Leipziger Künstlerin Antoinette vollendet in Merseburg ihren monumentalen Altar der Europa

Der Gartensalon setzt sich im Park fort und das Panorama steigert sich im Blick auf die Türme des Merseburger Schlosses. Der barocke Saal ist wie geschaffen für den Altar der Europa. Antoinette, seine Schöpferin, kann ihr Glück noch immer kaum fassen. In dem hellen beheizten Raum wird sie ein enormes Werk vollenden, dessen Einzelteile auch in Wien, Prag und Görlitz entstanden.

Die Leipziger Künstlerin, die ihren Vornamen zum Markenzeichen gemacht hat, konnte im Juli erstmals den Altar in seinen Einzelteilen zusammensetzen. Als die 20 Meter lange und fünf Meter hohe Wand unbeschadet stand, aufgerichtet von vielen Helfern, konnte die Künstlerin aufatmen. Grenzenlos erleichtert aber war sie erst, als sie sah: Alles stimmte, die großen Wellen der Formbewegung in den beiden Friesen harmonierten perfekt mit den Bildern der sieben Frauengestalten.

Vor den Augen der Öffentlichkeit vollendet Antoinette nun in Merseburg ihr Werk. Durch die großen Salonfenster können Zuschauer auch in Corona-Zeiten das Treiben der 64-Jährigen verfolgen: auf der Erde liegend, über Gerüste turnend. Die Künstlerin ist nicht zimperlich und hat sich bei ihrer Arbeit schon auf die abenteuerlichsten Bedingungen eingelassen. Dabei ist sie selbst überrascht, wie der Altar seine eigene Dynamik entwickelt, wie scheinbare Zufälle einander ablösen.

Monumentale Dimensionen: In Merseburg entsteht das 20 Meter lange und 5 Meter hohe Europa-Kunstwerk Altar der Europa. Die Leipziger Künstlerin Antoinette arbeitet mit Bleistiften und Buntstiften auf Papier. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Allein der letzte Standort ist für sie ein Glücksfall: generöse Arbeitsbedingungen und die lokale Nähe einer uralten Dichtung, die ihr plötzlich vehement ins Blickfeld sprang. Die Merseburger Zaubersprüche, niedergeschrieben im 10. Jahrhundert, werden in Antoinettes Interpretation zum aktuellen Sinnbild von Heilung und Freiheit. Und so gibt auch hier der Geist des Ortes dem Altar, der zwischen positiv und negativ polarisiert, tragfähige Impulse.

Jeder Strich saß

Geschätzte 1500 Blei- und Buntstifte hat die Künstlerin für ihre surreal und fantastisch verschachtelte Bilderflut auf 13 Einzelteilen bisher verbraucht. Ohne Vorzeichnung entstanden vorwiegend in dramatischem Schwarz-Weiß Szenerien, Labyrinthe, ein ganzer Kosmos des Lebens. Jeder Strich saß. Radieren war keine Option. „Papier hat ein Gedächtnis“, weiß die Künstlerin. Den düsteren Fries von Verdammnis, Natterngezücht und gefallenen Engeln habe sie gezeichnet „wie man einen Brief schreibt“.

Befeuert wurden ihre Intentionen in Görlitz. Im 16. Jahrhundert war dort der Mystiker Jakob Böhme zu Hause, den Fragen nach Gut und Böse als spaltende wie strukturierende Aspekte umtrieben. Getragen vom Fluidum des Jugendstils entstand im Wiener Museumsquartier der obere Fries, der sich der Liebe als verbindender Kraft widmet. Ruhendes Element im Mittelteil: sieben Wächterinnen, die zwischen Helligkeit und Düsternis vermitteln und für europäische Werte einstehen. Moderne Frauen als Madonnen – dieser Ansatz hatte die Malerin bei ihrer Arbeit in Prag als Fazit einer Galerie von Porträts getroffen wie eine Offenbarung.

100 lebensgroße Bildnisse von Europäerinnen

Im Hinblick auf 100 Jahre Frauenwahlrecht hatte die Künstlerin vor sechs Jahren begonnen, 100 lebensgroße Bildnisse von Europäerinnen in Angriff zu nehmen. Den Politikerinnen, Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, die überall auf dem Kontinent an prominenter Stelle Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, näherte sich die Künstlerin mit Gespür für ihr Wesen, für Authentizität und Lebendigkeit. Als Porträtistin von Rang schuf sie bisher etwa 70 farbstarke Bildnisse, die in beeindruckender Präsenz Lebenslinien und Selbstverwirklichung transparent machen. Das Bildnis-Projekt will Europa als Erdteil mit eher weiblich konnotierten Merkmalen wahrnehmbar machen, ihm ein Gesicht geben. Das ausgeklügelte Vorhaben, das von Antoinettes Ehemann gemanagt wird, war mit Ausstellungen in Wien, Prag und Görlitz verbunden, denen bis 2023 weitere folgen sollen.

Aus der parallelen Arbeit an diesem Mammut-Werk sowie in der künstlerischen Positionierung zum Mythos Europa ging 2018 in Wien die Idee zum Altar hervor, in seiner Komplexität das imposanteste Werk der Malerin. Die phönizische Königstochter, die dem Kontinent den Namen gab, beschäftigt sie bereits seit vier Jahrzehnten. „Das ist ein Stoff, der wie ein Gefäß ist, in dem ich vieles ausdrücken kann, was mich bewegt“, erklärt sie ihre Faszination.

Meisterschülerin von Bernhard Heisig

Mit ihrer Vorliebe für Mythologisches fand sie an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst guten Nährboden. Das Spannungsfeld, das Kapazitäten wie Tübke, Mattheuer und Heisig hier aufbauten, Männer, die aus ihrer gegenseitig fehlenden Wertschätzung kein Hehl machten, empfand die junge Antoinette „absolut inspirierend“. Das galt besonders für die nachdrückliche Aufforderung, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Mit präziser Bildsprache, zeichnerischem Können, mit ihren magischen Bildwelten und nicht zuletzt ihrem künstlerischen Werdegang als Meisterschülerin von Bernhard Heisig ist ihre Prägung durch Leipziger Kunst unverkennbar. 2017 kehrte die Malerin nach Jahren in Dresden, Berlin und Eberswalde wieder nach Leipzig zurück.

Studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig: die Künstlerin Antoinette. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Bis Ende Februar lässt sie sich durch die großen Fenster im Merseburger Schlossgartensalon bei der Arbeit zuschauen. Noch fehlt dem Altar der Europa seine letzte Bestimmung. Doch Antoinette ist überzeugt: Ihr Herzenswerk wird einen Platz finden, einen Ort des Rituals, wo Wege für Europa geebnet werden …

Altar der Europa, Schlossgartensalon Merseburg, offenes Atelier: Mittwoch bis Freitag 10 bis 16 Uhr, bis Ende Februar; mythos-europa.org; 100frauen.org

Von Ingrid Leps