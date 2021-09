Leipzig

Die Ohren der Besucher des Leipziger Kammermusikfestivals „Con spirito“ müssen sich am Dienstagabend erst an den Klang in der Richard-Wagner-Aula der Alten Nikolaischule gewöhnen. Anders ist er als im Saal des Schumann-Hauses. So dicht, einnehmend, dass die ersten Takte von Mendelssohns Violinsonate in F-Dur beinahe erschlagend wirken. Der wuchtige Klang könnte aber auch daran liegen, dass da ein Weltklasse-Violinist neben Jaques Ammon am Flügel spielt: Künstlerischer Leiter Peter Bruns hat es geschafft, den irisch-deutschen Musiker Daniel Hope für zwei Konzerte nach Leipzig zu locken.

Bis zum Bersten gefüllt mit Ton

Hopes klare Artikulation durchschneidet die sich zusammenballenden Tonknäuel des Klaviers. Selbst sein Piano hat etwas ungeheuer Entschlossenes, im Crescendo bricht sich Dramatik Bahn, bis die Aula zum Bersten gefüllt ist mit Ton und stickiger Luft. Jacques Ammon übernimmt in dieser Sonate das Schwelgerische, lässt Hopes Stimme triumphieren.

Peter Bruns hat für das Konzert in der Alten Nikolaischule die problematische Beziehung zwischen Felix Mendelssohn Bartholdy und Richard Wagner zum Thema gewählt, letzterer selbst Schüler am Nikolaikirchhof. Als Vermittler soll Alban Förster fungieren, glühender Verehrer Wagners, musikalisch aber eher in Mendelssohns Richtung zu verorten. Alexander Melnikov spielt die sechs Lieder „Für die Jugend“ nicht am großen Flügel, sondern hausmusikabendgleich am kleinen Klavier. Er ringt der einfachen, braven Melodieführung etwas Elegantes ab. Von Förster stammt auch die Bearbeitung von Opernauszügen aus Wagners „Tristan und Isolde“ für Klavierquartett, die Melnikov am Flügel, Stephen Waarts an der Violine, Pauline Sachse an der Viola und Peter Bruns am Violoncello vielschichtig, morbide angehen. Das gemeinschaftliche Genießen und Sehnen der vier Ausnahmemusiker und -musikerin mündet in warme Klangfülle.

Für zwei Konzerte beim Kammermusikfestival macht Ausnahmegeiger Daniel Hope Station in Leipzig. Quelle: André Kempner

Nächste Station der musikalischen Schnitzeljagd

Mendelssohn schließt die Klammer. Daniel Hope, Eckart Runge am Cello und Jacques Ammon am Flügel kosten jeden einzelnen Takt der vier Sätze in bruchloser musikalischer Einheit aus. Hope und Runge werfen sich komplizenhafte Blicke zu, Ammon lauscht verträumt auf das, was von den beiden Streichern kommt. Jeder scheint sich noch mehr über die Musik der Anderen zu freuen als über die eigene, schüttelt ob der Schönheit in einer Pause den Kopf. Die unbändige Lust an Musik strömt aus jedem Strich, jeder Tastenberührung. Im buchstäblich leidenschaftlichen Allegro assai appassionato steuern die drei auf das orgasmische Finale zu, enden mit einem zufriedenen Lächeln – und machen neugierig auf das, was auf der musikalischen Schnitzeljagd des „Con spirito“ im nächsten Spielort wartet. Anhaltender, verdienter Applaus und eine ungeplante Zugabe aus dem Klaviertrio.

Von Katharina Stork