Leipzig

Der mächtige Baum, durch den sich die Sonne auf dem Foto so malerisch auf ihren Untergang vorbereitet, spielt beim Seeklang-Festival jährlich eine unverzichtbare Nebenrolle. Seine Bedeutung zeigte sich vor zwei Jahren, als es an einem der Konzertabende regnete, so dass die Künstler nicht draußen, sondern im Saal auftraten. Also fotografierten die Festivalmacher der Kaos-Kulturwerkstatt das Gewächs und gestalteten so aus Zweigen und Blättern per Tageslichtprojektor eine Bühnenshow.

Kommendes Wochenende wird der Baum erneut seinen Auftritt haben – so oder so – und zusammen mit dem Ulrichs­teich diesmal fünf Solokünstlern und einem Duo die prächtige Kulisse bieten. Selma Ruß hinterließ vor drei Jahren bei der abschließenden Offenen Bühne mit ihren damals 16 Jahren einen so prägenden Eindruck, dass sie nun am Freitagabend im Hauptprogramm musiziert. Danach tun sich Klangkünstlerin Anne Munka und Alin Coens Gitarrist Jan Frisch unter dem Namen „No Splendor“ zusammen. Zudem traut sich der selbst ernannte Eckensteher Nante vor das Publikum.

Wobei es die Zuhörer den Künstlern am Teich leicht machen: Für gewöhnlich lauschen sie aufmerksam und plappern kaum mal in die zarten Töne. Vielleicht, weil hier gefühlt jeder Zweite selbst Musiker ist: Die Seeklang-Konzerte sind Liedermacher-Treffen im wahrsten Sinne. Tagsüber ergänzen Kurse das Programm. Am Samstag unterrichtet Schauspielerin Victoria Weber Bühnenpräsenz, und Wencke Wollny von der Band Karl die Große gibt Tipps, wie man Songtexte schreibt. Am Sonntag schult Gwen Kyrg im Gesang und Maik Klotzsch in Gitarrenbegleitung.

Alte und neue Talente

Im Bühnenprogramm erkundet Lena Franke von „Love, the Twains“ Samstagabend im Solo-Projekt „Remus & The Pygmy Puff“ die unglückliche Liebe. Alia Thon erzählt Lieder-Geschichten, und Hannser ist wie Selma Ruß ein Rückkehrer: 2018 trat er bei der Seeklang-Open-Stage auf – bei der sich am Abend darauf wiederum neue Talente vorstellen.

Seeklang-Festival, Kaos-Kulturwerkstatt, Wasserstraße 18 – Freitag, 19,30 Uhr: Selma Ruß, No Splendor, Nante; Samstag, 19.30 Uhr: Remus & The Pygmy Puff, Alia Thon, Hannser, je 9/7 Euro; Sonntag, 19.30 Uhr: Open Stage, Eintritt frei. Anmeldung zur offenen Bühne und den Kursen: m.schueritz (at) kaos-leipzig.de

Von mwö