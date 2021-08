Leipzig

Es waren vielleicht nur zehn Minuten, damals im März 2012 nach dem Konzert mit Charlie Watts und seiner Band The ABC&D of Boogie Woogie im Haus Auensee, die MAWI-Chef Matthias Winkler mit Charlie Watts verbrachte. Ob man noch ein gemeinsames Foto machen könne, hatte er den Tourleiter gefragt. Natürlich. Es folgen Umarmungen, freundliche Komplimente – „Toller Ort, das Haus Auensee“ – und ein gemeinsamer Weg nach draußen. „Ich brachte ihn zu seinem Bus“, erinnert sich Winkler, der die Stones 1995 auf die Festwiese geholt hatte.

Charlie Watts sammelte Autos, hatte aber keinen Führerschein

Sein Eindruck: „Er war sehr, sehr entspannt, total bescheiden, ein unheimlich sympathischer Typ ohne einen Hauch von Star-Attitüde. So wie er auf der Bühne war, so war er auch dahinter: die Inkarnation eines britischen Gentlemans.“ Draußen sei Watts schnurstracks zu Winklers Auto gelaufen. Man müsse wissen, erklärt der MAWI-Geschäftsführer, dass Charlie Watts sei ein Auto-Narr gewesen sei, ein Sammler. Winkler fährt zu der Zeit einen Porsche Panamera, Watts erzählt ihm, dass er erst vor wenigen Wochen seiner Frau einen Boxster gekauft habe. Dann steigt Watts, der keinen Führerschein hatte, in den Tourbus – „und entschwindet“.

„Natürlich bin ich sehr traurig, einfach als Fan der Rolling Stones und seiner Art, Schlagzeug zu spielen“, sagt Winkler, dem es eine Ehre gewesen sei, damals The ABC&D of Boogie Woogie für Konzerte in Leipzig und Dresden gewinnen zu können. Der Name der Band steht für A für Axel (Zwingenberger), B für Ben (Waters), C für Charlie (Watts) und D für Dave (Green). „Sympathisch zurückgenommen, entspannt und offensichtlich glücklich“, habe Watts die Stöcke geschwungen, schrieb damals der Rezensent der LVZ.

Spekulationen über ein Ende der Stones

Watts’ Tod am Dienstag hat schon einen Tag später Spekulationen über ein Ende der Stones ausgelöst, vor allem aber große Trauer in der Musikwelt. Als erster der Bandkollegen hatte sich am Mittwoch Gitarrist Ronnie Wood mit einer Würdigung zu Wort gemeldet. „Ich liebe dich“, schrieb er auf Instagram und: „Ich werde dich sehr vermissen – du bist der Beste“. Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards hatten auf ihren Social-Media-Auftritten zuvor jeweils nur ein Foto von Watts ohne Kommentar gepostet.

„Beileid für die Stones. Das ist ein gewaltiger Schlag für sie. Charlie war ein Fels in der Brandung und ein fantastischer Schlagzeuger“, sagte Paul McCartney in einer Videobotschaft. Sänger Lenny Kravitz schrieb: „Der Beat von den Stones. Es gibt keine Worte, jeder Groove hat für sich selbst gesprochen.“

„Das makellos schlagende Herz der Rolling Stones“

„Charlie Watts war der ultimative Schlagzeuger. Er war der stilvollste aller Männer und eine so brillante Gesellschaft“, sagte Elton John. Queen-Schlagzeuger Roger Taylor nannte Watts „das makellos schlagende Herz der Rolling Stones.“ Berührende Worte fand auch Roger Daltrey von The Who: „Charlie war ein wahrhaft großer Schlagzeuger, dessen musikalisches Wissen über Schlagzeugtechnik, vom Jazz bis zum Blues, da bin ich mir sicher, der Herzschlag war, der die Rolling Stones zur besten Rock’n’Roll-Band der Welt machte.“

Von Jürgen Kleindienst