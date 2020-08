Leipzig

Wer ein Fan von den Spice Girls war, der weiß noch ganz genau, wie Melanie Chisholm alias Sporty Spice einen Flick Flack auf dem Esstisch macht, während die Band „If you wanna be my lover, you gotta get with my friends“ singt. Sie waren sexy, sie waren verspielt, und sie waren stark. In den 90ern waren sie die Band, die das Wort „ Girlpower“ lebte. Eine Frau darf nämlich alles sein, was sie möchte. In einem knappen Outfit tanzen, sich akrobatisch verbiegen oder sich von ihrer sensiblen und verletzlichen Seite zeigen. Der Geist der Spice Girls lebt nun auf der Bühne des Krystallpalast Varietés auf – nicht zuletzt weil die Gruppe von Frauen ihre Show mit dem Lied „Spice up your Life“ beginnt.

Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern. Seit der Lockdown aufgehoben ist und die Grenzen wieder offen sind, leben sie in einer großen WG zusammen. Ein Vorteil, denn so können sie sich als Hausgemeinschaft auch auf der Bühne nahe kommen. Gut zwei Monate hatten die zehn Frauen Zeit, ihre Show „ Girlpower! Tanz trifft Artistik“ einzustudieren. Ob Stepptanz, Temposeilspringen oder Tanztrapez – jede hat ihren ganz eigenen Auftritt, was zusammen ein großes Ganzes ergibt, in dem gleich mehrere Geschichten erzählt werden. Allein aus diesem Grund verdient die Truppe den ohrenbetäubenden Applaus am Schluss. Obwohl sich ab und an ein Fehler in die Choreografie einschleicht, meistern die Artistinnen gekonnt ihre Abfolge mit Girlpower-Musik und viel Spaß auf der Bühne.

Zur Galerie Tanz trifft Artistik: Die Frauen sind wahre Multitalente und zeigen das auch ihrem Publikum.

Dabei fällt Shena Tschofen aus den USA mit ihrem Lasso und dem Roue Cyr besonders ins Auge. Ästhetisch und ganz natürlich schwingt sie das Lasso über ihren Kopf, den Körper entlang bis auf den Boden, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Das Roue Cyr hingegen ist ein großer Hula Hoop Reifen, an dem sich Tschofen klammert und mit ihm in einer atemberaubenden Geschwindigkeit dreht. Anna Shvedkova rekelt sich lassziv am Trapez in der Luft und lässt ihre Hände und Arme in schnellen Bewegungen um ihren Körper tanzen. Damit zeigt die Artistin, dass Voguing noch immer en vogue ist und nicht nur zu Madonna passt.

Alle Frauen tauchen in mehreren oftmals waghalsigen Darbietungen auf und zeigen damit, wie vielfältig ihr Können ist. So hält das Publikum für einen Moment den Atem an, als sich die Ingrid Korpitsch am Vertikaltuch hinab gleiten lässt und kurz vor dem Boden in der Schwebe bleibt. Es ist eine starke und zutiefst traurige Nummer. Mal ist sie im Tuch eingehüllt, mal gefesselt, um sich dann wieder zu befreien. Es ist ein Kampf der Emotionen. Der Song „Voicemail for Jill“ von Amanda Palmer verrät das hier verhandelte Thema: Abtreibung.

Zusammenhalt unter Frauen

Zwischendurch werden Werbeslogans aus den 50ern eingespielt, worin Frauen Tipps bekommen, um die perfekte Hausfrau zu sein. Mit pantomimischen Bewegungen ziehen Michaela Stará und Samaki das Gehörte ins Lächerliche, um direkt danach eine Kollegin zu begrüßen, die mit starker Körperspannung in einem überdimensional großen Würfel in der Luft tanzt.

Geschickt verbinden die zehn Frauen ihre Leistungen mit Schauspiel. So wird etwa ein Konkurenzkampf zwischen Ingrid Korpitsch und Claudia ‚Coco‘ Baricz inszeniert, der in sich zerfällt, als sich beide synchron und tänzerisch an Strapaten drehen. Sichtbar wird, was in unserer Gesellschaft oftmals fehlt: der Zusammenhalt unter Frauen. Auch später wird greifbar, was passiert, wenn sich Frauen gegenseitig unterstützen. Die ganze Gruppe feuert Kata Bánhegyi an, die mit ihrem Temposeilspringen sportlich auf Hochtouren läuft.

Tolle Musik und Lichtshow

Die Frauen sind mal laut, mal ganz leise, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ihre Körper sprechen für sie. Die lauten Songs von vielen verschiedenen Interpretinnen, wie etwa Shania Twain, Billie Eilish oder den Pussycat Dolls unterstreichen gemeinsam mit der Lichtshow die akrobatischen Darbietungen. In der Tat: Girlpower!

" Girlpower! Tanz trifft Artistik": bis 24. Oktober, Mittwoch bis Freitag 20 Uhr, Samstag 16 und 20 Uhr, Sonntag 14 Uhr (an ausgewählten Terminen 18 Uhr); ein Menü (22 bis 30 Euro) kann dazugebucht werden: Mittwoch bis Freitag vor der Show, ansonsten danach; Krystallpalast Varieté, Magazingasse 4 in Leipzig; Karten (27 bis 49 Euro, Kinder die Hälfte) unter Telefon 0341 140660 und auf www.krystallpalastvariete.de

Von Nicole Grziwa