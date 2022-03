Leipzig

Peter Matzke, der Geschäftsführer des Leipziger Krystallpalast Varietés sitzt auf doppelt heißen Kohlen: Einerseits laufen die letzten Vorpremieren für „Reine Nervensache“, die Show, mit der sich sein Haus nach wenigen Vorstellungen vor fast genau zwei Jahren in den ersten Corona-Lockdown verabschiedete und mit der es sich nun aus dem dritten zurückmeldet. Zweitens erwartet er minütlich die Ankunft Volodymyr Omelchenkos. Der waghalsige Gleichgewichts-Akrobat aus der Ukraine war am Sonntag nach der Vorstellung aufgebrochen, um seine nahe Kiew mitten im Kriegsgebiet lebende Familie nach Leipzig zu holen. Matzke ist erleichtert: Alles lief glatt, nun wird Familie Omelchenko einstweilen in einer seiner Artistenwohnungen ein neues Zuhause finden.

Noch Luft nach oben beim Kartenverkauf

Erleichtert ist er auch angesichts der Resonanz auf die Wiedereröffnung: „Es gibt bei den Verkäufen noch Luft nach oben. Aber niemand kauft Karten in einem geschlossenen Theater, die meisten unserer Gäste kaufen mit drei, vier Wochen Vorlauf. Es wird also ein wenig dauern, bis es wieder voll angelaufen ist.“

Peter Matzke. Quelle: Andre Kempner

Rund 130 seiner 190 Plätze kann Matzke derzeit unter 3G-Bedingungen besetzen. Und die Maske darf am Platz unten bleiben. Was künftige Vollauslastung anbelangt, ist Matzke skeptisch: „Wir werden wohl auf absehbare Zeit nicht wieder erleben, dass wir die Leute so eng platzieren können wie vor der Pandemie. Auch in dieser Hinsicht wird uns Long-Culture-Covid lange erhalten bleiben.“

Staunen und lachen

Immerhin: Dank der unterschiedlichsten Hilfs- und Förderprogramme sind er, sein Team und auch seine Artistinnen und Artisten bis jetzt ganz passabel über die Runden gekommen. Und je mehr Leipzigerinnen und Leipziger nun in der „Reinen Nervensache“ staunen und lachen, desto größer ist die Chance, dass dies auch weiterhin so bleibt.

„Reine Nervensache – Adrenalin und Comedy“ im Krystallpalast-Varieté, bis 25. Juni, Karten und Infos u. a. unter Tel. 0341 140660 oder auf www.krystallpalastvariete.de

Von Peter Korfmacher