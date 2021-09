Leipzig

Das neue Kammermusikfestival „Con Spirito“ evoziert im Namen den Geist der Musikstadt Leipzig. Und wo könnte dieses Gefühl unmittelbarer heraufbeschworen werden als im Schumann-Haus in der Inselstraße, wo das Ehepaar Schumann Kammermusik (er)lebte und atmete. Künstlerischer Leiter Peter Bruns hat jeder der authentischen Musikerbestätten das Programm auf den Leib geschneidert. Im historischen Saal in der Inselstraße ging es ihm um die Verbindungen zwischen den Schumanns, Brahms und dem jung verstorbenen und daher relativ unbekannten Ludwig Schuncke – ein sehr enger Freund Robert Schumanns. Bruns Gedanken dazu lassen sich im Nachgang in einer Podcast-Folge hören, die auf der Website des Festivals freigeschalten wird.

Zweiter Durchlauf nach dem Nachmittag

Die Besonderheit am Sonntagabend, dem zweiten Konzerttag nach der Eröffnung im Gewandhaus: Das Publikum hört den zweiten Durchlauf des Programms. Aufgrund der hohen Nachfrage hatten sich die Organisatoren von „Con Spirito“ nämlich dazu entschieden, das Konzert schon einmal für den Nachmittag anzusetzen, um eine größere Zuhörerschaft im eher kleinen Saal zu erreichen. Johannes Brahms macht den Anfang: Klaviertrio H-Dur op. 8.

Violine, Violoncello und Klavier begeben sich in diesen scheinbar nie versiegenden, wogend anschwellenden Fluss von Tönen, der immer wilder und schäumender fließt. Antje Weithaas an der Violine, Marie-Elisabeth Hecker am Cello und Martin Helmchen am Klavier scheinen durch unsichtbare Fäden verbunden. Jeder ist bei sich, im Gefühl aber bei den anderen. Heckers Tonfarben sind warm, holzig, karamellgolden. Weithaas‘ Violine gerät vor allem in den Piano-Stellen wolkenhaft zart, pastellfarben. Helmchen bereitet mit seinem klaren Anschlag auf dem Blüthner-Flügel das Bett, auf dem sich die Streicherinnen wohlig ausbreiten können.

Der Ton wird zum Körper

Die räumliche Begrenztheit des Saales ermöglicht eine andere Art der musikalischen Wahrnehmung, erschließt zwei Intimitätsebenen, die größeren Bühnen fehlen: die innige Verbindung zwischen den Musikerinnen und Musikern auf der einen, die kompromisslose Nähe zum Publikum auf der anderen Seite. Jedes zischende Einatmen von Antje Weithaas, jede sehnsuchtsgetriebene Regung im Gesicht Martin Helmchens und jedes genießerische Augenschließen Marie-Elisabeth Heckers ist Teil der Musik, ist ein Ausgeliefertsein und ein Sog, dem sich das Publikum nicht entziehen kann. Der Ton wird zum Körper.

Fast übergangslos schließt Helmchen Schunckes zweiten Satz aus der „Grande Sonate op. 3 composée et dédiée à son ami R. Schumann“ an Brahms an, einen brodelnd und dräuend bis tänzerisch neckischen Ritt über die Tasten. Hin- und mitreißend. Schumann selbst schließt den Abend: Klavierquartett Es-Dur op. 47.

Spielfreude und fabelhafte Zusammensetzung

Spielfreude springt aus den Augen der Vier, schwebt durch den Raum, beinahe greifbar. Spielerisch gehen sie den Schumann an, mit einem hintergründigen Augenzwinkern im Ausdruck: Sayako Kusaka an der silbrig feinen Violine, Pauline Sachse mit einer energiegeladenen Viola, Eckart Runge mit einem kaschmirweichen Cello und Alexander Melnikov am Klavier, mit ernsthaft klarem Anschlag. Er liefert den Treibstoff für den Streichermotor, fürs Zupfen und Schwelgen. Ein genussvoller Abend, der sich aus der Seele des Schumann-Hauses speist und in der fabelhaften Künstlerzusammensetzung gipfelt.

Von Katharina Stork