat in unserer eigenen Welt“

Wie viel Zeit verbringen Uta Serwuschok und Thomas Störel jenseits der Bühne miteinander?

Moni: Wenn wir das in Stunden oder Tagen festhalten würden, käme gar nicht so viel dabei raus. Wir sind privat schon in unserer eigenen Welt. Aber hier stimmt der Spruch von dem Menschen, den man in der Nacht im Ernstfall anrufen kann.

Manni: Aber bitte erst früh um vier! Da kann ich gleich die Katze raus lassen.

Gibt es etwas, dass Moni an Manni und Manni an Moni vor 35 Jahren genervt hat, aber mit den Jahren als liebenswert empfindet?

Manni: Kann mich an nichts erinnern.

Moni: Manni ist ganz groß darin, seine Fehler auf der Bühne als meine erscheinen zu lassen. Er schaut dann unschuldig ins Publikum oder vorwurfsvoll zu mir. Und alle denken: „Jetzt hat die Moni wieder gepatzt!“ Mittlerweile kann ich darüber lachen. Außerdem ist Manni gegenüber seiner Moni altersmilde geworden.

Und andersrum: eine früher liebenswerte Eigenschaft, die heute nervt?

Moni: Muss ich passen.

Manni: Wenn überhaupt was nervt, dann, dass diese Frau immer was Gutes tun will. Ich muss mir heimlich die Schuhe zubinden, damit Moni mir nicht zu Hilfe kommt. Aber wer weiß, vielleicht brauch ich sie ja noch mal dazu!

„Ohne die Wende würde es Moni und Manni wahrscheinlich nicht geben“

Seit 30 Jahren stehen Sofa und Küchentisch des goldigen Bäärchens im Kabarett-Theater Sanftwut. Wäre die Beziehung auch ohne diese Heimstätte bis heute stabil?

Moni: Nein! Wir hätten uns möglicherweise als Tourneekabarett durchs Leben schlagen müssen. Da wären wir dauernd mit dem Auto unterwegs. Ich würde am liebsten mit der Postkutsche durch die Gegend fahren. Ich bin etwas schreckhaft und zucke bei jedem abrupten Bremsvorgang zusammen. Manni hätte mich bestimmt längst auf der Autobahn als Vogelscheuche ausgesetzt.

Manni: Das Bild von „Sofa und Küchentisch“ gefällt mir. Sanftwut ist quasi unser zweites Wohnzimmer! Wir haben den Eindruck, das Publikum guckt mit Begeisterung durchs Fenster rein und sagt sich:„Genauso isses im waahrn Leem!“

Während Monis und Mannis Partnerschaft gab es mindestens zwei große Zäsuren: den Mauerfall und jetzt die Corona-Pandemie. Welcher Umschwung hat das gemeinsame Glück stärker gefährdet?

Moni: Ohne die Wende würde es Moni und Manni wahrscheinlich gar nicht geben. Wir haben Sanftwut 1990 mit unsern Partnern Susan Störel und Ingolf Serwuschok gegründet. Es ist dem Publikum bestimmt nicht leicht gefallen, das kostbare neue Westgeld gleich wieder für Kultur zu verplempern.

Manni: Insofern wirkt Corona wie eine ähnlich starke Zäsur. Wie damals müssen wir plötzlich wieder um jeden Gast kämpfen. Also: Nischt wie hin zu Moni und Manni ins Kabarett Sanftwut!

Wollen Moni und Manni auch noch die Goldene Hochzeit feiern?

Moni: Hilfe! Wer weiß, wie klapprig ich mit über 80 bin! Da hält mein Kopp das goldene Diadem nicht mehr. Na ja, vielleicht gibt es eins aus Schaumstoff.

Manni: Wär doch goldig! Warum nicht? Ich hole dann Moni jeden Abend aus dem Pflegeheim ab und hieve sie auf die Bühne hoch.

„Moni & Manni – ein goldiges Bäärchen“, Voraufführungen am 10. Oktober, 16 und 20 Uhr; offizielle Premiere am 13. Oktober, 20 Uhr; danach bis 17. Oktober täglich und ab 24. Oktober regelmäßig im Programm des Sanftwut-Kabaretts in der Mädlerpassage

Von Mathias Wöbking