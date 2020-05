Leipziger Kulturfallschirm geht in die zweite Runde

Leipzig

Zwar kehrt Leipzigs Kulturszene langsam in den Alltag zurück, die Galerien und Museen im Freistaat Sachsen durften in dieser Woche wieder ihre Türen für Besucher öffnen. Doch viele Musiker, Künstler und Kulturschaffende müssen wegen der Corona-Krise noch immer eine erzwungene Kreativpause einlegen. So können sie aktuell nur hoffen, dass auch sie bald wieder Aufritte und Engagements bestreiten und die finanziellen Einbußen nicht weiter ihre Existenzgrundlage gefährden. Um freischaffenden Künstlern zumindest ein wenig Hoffnung zu geben, haben Jan Thomas und Kim Grote vom Kulturprojektbüro Grote und Thomas im März den spendenbastierten Rettungsfond „Leipziger Kulturfallschirm“ gestartet. Jetzt geht das Projekt in die zweite Runde.

Limitierte Dankeschön-Angebote für Spender

Unterstützung bekommt die zweite Auflage des Kulturfallschirms von diversen Leipziger Kulturinstitutionen, Unternehmen und Künstlern. Sie unterstützen die Soli-Aktion mit limitierten Dankeschön-Angeboten. Eine Sommerblumenmischung, die an die Leipziger Komponistin Clara Schumann erinnert, gibt es für fünf Euro. Ein Hauskonzert mit dem Leipziger Pianisten Alexander Meinel winkt bei einer Spende von 500 Euro. Dazwischen warten Workshops des Museum für Druckkunst und Kuratorenführungen im Bachmuseum auf die Großzügigkeit der Spender. Aktuell stehen zehn teilweise limitierte Dankeschön-Angebote zur Auswahl – je nach Vorliebe und Füllstand des Portemonnaies. Weitere Angebote können jederzeit aufgenommen werden, wie die Initiatoren mitteilen.

Kulturtaler und Postkarten

Auch Naschen für den guten Zweck ist möglich. Die Bäckerei Kleinert kreierte eigens den Kulturtaler, ein Mürbeteiggebäck mit weißem Schokoladenüberzug und Logo des Kulturfallschirms in Lebensmittelfarbe. Ab Freitag ist der Taler zu einem Stückpreis von 1,30 Euro in allen Filialen der Bäckerei erhältlich. Der Erlös geht ans Crowdfunding-Projekt. Und auch die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH fördert das Projekt zusammen mit der Postkarten-App von MyPostcard. Auch hier geht der Gewinn jeder über das Profil Leipzig Travel erstellten Postkarte an den Kulturfallschirm sowie den Gästeführerverein Leipzig und Umland.

Spenden auf Startnext oder per Paypal

Wie bereits in Runde eins, in der die Initiatoren 37 500 Euro sammeln konnten, können Unterstützer wieder auf der Crowdfunding-Plattform Startnext aktiv werden oder per Paypal auf der Webseite des Fallschirms spenden. Hier finden auch Künstler und Kreative alle Informationen, um an dem Projekt teilzunehmen. 100 000 Euro will der Kulturfallschirm so bis Ende Juni sammeln. Am Ende soll die Summe zu gleichen Teilen auf alle teilnehmenden Künstler verteilt werden.

„In der ersten Runde wurde mir erst einmal klar, wie vielseitig das Leipziger Kulturleben ist und wie viel davon die freien Kulturschaffenden ausmachen“, erklärt Initiator Jan Thomas seine Erfahrung mit der ersten Auflage des Projekts. Nun hofft er, das angestrebte Ziel von 100 000 Euro zu erreichen. „Ich bin sehr dankbar für die wundervolle Unterstützung, die wir nun auch von Leipziger Unternehmen und Kulturinstitutionen bekommen. Das macht Hoffnung, dass wir diese Herausforderung gemeinsam stemmen können.“

Kulturbürgermeisterin bedankt sich für Engagement

Mit Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) hat die Kampagne zudem eine Fürsprecherin im Rasthaus gewinnen können. „Ich bin sehr dankbar, dass die Initiative mit großem Engagement eine schnelle und unbürokratische Unterstützung für Leipziger Kulturschaffende organisiert.“ Jede Aktion, die auf die Vielfalt der Leipziger Kultur aufmerksam mache, erfülle die Kulturbürgermeisterin mit Hochachtung. „ Leipzig ist Vielfalt; Leipzig ist Kultur. Ich danke allen, die sich dafür einsetzen, dass dies so bleibt.“

Spenden für den Leipziger Kulturfallschirm 2 sind noch bis 30. Juni möglich. www.leipziger-kulturfallschirm.de; www.startnext.com/leipziger-kulturfallschirm2

