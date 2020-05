Leipziger Künstlerin Anna Schimkat: Hilfen für freiberufliche Künstler sind unzureichend

Leipzig

Man könnte annehmen, Bildende Künstler seien von der Corona-Krise weniger betroffen als Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit allabendlicher Bühnenpräsenz bestreiten. Im Unterschied zu Theatern und Konzertsälen öffnen die Galerien jetzt wieder, auch zuvor konnten Sammler Werke erwerben.

Anna Schimkat, selbst Künstlerin sowie engagierte Interessenvertreterin der Freien Szene in Leipzig, sieht das etwas anders. Nur wenige Künstler können allein vom Verkauf von Arbeiten leben. „Die meisten bildenden Künstler stückeln ihr Einkommen aus verschiedensten Einkünften zusammen. Da gibt es die Projekte der kulturellen Bildung/Vermittlung, ob an der Schule, im Museum, dem Jugendclub oder der Hochschule, dann gibt es die Honorare für Aufträge, Verkäufe, Ausstellungsbeteiligungen oder Performances und zusätzlich die Fördergelder für bewilligte Projekte im Rahmen von städtischer oder Landesförderung.“ Das betrifft sie selbst.

„Und dann fingen die Selbstzweifel an“

Auch wenn sie glücklich ist, in den vergangenen Wochen mehr Zeit mit den zwei Kindern verbringen zu können, macht ihr die vorzeitige Beendigung einer Ausstellung in der Leipziger ODP-Galerie, die Absage mehrerer Festivals – sie arbeitet im Grenzbereich von Bildkunst und Musik – wie auch von Bildungsprojekten zu schaffen. „Und dann fingen die Selbstzweifel an: Auf einmal wird von gesellschaftlich relevanten Tätigkeiten gesprochen, dabei war ich mir doch sicher, im Sinne und an der Gesellschaft zu arbeiten.“ Zwar werden manche Projekte ins Internet verlagert, doch Geld verdienen kann man damit selten.

Arbeit an der Schnittstelle zwischen Bildender Kunst und Musik: Die „Windsigns“ von Anna Schimkat an der Westküste Dänemarks beschäftigten sich 2016 künstlerisch mit dem von den Nazis errichteten „Atlantikwall“. Die aus Abwasserrohren gebaute Installation erzeugte Klänge. Quelle: Anna Schimkat

Anna Schimkat, 1974 in Darmstadt geboren, hat zehn Jahre das Festival nichtkommerzieller Kunsträume „Lindenow“ geleitet und auch von 2007 bis 2013 die A und V Projekt- und Hörgalerie in Lindenau betrieben. Sie ist bestens vernetzt, kennt sich aus in der Kunstszene der Stadt und ist stellvertretende Sprecherin der Sparte Bildende Kunst in der Initiative Leipzig+Kultur. Sie ist besorgt und optimistisch zugleich. „Mein persönlicher Favorit wäre ja, wenn mehr Kunst in den öffentlichen Raum gehen würde.“ Das müsste aber auch jemand finanzieren, solche Werke werden nicht von Sammlern erworben.

Unterstützung für Künstler in Sachsen und Leipzig problematisch

Trotz der Soforthilfen des Bundes für Soloselbstständige hält sie die Unterstützung für Künstler in Sachsen und Leipzig für problematisch. Im Unterschied zu anderen Bundesländern oder Städten gibt es hier kein Überbrückungsgeld für Freiberufler. Kredite sind bei der unsicheren Zukunft keine Lösung. Bleibt nur Hartz IV. „Die Sicherung der Arbeitskraft und damit der vorrangige Erhalt der Wirtschaft gehen vor sozialen und kulturellen Ansätzen.“ Unabhängig von gegenwärtiger Tätigkeit und Qualifikation ist das Ziel des euphemistisch als Grundsicherung bezeichneten ALG II, die Betroffenen dem Arbeitsmarkt in beliebiger Weise zur Verfügung zu stellen.

Programme erreichen nur einen Bruchteil der Betroffenen

Ein positiver Ansatz sei das von der Kulturstiftung Sachsen verwaltete neue Stipendienprogramm „Denkzeit“ mit Förderungen von je 2000 Euro pro Bewilligung. „Am Ende kommen bei zwei Millionen aber auch nur 1000 Förderungen heraus. Und das für drei Sparten gemeinsam: Bildende Kunst, Literatur und Darstellende Kunst.“ Also wird auch damit nur ein Bruchteil der Betroffenen erreicht, allein in Leipzig dürfte es mehr als tausend hauptberufliche Bildende Künstler geben.

Was also könnte die Politik besser machen? Das gerade in Leipzig beschlossene Programm für digitale Kleinprojekte mit bis zu 1500 Euro Zuschuss hält Anna Schimkat für einen guten Ansatz. Doch es ist auch nur für wenige da und in bescheidenem Umfang. Übergreifende Lösungen seien nötig. „Mein Wunsch schließt sich deshalb an die beiden Petitionen an, die zur Zeit für Wirbel sorgen und das temporäre bedingungslose Grundeinkommen für alle fordern. Das Grundeinkommen muss existenzsichernd sein und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.“

